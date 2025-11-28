Ft
család Magyarország migráció bevándorló migráns Kiriákosz Micotákisz demográfia Görögország Orbán Viktor bevándorlás

Ezt senki sem látta előre: Orbánnak nyílt követője akadt, megszületett a haditerv a migráció megállítására

2025. november 28. 11:59

Görögországban már egyértelműen a magyar kormány példáját követik.

2025. november 28. 11:59
null

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök bemutatta Görögország eddigi legátfogóbb demográfiai stratégiáját, amely 2026-ban 1,76 milliárd eurót fordít a családok támogatására – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

A terv központi eleme az adókedvezmények bővítése többgyermekes családok számára, valamint lakhatási programok indítása fiatal pároknak.

Magyarország a példa

Micotákisz hangsúlyozta: a magyar kormány példáját követve nem tömeges bevándorlással, hanem belső ösztönzőkkel kívánják kezelni a népességcsökkenést.

Az illegális migrációval szemben zéró toleranciát hirdetett, míg a legális bevándorlást szigorúan szabályoznák kétoldalú megállapodásokkal.

A stratégia része továbbá vidéki szolgáltatások fejlesztése és egy új innovációs minisztérium létrehozása is.

canadian-deplorable
2025. november 28. 14:55
Vagy megállítjuk, vagy Európa elbukik és kiesik a történelemből. Válassz egyet.
optimista-2
2025. november 28. 13:46
És most nem jönnek a migrik. Majd nézem a2026-os statisztikát, ami kb ilyen lesz 126.000 fő Afrikából, 24.000 Afganisztánból és Pakisztánból, 13500 egyéb. Ez lesz a megállj. Kac, kac
csulak
2025. november 28. 13:20
okos otlet
gacsat
2025. november 28. 13:15
Nálunk se működik. Miért legyen nekik jobb?
