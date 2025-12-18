Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai tanács belgium szerződés európai unió tagállam

Az európai jogállamiságnak kampó: önkényes euró­pai diktatúrában vagyunk

2025. december 18. 15:03

Ne fusson, ki merre lát, mert még a végén az ő vagyonának a befagyasztása lesz a következő lépés.

2025. december 18. 15:03
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Én – a kiszámítható gazdasági környezetre, ezáltal a beruházási kedvre gyakorolt negatív hatása miatt – a Magyarországon a koronavírus-járvány óta érvényben lévő veszélyhelyzeti kormányzás kritikusa voltam. Eddig. 

Mostantól ugyanis veszélyhelyzeti kormányzás van az Európai Unióban. Az Orbán-kormány hatalomgyakorlásának számomra legellenszenvesebb intézkedése vált az európai normalitássá. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Van egy 358 cikkből álló szerződésünk az Európai Unió működéséről (EUMSZ), valamint egy 55 cikkből álló szerződésünk az Európai Unióról (EUSZ). Ez a 413 cikk és annak bekezdései volnának hivatva megtestesíteni az Európai Unió működésének jogi kere­teit. 

Nehéz – szinte lehetetlen – megváltoztathatósága révén ez a szerződéses rendszer a veszélyhelyzeti kormányzás szöges ellentettje, a létező legkiszámíthatóbb jogi környezet. 

Egészen addig, amíg el nem kezdenek gúnyt űzni belőle. Mert onnantól kezdve nincs EUMSZ és EUSZ, semmis az alapító atyák és a huszonhét tagállam közös évtizedes műve. Onnantól kezdve egyetlen cikk és egy bekezdés van mind felett. Az EUMSZ 122. cikkének (1) bekezdése, amely kimondja: „A tanács, a szerződésekben előírt egyéb eljárások sérelme nélkül, a bizottság javaslata alapján, a tagállamok közötti szolidaritás szellemében határozhat a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedésekről, különösen, ha egyes termékekkel való ellátásban – ideértve különösképpen az energia területét – súlyos nehézségek merülnek fel.” 

Az Európai Tanács múlt pénteken az EUMSZ 122. cikkének (1) bekezdését valamiért alkalmazhatónak látta arra, hogy az orosz vagyon befagyasztását – amely egy EUSZ 29. cikke szerinti, egyhangúsággal meghozható, hat­havon­ta meghosszabbítandó szankció, termékellátást nem érint – határozatlan időre meghosszabbítsa. 

Innentől pedig vége a dalnak. Ha az Európai Bizottság és a tagállamok minősített többsége úgy gondolja, hogy valami „a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedés”, akkor bármit lehet. 

Lényegét tekintve értelmét veszti az EUMSZ és az EUSZ összes többi cikke, amely hosszan és kimerítően részletezi, hogy milyen döntést kinek, hány tagállam egyetértésével és hogyan szabad meghoznia. Nincs többé EUMSZ és EUSZ. Csak az EUMSZ 122. (1) létezik, és az arra épített árnyékstruktúrák: az Európai Bizottság és a tagállamok minősített többségének önkénye minden más szerződéses rendelkezés és minden más tagállam akarata felett. Egy pokoli, önkényes, diktatórikus, szabályait vesztett világ. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. december 18. 16:33
massivement5 - Madasa Hatter 2025. december 18. 16:20 "Ilyen az, amikor a kocsordi kocsmában írják a nemzetpolitikát 4 kevert után" - van tosza-sziget Kocsordon román?
Válasz erre
2
0
westend
2025. december 18. 16:29
massivement5 2025. december 18. 16:16 "a balkáni tolvajmagyarka sleppje" - vagyis a telefontolvaj poloska szektája. Köszi román :)
Válasz erre
3
0
massivement5
2025. december 18. 16:16
Ha vergődik bármelyik fideszes médiaribanc, az kurvajó irány. Jár a papírzsepi, sírja csak tele a balkáni tolvajmagyarka sleppje.
Válasz erre
0
4
szerintem-4
2025. december 18. 16:10
Vajon melyik az a törvényjavaslat, amelyet a Kormány javaslatára a 2/3-os Fidesz többség nem szavazna meg? A rendelkezés semmi másról nem szól, mint a covid és a háborús kihívásokra való gyors reagálási lehetőség. A hozott intézkedéseket utólag a Parlamentnek jóvá kell hagyni, tehát a népfelség elvének nagy sérelmét nem látom benne.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!