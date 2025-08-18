Ft
08. 18.
hétfő
Orbán Balázs Tarr Zoltán kirakatbábú stratégia politika

Tarr Zoltán elolvasta a bejegyzéseimet az elmúlt napokból, majd leírta, amit gondol – de önleleplezés lett belőle

2025. augusztus 18. 07:50

Csak az derült ki, hogy nincs mondandója. Sem a jövőről, sem az országról, sem a magyar stratégiáról. Azt ismételgeti, amit a sajtóban olvasott.

2025. augusztus 18. 07:50
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Elolvasta a bejegyzéseimet az elmúlt napokból, majd leírta, amit gondol – de önleleplezés lett belőle. Ugyanis csak az derült ki, hogy nincs mondandója. Sem a jövőről, sem az országról, sem a magyar stratégiáról. Azt ismételgeti, amit a sajtóban olvasott. Ha pedig a nemzetközi sajtóban olvasott valamit, azt csak még inkább igaznak hiszi. A klasszikus: 
»Üres fej, te is csak kirakatbábú vagy«.

Mondjuk, aki nem érti, hogy mi az, hogy magyar érdek, akinek nem mond semmit a nemzeti szuverenitás, és akinek külföldön írják a programját, attól nem is várható el, hogy értse a mondanivalót. Szerencsére vannak elegen, akik másképpen gondolkodnak. Akik értik, hogy mi az, hogy realista külpolitikai elemzés, mi az a nemzeti érdeken alapuló politika, mi az a szuverenitásvédelem, mi az a konnektivitás és gazdasági semlegesség.

Akik tudják, hogy ha a magyarok meg akarják nyerni a 21. századot, akkor a globalista, liberális semmitmondások nem lesznek elegendőek – még akkor sem, ha valakinek ki van adva, hogy magyarul ismételgesse őket. Nos, az ilyen másképpen gondolkodók nagyok sokan vannak. Mi pedig velük fogjuk megnyerni 2026-ban a választást.”

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

google-2
2025. augusztus 18. 09:32
Most Tarra gondolnak a bábmesterek, őt kéne Magyar elé helyezni? Szegény Magyar, csápolhatna az első sorból Tarrnak mostmár!
ertonszena
2025. augusztus 18. 09:32
Lassan már talán minden értelmes ember kapisgálhatja, hogy Brüsszel seggébe bújni nem alternatíva, hanem nemzeti katasztrófa. Éppen ezért a Tarr Zoltán által gründolt politikai mozgalom, amelynek kirakatembere Nárcisz "Büdösek az Emberek" Péterke, és amely Brüsszel valagából kandikál kifelé, nem alternatívát, hanem nemzethalált kínál.
piramis-2
2025. augusztus 18. 09:25
Balázs! A cipőre tapadt kutyaszarral, nem kommunikálunk! Ezzel a magát "Tarr Zoltán"-nak nevező szaralakkal sem.
nyugalom
2025. augusztus 18. 09:19
Egy a brancs! Fletó, dobreva, momósok, szadeszesek es most ez a kicsi pszichopata, az agresszív kismalac es csordaja, tarr-ral együtt!
