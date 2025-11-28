Ft
Márki-Zay Péter Tiszavilág Magyar Péter előválasztás

Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét

2025. november 28. 10:17

Négy évvel ezelőtt, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó.

2025. november 28. 10:17
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza. 

Diadalittasan jelentette be tegnap este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker. 

Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál. Például a híres Tiszavilág applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.

Sebaj, fogadjuk el, amit hallottunk tőle: »hurrá, 300 000 ember szavazott most a jelöltjeire, végre megmozdult az ország, és ez más mint 4 évvel ezelőtt«.

Valóban más. Ugyanis négy évvel ezelőtt az ugyanilyen baloldali előválasztás  első fordulójában 634 000 ember szavazott, ebből 511 000 személyesen, 123 000 online  a második fordulójában 662 000, ebből 518 000 személyesen, 144 000 online.

Tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlik, nem is kell sehova elsétálniuk a rajongóknak.

Ezt is ajánljuk a témában

A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter, és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni. 

Szóval ismeri már mindenki Magyar Péter becsapós győzelmi jelentéseit, de a szikár tény az, hogy pont feleannyi baloldali embert érdekelt csak a mostani előválasztási színjáték, mint a 2021-es.

Nyomjad, Peti!

Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét.”

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

karcos-2
2025. november 28. 12:10
Brüsszel már nem Magyar Péterrel hanem Karácsony Gergellyel vág neki a 2026-os magyarországi választásnak. Mafla Mandiner jobb lenne ha ezt is felszínen tartanád.
Vata Aripeit
2025. november 28. 11:23
azért olyan gyorsan nem kellene lehajtani azt a kupicát így előre....nagyon sokan vannak MP mögött - és itt nemcsak a szavazókra gondolok - , a teljes mainstream sajtó, brüsszel, obamáék, sorosék, a komplett magyar ellenzék - esetleg a mihazánk nem de ők is bolondok - ,.....és nem fogják olyan könnyen adni a bőrüket, mint MZP idején, mert ezen a választáson tényleg qrva sok múlik. A brüsszeli elit a végsőket rúgja, és ha Orbán (mi) újra nyer(ünk), nekik végleg kuka, szal óvatosan duhajkodjanak, akiknek nem feltétlen a duhajkodás lenne az elsődleges feladata
llnnhegyi
2025. november 28. 11:06
-:))) Jön a kritikus 133 nap!! A libbcsikommcsi banda totális bukása.
llnnhegyi
2025. november 28. 10:50
Putyin kitiltotta a TISZA párt képviselőit Oroszországból. Menjenek Ukrajnába!
