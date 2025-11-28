Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter Tiszavilág Magyar Péter előválasztás

Úgy tűnik, ebben ennyi volt: a Tisza előválasztási számai meg sem közelítik Márki-Zay 2021-es kálváriáját

2025. november 28. 11:03

2021-ben az előválasztás iránti érdeklődés több mint kétszer akkora volt, mint amekkora most a Tisza jelöltállítását övezi.

2025. november 28. 11:03
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter kedden este azt közölte, hogy mintegy 300 ezer ember vett részt az ellenzéki előválasztás szavazásán, amit szerinte jelentős politikai sikernek kell tekinteni.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét

Négy évvel ezelőtt, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó.

A kijelentés azonban azonnal vitát váltott ki. Kritikusai emlékeztettek arra, hogy Magyar korábban is sokszor a valóságnál nagyobb számokat közölt saját kampánya kapcsán, például amikor a Tiszavilág alkalmazás letöltéseiről azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd egy kiszivárgás után kiderült, hogy valójában mintegy 200 ezres adatbázisról volt szó, amelyben ráadásul nem kizárólag alkalmazásletöltők szerepeltek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A mostani részvételi adatokat sokan a 2021-es előválasztás számaival vetik össze. Négy évvel ezelőtt az első fordulóban 634 ezer, a másodikban 662 ezer választópolgár voksolt, jelentős számban személyesen, kisebb arányban online.

Ez a két forduló együtt több mint kétszer akkora érdeklődést mutatott, mint amennyit a jelenlegi, kizárólag online lebonyolított előválasztás produkált.

A kritikus hangok szerint ez azt jelzi, hogy a mostani kezdeményezés számottevően kisebb társadalmi aktivitást váltott ki, mint a 2021-es folyamat, amely végül Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét, majd bukását eredményezte.

A bírálók megfogalmazása szerint Magyar Péter rendszeresen hamis győzelmi jelentésekkel igyekszik erősíteni saját politikai narratíváját, miközben a számok összevetése azt mutatja, hogy a mostani előválasztás jóval kevesebb baloldali szavazót mozgatott meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A kampány hátralévő 135 napjában várhatóan tovább folytatódik a vita arról, mit is jelent valójában a 300 ezres részvétel, és milyen következtetéseket lehet levonni Magyar Péter politikai támogatottságáról.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. november 28. 12:09
Brüsszel már nem Magyar Péterrel hanem Karácsony Gergellyel vág neki a 2026-os magyarországi választásnak. Mafla Mandiner jobb lenne ha ezt is felszínen tartanád.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. november 28. 11:53
Legkésőbb 2030-ban az urnák mellől már hiányozni fog 1M nagyon idős moszkovita kádárista, aki 2022-ben még szavazhatott. Ezek 90%-a fanatikus Fidesz szavazó, a legidősebb, legmoszkovitább korosztályról van szó. A fiatalok meg nem zabálják fel a csuthy zsírnindzsa hazudozását meg a msozkovita narancsrákosista taknyot, sőt. A neosztálinista-putlerista orkszopás generációs jellege brutális, így a fidessrezsimet a geci 3/3-as SzU-ÁVH-jával együtt a magyar történelem szemétdombjára fogják baszni. Addig is marad a pangás a rothadás, kivándorlás a demográfiai sorvadás, főleg a fehér, nem romungró fiataloknál. Majd Schmidt Mariska zsidó ingatlanmágnás jólmegaszongya nekik, hogy Németországban mindendeszar, mermán wifi se nem nincsen, ottan full középkor vala höhöhö.
Válasz erre
1
1
balbako_
2025. november 28. 11:52
Reggel kint voltam az újpesti piacon. Kitelepült ide egy tiszás bagázs valami aláírásokat gyűjtöttek, vagy adatokat akartak. 50 percet töltöttem a piacon az üvegablakokon pontosan ráláttam a standjukra. Egyetlenegy érdeklődő, nézelődő nem ment oda ez idő alatt. Szóba sem állt velük senki! Kerülték őket mint a leprásokat!
Válasz erre
4
0
jebuzita
2025. november 28. 11:32
Akkor még az emberek féltek Gy.F. -től. Azóta a mumus elment, az emberek megnyugodtak.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!