Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetség Magyarország dízel Románia

Nagy a baj Romániában, egyre többen „menekülnek” Magyarországra

2025. november 28. 10:09

A román fuvarozók egyre gyakrabban tankolnak Magyarországon, ugyanis a két ország közötti árkülönbség egyre csak nő.

2025. november 28. 10:09
null

A dízelárak emelkedése, a sorozatos jövedékiadó-növelések és a kiszámíthatatlan költségvetési politika oda vezethetnek, hogy Románia néhány éven belül csupán tranzitországgá válik – írta meg a Trans.info

A román fuvarozók ugyanis egyre gyakrabban tankolnak Magyarországon, és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége (UNTRR) szerint 2026-ra a két ország közötti árkülönbség még tovább nő.

Az UNTRR számításai alapján 2026-ra akár 22 eurocentre is tágulhat a literenkénti dízelárkülönbség Románia és Magyarország között. A jelenség hátterében egyrészt a romániai adóemelések, másrészt a kiszámítható üzemanyag-visszatérítési rendszer hiánya áll – olyan rendszeré, amely több uniós országban régóta működik.

Miután 2025 márciusában megszűnt a román dízel-visszatérítési program, majd augusztusban ismét nőtt a jövedéki adó, a fuvarozók tömegesen tértek át a magyarországi tankolásra. Jelenleg 12–15 eurocenttel olcsóbb a gázolaj Magyarországon, mint Romániában.

2025-ben Románia az EU egyik legmagasabb dízel-jövedéki adóját alkalmazta: 1000 literenként 502 eurót, ami 172 euróval haladja meg az uniós minimumszintet. 2026. január 1-jén újabb emelés következik, 551 euróra, így a különbség már 221 euró lesz a kötelező minimumhoz képest.

Az UNTRR szerint ez a teher még áfa nélkül is versenyképtelenné teszi a román dízelt a környező országokhoz – például Magyarországhoz, Szlovéniához vagy Horvátországhoz – viszonyítva.

Magyarország ráadásul több mint tizenkét éve stabil jövedékiadó-visszatérítési rendszert működtet, ami jelentősen ösztönzi a tankolások átterelését.

A szervezet arra figyelmeztet, hogy visszatérítési rendszer nélkül a román állam nemcsak a többletjövedékit, hanem az uniós minimumszintnek megfelelő bevételeket is elveszíti, hiszen a tankolások áttevődnek külföldre.

Mivel Románia nem téríti vissza az áfát a külföldi fuvarozóknak, és a román cégek is egyre inkább külföldön tankolnak, az ország elveszíti a nemzetközi flották utolsó, határ előtti tankolásait is. 

A fuvarozók mára csupán annyi üzemanyagot vásárolnak Romániában, hogy elhagyhassák az ország területét. 

A modern teherautók 1100–1500 literes tartályai akár 3000–4000 kilométeres hatótávolságot biztosítanak, így könnyedén megkerülhető a romániai tankolás.

Az UNTRR mielőbbi visszatérítési rendszer bevezetését sürgeti, amely visszahozná a tankolásokat, megállítaná a költségvetési veszteségeket, és javítaná a román fuvarozók versenyképességét. A szövetség kész együtt dolgozni a hatóságokkal egy hosszú távon fenntartható, európai szabályoknak megfelelő megoldás kialakításán. A szervezet szerint ha nem történik gyors és összehangolt beavatkozás, a román gazdaság egy „veszélyes fiskális kanyarban” könnyen irányíthatatlanná válhat.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

