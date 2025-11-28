Kiszivárgott a vészjósló levél: Ursula von der Leyen olyat tenne, ami az euró összeomlásához vezethet, és a békét is végleg megfúrná

Az Euractiv által megtekintett, Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt négyoldalas levelében De Wever azt írta, hogy a javaslat károsíthatja az Euroclear, a brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelő hírnevét, amely az úgynevezett „jóvátételi kölcsönre” felhasználandó 185 milliárd eurós eszközöket őrzi.

„Nem lenne igazságos és tisztességes elvárni, hogy egy ilyen rendszer előnyei mindenki számára elérhetőek lennének, a költségeket és a kockázatokat Belgiumnak kellene viselnie”

– írta csütörtökön, egy nappal azután, hogy von der Leyen jelezte, hogy készen áll a javaslat benyújtására.