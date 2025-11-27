Magyar Péter visszahozná a baloldali megszorításokat: ha a Tiszán múlik, vége az ingyenes egészségügynek

Az Ellenpont ezt az amerikai egészségügyi modellhez hasonlítja, amelyben sokan maradnak ellátás nélkül, és ahol a piaci biztosítók döntik el, mely beavatkozásokat finanszírozzák. Mint írják:

emiatt elsősorban az idősek, krónikus betegek és alacsony jövedelműek kerülhetnek hátrányba.

Személyi kapcsolódások

A portál arra is emlékeztet, hogy a Tisza Párt környezetében több olyan gazdasági szereplő jelenik meg – köztük Kóka János és Túri Péter –, akik személyesen is érdekeltek a magánegészségügyi szektorban. Ez magyarázhatja, miért kerül előtérbe a magánbiztosítási modell.

A portál Simor András, Surányi György és Bogsch Erik nevét is említi, akik korábban a Gyurcsány-kormány Konvergencia Tanácsának tagjai voltak,