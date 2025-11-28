Úgy tűnik, ebben ennyi volt: a Tisza előválasztási számai meg sem közelítik Márki-Zay 2021-es kálváriáját

Ez a két forduló együtt több mint kétszer akkora érdeklődést mutatott, mint amennyit a jelenlegi, kizárólag online lebonyolított előválasztás produkált.

A kritikus hangok szerint ez azt jelzi, hogy a mostani kezdeményezés számottevően kisebb társadalmi aktivitást váltott ki, mint a 2021-es folyamat, amely végül Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségét, majd bukását eredményezte.

A bírálók megfogalmazása szerint Magyar Péter rendszeresen hamis győzelmi jelentésekkel igyekszik erősíteni saját politikai narratíváját, miközben a számok összevetése azt mutatja, hogy a mostani előválasztás jóval kevesebb baloldali szavazót mozgatott meg.