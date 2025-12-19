Snider úgy látja: „Oroszország nem gyors előrenyomulásra, hanem inkább olyan kimerítésre játszik, amely felemészti az ukrán fegyvereket és csapatokat, amíg a frontvonal annyira elvékonyodik és gyengévé nem válik, hogy a kérlelhetetlen orosz nyomás alatt összeomlik. Úgy tűnik, ez az idő közel van. Elegendő csapatok hiányában, a sokasodó dezertálásoktól sújtva, Ukrajna az összeomlás és a gyorsabb orosz előrenyomulás valós veszélyével néz szembe.”

Mark Rutte és a háborúra készülő EU-s vezetők hamis pszichózisban vannak. A harmadik hazugsággal kapcsolatban ugyanis a The American Conservative szerzője azt írja:

A történelmi tapasztalatban semmi sem utal arra, hogy Vlagyimir Putyin eltökélt szándéka lenne háborúzni a NATO-val, meghódítani Európát, vagy területeket szerezni az Ukrajnával vívott háború céljain túl.

Putyin a kezdetektől fogva ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrajnai háború nem a területről szól, hanem a kiváltó okokról és az ’új nemzetközi rend alapjául szolgáló elvekről’, nevezetesen a NATO bővítéséről, Ukrajna semlegességéről és az ukrán orosz etnikai állampolgárok védelméről.

A történelmi tapasztalat az EU állításának ellenkezőjét sugallja, nevezetesen, hogy Putyin azért vonult háborúba, hogy elkerülje a háborút a NATO-val. Három héttel az invázió előtt Putyin azt mondta: »Tegyük fel, hogy Ukrajna NATO-tag... Tegyük fel, hogy műveleteket indít a Krímben, nem is beszélve egyelőre Donbasszról... Mit kellene tennünk? Harcolni a NATO-blokk ellen? Gondolt már valaki erre legalább egy kicsit?« Úgy tűnik, nem.’’