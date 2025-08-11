NB I-es szintű meccs volt: triplázott a Békéscsaba csatára, mégis a Vasasé a győzelem

A Vasas annak tudatában léphetett pályára a két döntetlennel rajtoló Békéscsaba ellen az NB II hétfői mérkőzésén, hogy ha nyer, fellép a tabella negyedik helyére, dacára annak, hogy a bajnokságot egy arcpirító vereséggel, a Csákvár elleni 1–4-gyel kezdte.

Az angyalföldi együttes az első húsz percben tetszetősen és eredményesen futballozott, Urblík József és Barkóczi Barnabás góljaival kétgólos előnybe került (2–0), ám ezt követően kicsúszott a kezéből az irányítás, és a vendégek a soproni születésű, korábban Ausztriában légióskodó Borsos Filip duplájával még a szünet előtt egyenlítettek (2–2).

Az elsőhöz hasonlóan a Vasas a második félidőt is jól kezdte, és Pethő Bence fejesével újra megszerezte a vezetést (3–2), ám a Békéscsabának erre is volt válasza, az NB II-ben először triplázó Borsos ismét egyenlített (3–3).

A viharsarkiaknak azonban a három gól sem volt elegendő a pontszerzéshez, mert a 79. percben Pethő megint betalált, ezzel megnyerte a meccset a Vasasnak (4–3). A vendégek Albert István kiállítása miatt tíz emberrel fejezték be a mérkőzést.

„A szezon mérkőzése! Pethő Bence leigazolása telitalálatnak bizonyul eddig” – írta egy Vasas-szurkoló a meccs után a klub Facebook-oldalán. „NB I-es szintű mérkőzés volt. De a védelem sajnos megyei szintű” – kommentelte egy másik.

A támadásaink remekek voltak. Simán NB I-es szint. A védelmet kell gatyába rázni. Három meccsen hét gólt lőttünk, ami a második legtöbb a Kispest után. Viszont a nyolc kapott gól sok, a legtöbb a bajnokságban. Ezen kellene változtatni, de a lényeg a három pont

– elemzett egy harmadik.

A Vasas a következő fordulóban az újonc Karcaghoz látogat majd, míg a Békéscsaba a BVSC ellen kísérelheti meg begyűjteni az első győzelmét.

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

Vasas–Békéscsaba 4–3 (Urblík 15., Barkóczi 20., Pethő 61., 79., ill. Borsos 33., 45., 74.)

Nyitókép: Facebook / Vasas FC