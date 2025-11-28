Ezt senki sem látta előre: Orbánnak nyílt követője akadt, megszületett a haditerv a migráció megállítására

Üzentek Von der Leyennek: elérkezett a megfelelő alkalom, végérvényesen leszámolhat Orbánnal
Szíves figyelmébe ajánlották a 7-es cikk szerinti eljárás folytatását.
Görögországban már egyértelműen a magyar kormány példáját követik.
Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök bemutatta Görögország eddigi legátfogóbb demográfiai stratégiáját, amely 2026-ban 1,76 milliárd eurót fordít a családok támogatására – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
A terv központi eleme az adókedvezmények bővítése többgyermekes családok számára, valamint lakhatási programok indítása fiatal pároknak.
Micotákisz hangsúlyozta: a magyar kormány példáját követve nem tömeges bevándorlással, hanem belső ösztönzőkkel kívánják kezelni a népességcsökkenést.
Az illegális migrációval szemben zéró toleranciát hirdetett, míg a legális bevándorlást szigorúan szabályoznák kétoldalú megállapodásokkal.
A stratégia része továbbá vidéki szolgáltatások fejlesztése és egy új innovációs minisztérium létrehozása is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala