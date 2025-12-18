Én – a kiszámítható gazdasági környezetre, ezáltal a beruházási kedvre gyakorolt negatív hatása miatt – a Magyarországon a koronavírus-járvány óta érvényben lévő veszélyhelyzeti kormányzás kritikusa voltam. Eddig.

Mostantól ugyanis veszélyhelyzeti kormányzás van az Európai Unióban. Az Orbán-kormány hatalomgyakorlásának számomra legellenszenvesebb intézkedése vált az európai normalitássá.