Nincs több kérdés: elment az MSZP elnöke a Tisza-fórumra, és teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé (VIDEÓ)
Komjáthi Imre már egy törvényjavaslatcsomagot is átadott a Tisza-vezérnek.
Négy évvel ezelőtt, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó.
„Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza.
Diadalittasan jelentette be tegnap este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker.
Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál. Például a híres Tiszavilág applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.
Sebaj, fogadjuk el, amit hallottunk tőle: »hurrá, 300 000 ember szavazott most a jelöltjeire, végre megmozdult az ország, és ez más mint 4 évvel ezelőtt«.
Valóban más. Ugyanis négy évvel ezelőtt az ugyanilyen baloldali előválasztás első fordulójában 634 000 ember szavazott, ebből 511 000 személyesen, 123 000 online a második fordulójában 662 000, ebből 518 000 személyesen, 144 000 online.
Tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlik, nem is kell sehova elsétálniuk a rajongóknak.
A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter, és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni.
Szóval ismeri már mindenki Magyar Péter becsapós győzelmi jelentéseit, de a szikár tény az, hogy pont feleannyi baloldali embert érdekelt csak a mostani előválasztási színjáték, mint a 2021-es.
Nyomjad, Peti!
Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét.”
