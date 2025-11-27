Nahát, sose láttunk még ilyet: Románia hirtelen Putyinhoz dörgölőzik, pedig nemrég még a fejét vette volna

Nicușor Dan román államfő szerint nem szándékos orosz provokáció történt, amikor egy orosz drón a román légtérbe repült, majd a Vaslui megyei egy családi ház udvarán zuhant le.

Az elnök szerint az ilyen esetek „véletlenszerűek”, és az utóbbi időben Európa több országában is előfordultak hasonló drónincidensek.

„Minden drón, amely időről időre a területünkre kerül, véletlen. Ahol viszont kétség nélkül beszélhetünk Oroszország ellenséges tevékenységéről, az a dezinformációs és manipulációs kampány, amely már tíz éve zajlik” – fogalmazott a román elnök.