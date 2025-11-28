Kiszivárgott a vészjósló levél: Ursula von der Leyen olyat tenne, ami az euró összeomlásához vezethet, és a békét is végleg megfúrná

Ezt kevesen mondhatják el magukról: Washington és Moszkva egy hónapon belül – Orbán Viktor megérkezett Putyinhoz
Súlyos belső konfliktus rázza Brüsszelt: Bart De Wever belga miniszterelnök négyoldalas üzenetben figyelmeztette a Bizottság elnökét, hogy az orosz vagyonok elvétele pénzügyi öngyilkosság lehet az Unió számára.
Az Euractiv által megtekintett, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt négyoldalas levelében De Wever azt írta, hogy a javaslat károsíthatja az Euroclear, a brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelő hírnevét, amely az úgynevezett „jóvátételi kölcsönre” felhasználandó 185 milliárd eurós eszközöket őrzi.
„Nem lenne igazságos és tisztességes elvárni, hogy egy ilyen rendszer előnyei mindenki számára elérhetőek lennének, a költségeket és a kockázatokat Belgiumnak kellene viselnie”
– írta csütörtökön, egy nappal azután, hogy von der Leyen jelezte, hogy készen áll a javaslat benyújtására.
De Wever kritikája fokozza a Bizottságra nehezedő nyomást az Európai Tanács decemberi csúcstalálkozója előtt, ahol a vezetőknek el kell dönteniük, hogyan pótolják Ukrajna egyre növekvő költségvetési hiányát – írja az Euractiv.
A Friedrich Merz német kancellár által határozottan támogatott hitelterv továbbra is a Bizottság preferált megoldása, annak ellenére, hogy a Belgiummal folytatott tárgyalások egy októberi csúcstalálkozón megrekedtek.
De Wever levele kevés előrelépésre utal:
meglepetését fejezte ki, hogy az EU vezetői körében a jogi és pénzügyi kockázatok „teljes mértékű megértésének hiányával” találkozott.
Azt mondta, hogy a Bizottság még nem nyújtott be semmilyen jogi szövegtervezetet, és hogy a fővárosokkal nemrégiben megosztott dokumentum nem foglalkozott Belgium aggályaival.
Megismételte feltételeit: az EU-országok azonnal és kollektíven biztosítsanak likviditást az Euroclearben tartott összeg fedezésére, amennyiben a Moszkvával szembeni szankciókat feloldják, hogy osztozzanak a lehetséges jogi költségek terhein, és hogy az orosz eszközöket birtokló más nyugati országok is hasonló megállapodásokban köteleződjenek el.
Az Európai Központi Bank aggályait visszhangozva De Wever azzal érvelt: a terv arra késztetheti a befektetőket, hogy eladják az EU-s kitettségeiket, vagy kivonják a forrásokat az Euroclearből és más európai intézményekből,
„felerősítve a rendszerszintű kockázatokat” és potenciálisan destabilizálva az eurót.
Alternatív megoldásként arra sürgette az EU-országokat, hogy kezeljék prioritásként a jelenlegi hétéves uniós költségvetésből fel nem használt pénzeket.
Arra is figyelmeztetett, hogy a fenti tervek elhamarkodott végrehajtása akadályozhatja az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalásokat.
„A javasolt jóvátételi hitelprogram elhamarkodott végrehajtása járulékos kárként azzal járna, hogy mi, az EU, gyakorlatilag megakadályoznánk egy esetleges békemegállapodás létrejöttét” – írta De Wever. Szerinte az EU-nak választania kell aközött, hogy a háború végéig lefoglalja az eszközöket az újjáépítés támogatására, vagy most felhasználja azokat Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására – de nem egyszerre mindkettőt.
Fotó: JOHN THYS / AFP