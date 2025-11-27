Nahát, sose láttunk még ilyet: Románia hirtelen Putyinhoz dörgölőzik, pedig nemrég még a fejét vette volna

Kitört a pánik Romániában: azonnal riasztották a vadászgépeket – a lakosság is figyelmeztetést kapott
Ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe.
Annak ellenére, hogy a román külügy nemrég az orosz nagykövetet is bekérette a légsértés miatt, ma a román elnök azt nyilatkozta, hogy nem történt szándékos orosz provokáció. Ami tegnap még orosz provokáció volt, az ma már csak „véletlenszerű” baleset.
Nicușor Dan román államfő szerint nem szándékos orosz provokáció történt, amikor egy orosz drón a román légtérbe repült, majd a Vaslui megyei egy családi ház udvarán zuhant le.
Az elnök szerint az ilyen esetek „véletlenszerűek”, és az utóbbi időben Európa több országában is előfordultak hasonló drónincidensek.
„Minden drón, amely időről időre a területünkre kerül, véletlen. Ahol viszont kétség nélkül beszélhetünk Oroszország ellenséges tevékenységéről, az a dezinformációs és manipulációs kampány, amely már tíz éve zajlik” – fogalmazott a román elnök.
A kijelentés különösen annak fényében keltett figyelmet, hogy a román külügy nemrég az orosz nagykövetet is bekérette a légsértés miatt.
Újságírói kérdésre, miszerint nem aggasztó-e, hogy a drón hosszú órákon át repült a román légtérben anélkül, hogy a hadsereg megakadályozta volna, Dan azt válaszolta: hasonló „technikai problémák” Európa más államainál is előfordultak.
„Európa különböző repülőterein is történtek már ilyen incidensek. A miniszterrel és a vezérkari főnökkel is egyeztettem, és a nyilvánosan elhangzott magyarázatok megfelelnek a valóságnak” – mondta.
A román védelmi miniszter korábban azt közölte, a drónt azért nem lőtték le, hogy elkerüljék az esetleges civil károkat.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe.
Nyitókép: Mihai BARBU / AFP
***