Nagy a baj Romániában, egyre többen „menekülnek” Magyarországra

Az UNTRR szerint ez a teher még áfa nélkül is versenyképtelenné teszi a román dízelt a környező országokhoz – például Magyarországhoz, Szlovéniához vagy Horvátországhoz – viszonyítva.
Magyarország ráadásul több mint tizenkét éve stabil jövedékiadó-visszatérítési rendszert működtet, ami jelentősen ösztönzi a tankolások átterelését.
A szervezet arra figyelmeztet, hogy visszatérítési rendszer nélkül a román állam nemcsak a többletjövedékit, hanem az uniós minimumszintnek megfelelő bevételeket is elveszíti, hiszen a tankolások áttevődnek külföldre.
Mivel Románia nem téríti vissza az áfát a külföldi fuvarozóknak, és a román cégek is egyre inkább külföldön tankolnak, az ország elveszíti a nemzetközi flották utolsó, határ előtti tankolásait is.