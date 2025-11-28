Töltőgázos tragikomédia: magára robbantotta a pláza mellékhelyiségét a kecskeméti drogos

A férfi a mosdóban magára zárta az ajtót, de a művelet közben a gázpalackok felrobbantak, ami miatt a férfi fejvesztve menekült, hátrahagyva minden holmiját.

A detonáció idején a mellékhelyiségben tartózkodott egy, az esetről mit sem sejtő fiatalember is, aki a robbanás után kabátját hátrahagyva rohant segítségért. A fiatal férfinek a szemöldöke, szempillája, valamint a haja is megpörkölődött.