Nagy a baj Romániában, egyre többen „menekülnek” Magyarországra

A dízelárak emelkedése, a sorozatos jövedékiadó-növelések és a kiszámíthatatlan költségvetési politika oda vezethetnek, hogy Románia néhány éven belül csupán tranzitországgá válik – írta meg a Trans.info.

A román fuvarozók ugyanis egyre gyakrabban tankolnak Magyarországon, és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége (UNTRR) szerint 2026-ra a két ország közötti árkülönbség még tovább nő.

Az UNTRR számításai alapján 2026-ra akár 22 eurocentre is tágulhat a literenkénti dízelárkülönbség Románia és Magyarország között. A jelenség hátterében egyrészt a romániai adóemelések, másrészt a kiszámítható üzemanyag-visszatérítési rendszer hiánya áll – olyan rendszeré, amely több uniós országban régóta működik.