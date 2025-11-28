Nincs több kérdés: elment az MSZP elnöke a Tisza-fórumra, és teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé (VIDEÓ)

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke ellátogatott a Tisza Párt edelényi rendezvényére, ahol gyakorlatilag teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Magyar Péter a beszélgetés elején leszögezte, hogy országjárásuk egyik szabálya szerint politikusokkal nem beszélnek ezeken a fórumokon,

„de most kivételt teszünk” – mondta Magyar.

Komjáthi egyből meg is köszönte „kedves Péternek”, hogy kivételt tett, majd felmutatott egy pólót, miszerint „kevesebb szegényt, kevesebb gazdagot!”, majd lényegében megkérte a Tiszát, hogy küzdjenek helyettük a szegényekért, illetve átnyújtott egy törvényjavaslatcsomagot, amely a „dolgozó ember becsületéért” folytatott küzdelem jegyében készült.