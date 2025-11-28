Vége a dőzsölésnek, itt az összeomlás? Kiárusítják a luxuslakásokat, és brutális tisztogatás indul a brit diplomáciában

A héten közzétett brit költségvetési dokumentumok azt mutatják, hogy a Külügyminisztérium „racionalizálja” mintegy 6500 ingatlanból álló hálózatát, hogy „felszabadítható eszközöket” találjon – miközben több száz épülete súlyos állapotban van, írja a Politico.

Ez magába foglalja olyan épületek eladását is, mint a nagykövetségek és a diplomáciai szálláshelyek, amelyeket már nem tartanak szükségesnek.