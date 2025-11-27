Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa légtérsértés Nicușor Dan dróntámadás provokáció

Nahát, sose láttunk még ilyet: Románia hirtelen Putyinhoz dörgölőzik, pedig nemrég még a fejét vette volna

2025. november 27. 15:57

Annak ellenére, hogy a román külügy nemrég az orosz nagykövetet is bekérette a légsértés miatt, ma a román elnök azt nyilatkozta, hogy nem történt szándékos orosz provokáció. Ami tegnap még orosz provokáció volt, az ma már csak „véletlenszerű” baleset.

2025. november 27. 15:57
null

Nicușor Dan román államfő szerint nem szándékos orosz provokáció történt, amikor egy orosz drón a román légtérbe repült, majd a Vaslui megyei egy családi ház udvarán zuhant le.

Az elnök szerint az ilyen esetek „véletlenszerűek”, és az utóbbi időben Európa több országában is előfordultak hasonló drónincidensek.

„Minden drón, amely időről időre a területünkre kerül, véletlen. Ahol viszont kétség nélkül beszélhetünk Oroszország ellenséges tevékenységéről, az a dezinformációs és manipulációs kampány, amely már tíz éve zajlik” – fogalmazott a román elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A kijelentés különösen annak fényében keltett figyelmet, hogy a román külügy nemrég az orosz nagykövetet is bekérette a légsértés miatt.

Újságírói kérdésre, miszerint nem aggasztó-e, hogy a drón hosszú órákon át repült a román légtérben anélkül, hogy a hadsereg megakadályozta volna, Dan azt válaszolta: hasonló „technikai problémák” Európa más államainál is előfordultak.

„Európa különböző repülőterein is történtek már ilyen incidensek. A miniszterrel és a vezérkari főnökkel is egyeztettem, és a nyilvánosan elhangzott magyarázatok megfelelnek a valóságnak” – mondta.

A román védelmi miniszter korábban azt közölte, a drónt azért nem lőtték le, hogy elkerüljék az esetleges civil károkat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mihai BARBU / AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. november 27. 16:39
Hamarosan szomszédos ország lesznek Putyinékkal, rájöttek hogy jobb ha már most elkezdik szokni..
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2025. november 27. 16:26
Dehogy dörgölődzik...annyi egyenesség van benne, hogy kimondja: az orosz drón berepülése nem szándékos és pláne nem hadi céllal röptették be.
Válasz erre
0
1
Palakon
•••
2025. november 27. 16:20 Szerkesztve
Zelenszkijnek ha masbol nem, ebbol tudnia kell, vege van.
Válasz erre
0
0
but-head
2025. november 27. 16:19
Na, ezúttal a "mi oldalunkra" állnak át a románok. Ez akkor most nekünk jót jelent! A románoknak remek "orra van", mikor és hova kell (át)állni (szövetségest elárulni), hogy a konfliktus végén jól járjanak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!