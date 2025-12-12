Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Rangers FC Fradi Ferencváros szurkolók Skócia FTC

Az írek szerint egy magyar játékos Robbie Keane-t másolta a Rangers ellen

2025. december 12. 20:48

A Fradi edzője nagyon örült csapata győzelmének. Robbie Keane szavaira Skóciában is felfigyeltek.

2025. december 12. 20:48
null

Mint ismert, a Ferencváros csütörtökön hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane korábban az ellenfél legnagyobb riválisánál, a Celticnél futballozott, így számára még édesebb volt a győzelem.

Keane és Gróf ünneplése a hármas sípszó után
Keane és Gróf ünneplése a hármas sípszó után (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Keane a lefújás után szinte a föld fölött járt: korábban nem látott szenvedéllyel ünnepelte csapata idei utolsó nemzetközi sikerét. A lefújás után látványosan ugrált csapatával a zöld-fehér tábor előtt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Elmondta, hogy a Fradi végig dominálta a mérkőzést, a Rangers vezető gólja pedig szerinte les volt. Az ír szakember az öltözőben, valamint valamennyi interjújában konkrétan kihangsúlyozta, hogy „tragédia lett volna”, ha nem nyerik meg az összecsapást úgy, hogy szerinte végig a magyar bajnok irányította a játékot.

Kapcsolódó cikkek

Skóciában is Keane volt a téma

Keane viselkedése, nyilatkozata a skót sajtóban is téma volt, mivel egykori Celtic-játékosként múlta felül a Rangerst, amely így már nem juthat tovább a sorozatban. Skóciában megjegyezték vele kapcsolatban, hogy az egyik újságírói kérdésnek nagyon nem örült, és hogy szerinte a vendégek gólját hiba volt megadni.

A The Scottish Sun sportrovata szerint Keane-t az idegesítette fel, amikor az egyik újságíró azt mondta neki, hogy ez nem volt egy könnyű mérkőzés.

„Hogy érted azt, hogy nem volt könnyű meccs?! Az elejétől a végéig uraltuk, sokkal jobb csapat voltunk” – reagált rá Keane. A Rangers gólja kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy a VAR hibázott, rosszul húzták meg a vonalat, les volt, és nem érdemelték meg a gólt.


A kommentszekcióban is téma volt Keane, aki a Celticben 19 tétmeccsen 16 gólig és két gólpasszig jutott. Több skót megjegyezte, hogy nem számít Celtic-hősnek, az egyik szurkoló pedig egy hosszú bejegyzést írt róla.

„A maga idejében fantasztikus játékos volt, és jól kezdte az edzői karrierjét is, de még tanulnia kell az alázatot. A meccset nézve azt mondtam a fiamnak és az unokámnak, hogy úgy pattog az oldalvonalnál, mint Diego Simeone. Az egész világ ellene van, minden döntés a csapatát sújtja és mindkét góljukat olyan vadul ünnepelte meg, mintha az Európa-liga döntőjében az utolsó pillanatban szereztek volna győztes gólt. A végén a csapata magabiztosan győzött, de az, hogy a meccs után a sajtótájékoztatón így kifakadt, kritizálta a VAR-t és hangsúlyozta, hogy a Rangers gólja lesről született és nem érdemelték meg… a szavai sportszerűtlenek és a tisztelettől mentesek voltak” – írta és hozzátette, hogy Keane-nek még sokat kell tanulnia.

A skótokat, főleg a Rangers-drukkereket nyilván érzékenyen érinti, hogy egy korábbi Celtic-játékos vezette csapat győzte le a gárdát, amely így már nem juthat tovább. És azt érdemes megemlíteni, hogy Keane nagyon sok beszólást kapott a Rangers-drukkerektől, így a heves reakciója részben emiatt is lehetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyik ír portál azt szúrta ki, hogy Tóth Alex úgy ünnepelt, mint Keane a Celtic mezében.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!