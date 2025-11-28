Ft
Vége a dőzsölésnek, itt az összeomlás? Kiárusítják a luxuslakásokat, és brutális tisztogatás indul a brit diplomáciában

2025. november 28. 11:14

A pénzcsap elzárult: a Politico birtokába jutott dokumentumok szerint London kénytelen megszabadulni a korona ékköveitől, köztük a Brexit-tárgyalásokra vett, méregdrága New York-i rezidenciától is.

2025. november 28. 11:14
null

A héten közzétett brit költségvetési dokumentumok azt mutatják, hogy a Külügyminisztérium „racionalizálja” mintegy 6500 ingatlanból álló hálózatát, hogy „felszabadítható eszközöket” találjon – miközben több száz épülete súlyos állapotban van, írja a Politico.

Ez magába foglalja olyan épületek eladását is, mint a nagykövetségek és a diplomáciai szálláshelyek, amelyeket már nem tartanak szükségesnek.

A költségvetés külön említi a megtakarítások megtalálását „magas költségű helyszíneken, például New Yorkban” – ami magába foglalhat egy 12 millió fontot érő luxuslakást a városban, amelyet 2019-ben diplomatáknak vásároltak, hogy segítsék az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodások tárgyalását a Brexit után. A külügyminisztérium akkoriban azt nyilatkozta, hogy a „lehető legjobb ajánlatot” kötötte meg a hét hálószobás lakásért.

A mostani terv a legújabb a Nagy-Britannia „puha hatalmi” befolyását érintő megszorítások sorozatában. 

A kormány már korábban is támadások kereszttüzébe került a nemzetközi segélyezési költségvetésének megnyirbálása miatt.

A külügyminisztérium eközben jelentős átszervezésen megy keresztül, akár 30 százalékos létszámcsökkentés is megvalósulhat.. A minisztérium felülvizsgálja globális jelenlétének méretét és elhelyezkedését is, amely több mint 250 posztot foglal magában több mint 150 országban világszerte.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

 

