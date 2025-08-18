„Elolvasta a bejegyzéseimet az elmúlt napokból, majd leírta, amit gondol – de önleleplezés lett belőle. Ugyanis csak az derült ki, hogy nincs mondandója. Sem a jövőről, sem az országról, sem a magyar stratégiáról. Azt ismételgeti, amit a sajtóban olvasott. Ha pedig a nemzetközi sajtóban olvasott valamit, azt csak még inkább igaznak hiszi. A klasszikus:

»Üres fej, te is csak kirakatbábú vagy«.

Mondjuk, aki nem érti, hogy mi az, hogy magyar érdek, akinek nem mond semmit a nemzeti szuverenitás, és akinek külföldön írják a programját, attól nem is várható el, hogy értse a mondanivalót. Szerencsére vannak elegen, akik másképpen gondolkodnak. Akik értik, hogy mi az, hogy realista külpolitikai elemzés, mi az a nemzeti érdeken alapuló politika, mi az a szuverenitásvédelem, mi az a konnektivitás és gazdasági semlegesség.

Akik tudják, hogy ha a magyarok meg akarják nyerni a 21. századot, akkor a globalista, liberális semmitmondások nem lesznek elegendőek – még akkor sem, ha valakinek ki van adva, hogy magyarul ismételgesse őket. Nos, az ilyen másképpen gondolkodók nagyok sokan vannak. Mi pedig velük fogjuk megnyerni 2026-ban a választást.”

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

