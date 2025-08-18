Drámai forgatókönyv: eltűnhet Magyarország egyik folyója (VIDEÓ)

Mi történik a Zagyvával? – a vízügyi főigazgatóság megindokolta lépését
Szerintük nem érint védett területet a folyó kotrása.
A vízügyi szakemberek már-már heroikus küzdelmet vívnak az egyik „legmagyarabb” folyó megmaradásáért.
A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikus mód visszaesett. A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja,
a folyó medre szinte teljesen kiszáradt vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne.
Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék eredménye, amit a klímaváltozás váltott ki. Pedig vízrajzilag a Zagyva Szolnoknál átlagosan mintegy 9 köbméter másodpercenkénti vízhozammal rendelkezett korábban – írta a szoljon.hu.
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál hozzátette, hogy a Zagyvába a mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését.
Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke a lap megkeresésére elárulta: a vízben lévő növényzet elhal és bomlik, ami a meder feltöltődéséhez vezet.
A folyamat a sebessége kiszámíthatatlan, mert minél sekélyebb a víz, annál gyorsabban zajlik le.
Az alacsony vízszintű területeken, például mocsarakban és lápokban a mocsári növényzet kialakulása megakadályozza a vízi élőlények fennmaradását. Elhangzott, különösen a széleslevelű gyékény terjedt el a vízi élőhelyeken: a növények elhaló levelei tovább erősítik a meder feltöltődési folyamatát – ismertette a szakértő.
A vízügyi szakemberek folyamatosan követik a folyó állapotát, és szükség esetén eltávolítják a víz lefolyását akadályozó torlaszokat, valamint a bedőlt fákat. Emellett a vízhozam fenntartása érdekében összehangoltan üzemeltetik a dombvidéki víztározókat, és újabb tározók építését tervezik, hogy csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.
A Zagyva felső szakaszán jelentős mederkotrási munkálatok is folytak az aszály elleni védelem indokával, de ez vitákat váltott ki.
Az elkeserítő állapotokról készült felvételt alább tekintheti meg:
A Világgazdaság összeállításában arra is kitért, hogy a Zagyva egy jelentős folyó idehaza, amely a Tisza középső szakaszának legfontosabb jobb parti mellékfolyója.
Különlegessége, hogy a leghosszabb folyó, amely teljes egészében Magyarország területén ered és torkollik, négy vármegyén is keresztülhalad.
Nógrád megyében, Salgótarján közelében ered, majd több települést érintve, például Bátonyterenye, Pásztó, Hatvan és Jászberény városait, és végül Szolnoknál torkollik a Tiszába. A folyó hossza 179 kilométer, vízgyűjtő területe pedig 5677 négyzetkilométer – sorolta a lap.
Számos mellékfolyója van, melyek közül a legnagyobb a Tarna.
Ökológiai szempontból is fontos szerepet tölt be a térségben, több védett természeti terület mellett folyik el,
és sokféle hal él benne, ezért felkapott a horgászok körében.
A folyó neve szláv eredetű, jelentése lerakódás vagy üledék, ami összecseng a magyar zagyva szóval, ami zavaros, ülepedett vizet jelent – derült ki a cikkből.
Nyitókép: Szendőfi Balázs Facebook-oldala
