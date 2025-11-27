Magyar Péter visszahozná a baloldali megszorításokat: ha a Tiszán múlik, vége az ingyenes egészségügynek

Tíz megszorítás, ami mindenkit érint: lerántották a leplet a Tisza-csomagról (VIDEÓ)
Hidvéghi Balázs tíz pontban mutatta be a Tisza tíz legsúlyosabb megszorítását.
Mindent a magánbiztosítóknak adna a Tisza Párt.
Politikai vihart kavartak azok a részletek, amelyeket az Index közölt a Tisza Párt több száz oldalasra becsült, kiszivárgott adó- és társadalombiztosítási reformcsomagjáról. A dokumentum szerint a társadalmi szolidaritás alapjait érintené, és jelentős átalakítást vetítene előre az egészségügyi és nyugdíjrendszerben. Az Ellenpont részletes cikkben fejti ki, hogy a kiszivárgott dokumentumok alapján kirajzolódik,
hogy Magyar Péter visszahozná a baloldali megszorításokat.
A portál megjegyzi, hogy a kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt megszüntetné az állami társadalombiztosítást, amelyet magánbiztosítók vennének át. Ennek értelmében a jelenlegi, mindenki számára hozzáférhető állami ellátás helyét egy drágább, piaci alapú rendszer venné át, amelyben akár a fizetés 30–35 százalékát kellene fizetni ugyanazon szolgáltatásokért, amelyeket a TB ma biztosít.
Az Ellenpont ezt az amerikai egészségügyi modellhez hasonlítja, amelyben sokan maradnak ellátás nélkül, és ahol a piaci biztosítók döntik el, mely beavatkozásokat finanszírozzák. Mint írják:
emiatt elsősorban az idősek, krónikus betegek és alacsony jövedelműek kerülhetnek hátrányba.
A portál arra is emlékeztet, hogy a Tisza Párt környezetében több olyan gazdasági szereplő jelenik meg – köztük Kóka János és Túri Péter –, akik személyesen is érdekeltek a magánegészségügyi szektorban. Ez magyarázhatja, miért kerül előtérbe a magánbiztosítási modell.
A portál Simor András, Surányi György és Bogsch Erik nevét is említi, akik korábban a Gyurcsány-kormány Konvergencia Tanácsának tagjai voltak,
és a kiszivárgott információk szerint részt vehetett a mostani program előkészítésében is.
Mint ismert: ekkor merült fel először az ötlet, hogy a TB-alapú ellátást is meg lehetne adóztatni: ez lett később a vizitdíj, aminek lényege, hogy a betegeknek a TB-ellátási körbe tartozó vizsgálatért is egyszeri díjat kellett fizetnie.
De nézzük meg, hogyan is nyilatkoztak a fenti tanácsadók a magánegészségügyről az elmúlt időszakban. Kincses Gyula, a Gyurcsány-kormányok vizitdíjat levezénylő államtitkára például így nyilatkozott a magánegészségügy helyzetbehozásáról és a vizitdíj esetleges visszavezetéséről a Klikk Tv-ben:
De nem csak Gyurcsány államtitkára, hanem a Tisza környékén legyeskedő, szintén Gyurcsány-árva Kóka János is hasonlóan nyilatkozott több ízben is:
Az Ellenpont cikkében felidézi a 2006–2008-as időszakot, amikor az MSZP–SZDSZ-kormány vizitdíjat és kórházi napidíjat vezetett be, valamint előkészítette a több-biztosítós egészségügyi rendszer tervét. A 2008-as népszavazás azonban elsöprő többséggel elutasította a fizetős modellt. A Tisza Párt programja a korábbi reformkísérletek „újraszervezése” lehet.
A gyanút tovább erősítik azok a korábbi, kiszivárgott belső nyilatkozatok, amelyekben Tisza-politikusok – köztük Tarr Zoltán – arról beszéltek: egyes adó- és gazdaságpolitikai terveiket nem hozzák nyilvánosságra a választások előtt, mert az politikai kockázattal járna.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– nyilatkozta korábban Tarr Zoltán a Tisza adóterveiről.
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Az Ellenpont cikke szerint az esetleges adó- és TB-átalakítás hátterében az is állhat, hogy Brüsszel – az Európai Néppárt támogatásával – nagyobb hozzájárulást várna Magyarországtól az Ukrajnának szánt uniós támogatások terén.
