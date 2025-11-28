Ft
Rendészeti Államtitkárság rendőrség WC Budapest drogos gázpalack

Töltőgázos tragikomédia: magára robbantotta a pláza mellékhelyiségét a kecskeméti drogos

2025. november 28. 11:24

A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

2025. november 28. 11:24
null

Rendőrök fogtak el egy 43 éves kecskeméti férfit Budapesten, miután egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében töltő gázt próbált szívni – számolt be Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A férfi a mosdóban magára zárta az ajtót, de a művelet közben a gázpalackok felrobbantak, ami miatt a férfi fejvesztve menekült, hátrahagyva minden holmiját.

A detonáció idején a mellékhelyiségben tartózkodott egy, az esetről mit sem sejtő fiatalember is, aki a robbanás után kabátját hátrahagyva rohant segítségért. A fiatal férfinek a szemöldöke, szempillája, valamint a haja is megpörkölődött.

A mentők a robbanást okozó, 43 éves férfit égési sérülésekkel, sokkos állapotban szállították kórházba.

A robbanás következtében a mellékhelyiség három ajtaja kitört, a WC-csészék megrongálódtak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közveszélyokozás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

Nyitókép: Facebook / Rendészeti Államtitkárság

***

***

NeMá
2025. november 28. 12:10
B+! 2025-ben? Putyin beszar a röhögéstől micsoda marhák a fiatalok nyugaton!
londonbaby
2025. november 28. 11:57
hogy dögölne meg az összes ilyen kibaszott idióta narkós buzi.. ekkora állat baszki.. töltőgázt.. kurfa drogos fajtáját..rákötném egy PB palackra ...nesze bazd meg ezt szopjad tele van.. mások életét is veszélyeztetik.. egy rehab.. ha visszatérő lesz mehet a sivatagba egy szekér gázpalackkal.. takarodj oda megdögleni, nem egy plázába...
faramuci
2025. november 28. 11:56
Olcsó a gáz,tessék szívni....besz@rsz akkorát üt!😁😂🤣
cutcopy
2025. november 28. 11:34
Ez az új kihívás, gázt szívni..?
