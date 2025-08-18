Drámai forgatókönyv: eltűnhet Magyarország egyik folyója (VIDEÓ)

A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikus mód visszaesett. A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja,

a folyó medre szinte teljesen kiszáradt vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne.

Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék eredménye, amit a klímaváltozás váltott ki. Pedig vízrajzilag a Zagyva Szolnoknál átlagosan mintegy 9 köbméter másodpercenkénti vízhozammal rendelkezett korábban – írta a szoljon.hu.

A Zagyva szolnoki szakaszán a medret zöld növényzet borítja. Fotó: Mészáros János

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál hozzátette, hogy a Zagyvába a mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését.

Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke a lap megkeresésére elárulta: a vízben lévő növényzet elhal és bomlik, ami a meder feltöltődéséhez vezet.

A folyamat a sebessége kiszámíthatatlan, mert minél sekélyebb a víz, annál gyorsabban zajlik le.

Az alacsony vízszintű területeken, például mocsarakban és lápokban a mocsári növényzet kialakulása megakadályozza a vízi élőlények fennmaradását. Elhangzott, különösen a széleslevelű gyékény terjedt el a vízi élőhelyeken: a növények elhaló levelei tovább erősítik a meder feltöltődési folyamatát – ismertette a szakértő.

Heroikus küzdelem

A vízügyi szakemberek folyamatosan követik a folyó állapotát, és szükség esetén eltávolítják a víz lefolyását akadályozó torlaszokat, valamint a bedőlt fákat. Emellett a vízhozam fenntartása érdekében összehangoltan üzemeltetik a dombvidéki víztározókat, és újabb tározók építését tervezik, hogy csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.

A Zagyva felső szakaszán jelentős mederkotrási munkálatok is folytak az aszály elleni védelem indokával, de ez vitákat váltott ki.

Az elkeserítő állapotokról készült felvételt alább tekintheti meg: