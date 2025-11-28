„Gyalogokká válunk” – Itt a drámai ítélet Amerikából: Európa meghalhat, ha nem történik azonnali fordulat

Pierre Vimont, a Carnegie Europe-nál dolgozó korábbi magas rangú EU-s és francia diplomata szerint az EU intézményei küszködnek, de a fővárosokban kevés az akarat arra, hogy évekig vitatkozzanak a blokk jövőbeli felépítéséről. „A teljes brüsszeli intézményi keretrendszer, annak módszerei, a gondolkodásmódja egyáltalán nincs a jelenlegi hatalmi politikai, konfrontációs, rendkívül brutális versenyre szabva” – mondta Vimont.

Mindezek felett ott lebeg az Egyesült Államok keményedő álláspontja Európával szemben. Trump arra kényszerítette az európai NATO-tagokat, hogy többet fizessenek a saját és Ukrajna védelméért. Az EU 2030-ra újrafegyverkezési célt tűzött ki. A Bernstein elemzői szerint idén a régió több mint 560 milliárd dollárt fog költeni védelemre, ami kétszerese annak, amit egy évtizeddel ezelőtt költött.

Az európaiak mégis továbbra is aggódnak Trump NATO-hűsége miatt. Grönlandról, egy autonóm dán területről tett megjegyzései elmélyítették az aggodalmakat.

Európa mindig is hitte, hogy a gazdag egységes piacához való hozzáférés valódi kereskedelmi befolyást biztosít számára. A júliusi kereskedelmi tárgyalások Washingtonnal azonban meghiúsították ezt a hitet, megmutatva, hogy az Egyesült Államok befolyást gyakorolhat Európára, hogy megnyerjen egy kereskedelmi összecsapást.

Európa igyekezett elkerülni a konfrontációt Kínával.

Peking azonban továbbra is olcsó importtal árasztja el Európát, miközben saját hazai gazdasága lassul.

De Kína technológiai előnye és tömegpiaca miatt megelőzi az európai versenytársakat olyan iparágakban, mint az elektromos járművek, ami munkahelyek nagy számú elvesztését eredményezte Németországban.

Washington ingadozik aközött, hogy Európát használja fel a Kína elleni vámháborúra, vagy ő maga állapodjon meg Kínával.

Az elkövetkező évek fogják eldönteni, hogy

„Európa független gazdasági hatalom marad-e... vagy Ázsia vagy Amerika főbb gazdasági központjainak gyalogjává válunk”

– mondta Friedrich Merz német kancellár a múlt hónapban.

Amikor Josep Borrell 2019-ben az EU külpolitikai főképviselője lett, egy hírszerzési dokumentumot kapott, amely fenyegetéseket tartalmazott. Felsorolta annak kockázatát, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, újabb erőszak tör ki a palesztinok és az izraeliek között, és megnő a migrációs áramlás. Figyelmeztetett a Kína és Európa, valamint Európa és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi súrlódásokra. Borrell számára, akinek tavaly véget ért megbízatása, a fejlemények igazolták korábbi figyelmeztetését, miszerint Európának „meg kell tanulnia a hatalom nyelvén beszélni”.



