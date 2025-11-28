Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Komjáthi Imre Tisza Párt törvénycsomag MSZP Magyar Péter

Nincs több kérdés: elment az MSZP elnöke a Tisza-fórumra, és teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé (VIDEÓ)

2025. november 28. 09:36

Komjáthi Imre már egy törvényjavaslatcsomagot is átadott a Tisza-vezérnek.

2025. november 28. 09:36
null

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke ellátogatott a Tisza Párt edelényi rendezvényére, ahol gyakorlatilag teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé. Magyar Péter a beszélgetés elején leszögezte, hogy országjárásuk egyik szabálya szerint politikusokkal nem beszélnek ezeken a fórumokon,

„de most kivételt teszünk” – mondta Magyar. 

Komjáthi egyből meg is köszönte „kedves Péternek”, hogy kivételt tett, majd felmutatott egy pólót, miszerint „kevesebb szegényt, kevesebb gazdagot!”, majd lényegében megkérte a Tiszát, hogy küzdjenek helyettük a szegényekért, illetve átnyújtott egy törvényjavaslatcsomagot, amely a „dolgozó ember becsületéért” folytatott küzdelem jegyében készült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Komjáthi ezután elmondta Magyarnak, hogy ha a kormányváltás azt kívánja, hogy állva maradjanak, akkor állva maradnak, ha nem, akkor nem.

Nyitókép: Tisza Párt/YouTube/képernyőkép

 

 

 

Összesen 84 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alfonzo
2025. november 28. 12:04
Imre bácsi megcumizta a poloskát,
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. november 28. 12:01
Hát küzd Petya, küzdj!!! Azt hiszem Hibbant Petyánál, ebből csak a mondat második fele ragad meg.... De az nagyon.... Egyenlően szegény lesz rajta kívül mindenki.... Kac-kac...
Válasz erre
0
0
kir2vik
•••
2025. november 28. 11:51 Szerkesztve
Nézem ezt a képet és szomorú vagyok... "Szomika", hogy a kis üdvöskét idézzem.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. november 28. 11:35 Szerkesztve
Az elmúlt 15 év alatt az MJK ® többmilliós tábora szemei előtt mentek tönkre az SZDSZ, Jobbik, MSZP Momentum, Párbeszéd, LMP pártok ! Következik a TISZA párt!! Hihetetlen varázserővel rendelkeznek a A Fidesz-Kdnp koalíciós pártok! Nem csoda! Ime az okok: Országbarát, Magyarbarát, Családbarát, Békebarát, Kultúrabarát, Sportbarát, Humorbarát, Pénztbarát, Józanészbarát, Hatalombarát, Biztonságbarát, Barátbarát!!-:))) Ennyi a győzelem nyitja! =================✓ A libbcsikommcsik ennek ellenkezői!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!