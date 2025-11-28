Úgy tűnik, ebben ennyi volt: a Tisza előválasztási számai meg sem közelítik Márki-Zay 2021-es kálváriáját

Nincs több kérdés: elment az MSZP elnöke a Tisza-fórumra, és teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé (VIDEÓ)
Komjáthi Imre már egy törvényjavaslatcsomagot is átadott a Tisza-vezérnek.
2021-ben az előválasztás iránti érdeklődés több mint kétszer akkora volt, mint amekkora most a Tisza jelöltállítását övezi.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter kedden este azt közölte, hogy mintegy 300 ezer ember vett részt az ellenzéki előválasztás szavazásán, amit szerinte jelentős politikai sikernek kell tekinteni.
Négy évvel ezelőtt, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó.
A kijelentés azonban azonnal vitát váltott ki. Kritikusai emlékeztettek arra, hogy Magyar korábban is sokszor a valóságnál nagyobb számokat közölt saját kampánya kapcsán, például amikor a Tiszavilág alkalmazás letöltéseiről azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd egy kiszivárgás után kiderült, hogy valójában mintegy 200 ezres adatbázisról volt szó, amelyben ráadásul nem kizárólag alkalmazásletöltők szerepeltek.
A mostani részvételi adatokat sokan a 2021-es előválasztás számaival vetik össze. Négy évvel ezelőtt az első fordulóban 634 ezer, a másodikban 662 ezer választópolgár voksolt, jelentős számban személyesen, kisebb arányban online.
Ez a két forduló együtt több mint kétszer akkora érdeklődést mutatott, mint amennyit a jelenlegi, kizárólag online lebonyolított előválasztás produkált.
A kritikus hangok szerint ez azt jelzi, hogy a mostani kezdeményezés számottevően kisebb társadalmi aktivitást váltott ki, mint a 2021-es folyamat, amely végül Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét, majd bukását eredményezte.
A bírálók megfogalmazása szerint Magyar Péter rendszeresen hamis győzelmi jelentésekkel igyekszik erősíteni saját politikai narratíváját, miközben a számok összevetése azt mutatja, hogy a mostani előválasztás jóval kevesebb baloldali szavazót mozgatott meg.
A kampány hátralévő 135 napjában várhatóan tovább folytatódik a vita arról, mit is jelent valójában a 300 ezres részvétel, és milyen következtetéseket lehet levonni Magyar Péter politikai támogatottságáról.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP