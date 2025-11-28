Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál. Például a híres Tiszavilág applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.

Sebaj, fogadjuk el, amit hallottunk tőle: »hurrá, 300 000 ember szavazott most a jelöltjeire, végre megmozdult az ország, és ez más mint 4 évvel ezelőtt«.