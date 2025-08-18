Ft
vízhozam meder kotrás mezőgazdaság munkálatok Zagyva Szolnok aszály

Drámai forgatókönyv: eltűnhet Magyarország egyik folyója (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 08:04

A vízügyi szakemberek már-már heroikus küzdelmet vívnak az egyik „legmagyarabb” folyó megmaradásáért.

2025. augusztus 18. 08:04
null

A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikus mód visszaesett. A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja, 

a folyó medre szinte teljesen kiszáradt vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne. 

Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék eredménye, amit a klímaváltozás váltott ki. Pedig vízrajzilag a Zagyva Szolnoknál átlagosan mintegy 9 köbméter másodpercenkénti vízhozammal rendelkezett korábban – írta a szoljon.hu.

A Zagyva szolnoki szakaszán a medret zöld növényzet borítja. Fotó: Mészáros János

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál hozzátette, hogy a Zagyvába a mezőgazdasági területeken sok bomló anyag kerül bele, ami serkenti a növényi vegetáció fejlődését. 

Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke a lap megkeresésére elárulta: a vízben lévő növényzet elhal és bomlik, ami a meder feltöltődéséhez vezet. 

A folyamat a sebessége kiszámíthatatlan, mert minél sekélyebb a víz, annál gyorsabban zajlik le.

Az alacsony vízszintű területeken, például mocsarakban és lápokban a mocsári növényzet kialakulása megakadályozza a vízi élőlények fennmaradását. Elhangzott, különösen a széleslevelű gyékény terjedt el a vízi élőhelyeken: a növények elhaló levelei tovább erősítik a meder feltöltődési folyamatát – ismertette a szakértő. 

Heroikus küzdelem

A vízügyi szakemberek folyamatosan követik a folyó állapotát, és szükség esetén eltávolítják a víz lefolyását akadályozó torlaszokat, valamint a bedőlt fákat. Emellett a vízhozam fenntartása érdekében összehangoltan üzemeltetik a dombvidéki víztározókat, és újabb tározók építését tervezik, hogy csapadékosabb időszakokban több vizet tudjanak visszatartani.

A Zagyva felső szakaszán jelentős mederkotrási munkálatok is folytak az aszály elleni védelem indokával, de ez vitákat váltott ki

Az elkeserítő állapotokról készült felvételt alább tekintheti meg:

Egy „igazán” magyar folyó

A Világgazdaság összeállításában arra is kitért, hogy a Zagyva egy jelentős folyó idehaza, amely a Tisza középső szakaszának legfontosabb jobb parti mellékfolyója. 

Különlegessége, hogy a leghosszabb folyó, amely teljes egészében Magyarország területén ered és torkollik, négy vármegyén is keresztülhalad.

Nógrád megyében, Salgótarján közelében ered, majd több települést érintve, például Bátonyterenye, Pásztó, Hatvan és Jászberény városait, és végül Szolnoknál torkollik a Tiszába. A folyó hossza 179 kilométer, vízgyűjtő területe pedig 5677 négyzetkilométer – sorolta a lap.

Számos mellékfolyója van, melyek közül a legnagyobb a Tarna. 

Ökológiai szempontból is fontos szerepet tölt be a térségben, több védett természeti terület mellett folyik el,

és sokféle hal él benne, ezért felkapott a horgászok körében.

A folyó neve szláv eredetű, jelentése lerakódás vagy üledék, ami összecseng a magyar zagyva szóval, ami zavaros, ülepedett vizet jelent – derült ki a cikkből.

Nyitókép: Szendőfi Balázs Facebook-oldala

Összesen 13 komment

SzkeptiKUSS
2025. augusztus 18. 09:11
Az ember kényelmes léte és kapzsisága a baj oka. 150 év alatt egész Európát lecsapoltuk, alaposan hazavágva az időjárást is. Folyamszabályozás, mocsarak, lápok lecsapolása stb. Mára szinte alig vannak "helyi" záporok. A talajvízszint méterekkel mélyebben van. Ezt visszafordítani lehetetlen, annyi érdeket sért, max a felszínt lehet kapargatni. Három négy Balatonnyi víz hiányzik a talajból.
gyzoltan-2
2025. augusztus 18. 08:58
gyzoltan-2gyzoltan-2 2025. augusztus 18. 08:57 Ez tényleg fájdalmas! -hát ennyire nincs tudatokban a Fidesz szemétdombjáról származó Magyar Péter, ki éppen a magyarság megosztásán, szembefordításán munkálkodik, ki Vona Gábor ország-kiárusító útját követve, a magyarság újabb kijátszására törekszik!
pipa89
2025. augusztus 18. 08:49
A víz megtartása, tározása, visszatöltése a tájba - ez lesz az egyik legfontosabb napi politikai téma, ha végre sikerül a háborús szupertőkét visszaszorítani a pénzügyi világba az európai döntéshozatalból. A vízügy biztosan sokat dolgozik ezen, de jó lenne ha többet kommunikálna ebből a kormány, hogy ne járjunk úgy, mint az árvíz idején, hogy kifogja egy bolond a szelet a vitorlánkból. Egy csomó magyar vízzel kapcsolatos cég végez külföldi sivatagos terepen óriási eredményű munkát. Ne lehetne ezeket itthon is kamatoztatni??? A probléma komoly, nemcsak a gazdákat érinti. Egyébként pedig, ami a gazdáinkat érinti, az mindegyikünket is érinti. A vadásztársaságokat kötelezném a vadak itatására, az önkormányzatokat pedig a szárnyas világ itatására alkalmas helyek biztosítására, amelybe bevonnám a Madártani Egyesületet is! A szántók, utak rézsűit jogszabállyal védeném a túlszántástól!
fintaj-2
2025. augusztus 18. 08:46
Ha kotorják, attól még nem lesz több víz benne, sőt a kevés víz is gyorsabban lecsorog.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!