Az írek szerint egy magyar játékos Robbie Keane-t másolta a Rangers ellen



A kommentszekcióban is téma volt Keane, aki a Celticben 19 tétmeccsen 16 gólig és két gólpasszig jutott. Több skót megjegyezte, hogy nem számít Celtic-hősnek, az egyik szurkoló pedig egy hosszú bejegyzést írt róla.

„A maga idejében fantasztikus játékos volt, és jól kezdte az edzői karrierjét is, de még tanulnia kell az alázatot. A meccset nézve azt mondtam a fiamnak és az unokámnak, hogy úgy pattog az oldalvonalnál, mint Diego Simeone. Az egész világ ellene van, minden döntés a csapatát sújtja és mindkét góljukat olyan vadul ünnepelte meg, mintha az Európa-liga döntőjében az utolsó pillanatban szereztek volna győztes gólt. A végén a csapata magabiztosan győzött, de az, hogy a meccs után a sajtótájékoztatón így kifakadt, kritizálta a VAR-t és hangsúlyozta, hogy a Rangers gólja lesről született és nem érdemelték meg… a szavai sportszerűtlenek és a tisztelettől mentesek voltak” – írta és hozzátette, hogy Keane-nek még sokat kell tanulnia.

A skótokat, főleg a Rangers-drukkereket nyilván érzékenyen érinti, hogy egy korábbi Celtic-játékos vezette csapat győzte le a gárdát, amely így már nem juthat tovább. És azt érdemes megemlíteni, hogy Keane nagyon sok beszólást kapott a Rangers-drukkerektől, így a heves reakciója részben emiatt is lehetett.