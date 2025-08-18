Trump borította az asztalt – az amerikai elnök kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

„Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akarja, vagy folytathatja a harcot” – írta Donald Trump a közösségi oldalán egy nappal a Zelenszkijjel folytatott tárgyalás előtt. „Ne felejtsük el, hogyan kezdődött. Nem lehet visszaszerezni a Krím-félszigetet, amit Obama adott el (12 évvel ezelőtt, egy lövés nélkül!), és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Néhány dolog soha nem változik!!!” – tette hozzá az elnök.

Fotó: SocialTrust

A CNN értesülése szerint Donald Trump ugyanezt az álláspontot képviseli majd a Fehér Házba érkező európai delegáció előtt is. Jelesül, hogy Zelenszkijnek el kell fogadnia Oroszország bizonyos feltételeit ahhoz, hogy véget érjen a háború. A CNN szerint a poszt újra rávilágított arra, mekkora nyomás nehezedhet az ukrán elnökre a hétfői találkozón, ahol Trump saját állítása szerint a konfliktus lezárásán fog dolgozni. Az ukrán vezetővel együtt érkező európai államfők attól tartanak, hogy Trump erőteljesen ösztönzi majd Zelenszkijt Putyin feltételeinek elfogadására. Ugyanakkor remélik, hogy Trump egyértelműen kifejti, milyen engedményekre hajlandó Oroszország a békemegállapodás érdekében, és milyen biztonsági garanciákat nyújtana az Egyesült Államok.

A hivatalos program szerint hétfőn, magyar idő szerint este 18 órakor érkeznek meg az európai vezetők a Fehér Házba. Trump 19 órakor fogadja Zelenszkijt, és negyedórával később kezdődik a kétoldalú tárgyalás. Az európai vezetőkkel közös megbeszélés 20.15-kor indul, majd 21 órától folytatják az egyeztetéseket kibővített formátumban.

Zelenszkij már Washingtonban tartózkodik, ahol posztjában köszönetet mondott Trump meghívásáért. Úgy fogalmazott, biztos abban, hogy a tárgyalások eredményeként „meg fogjuk védeni Ukrajnát, hatékonyan garantáljuk a biztonságot”. Hozzátette, az ukrán nép mindig hálás lesz Trumpnak, az amerikaiaknak és a szövetségeseknek a segítségért. Üzenetét azzal zárta:

Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga indított el.”

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

