Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Ernst Hillebrand Niall Fergus Steven Balogh MCC diák Douglas Murray

Válasz Tarr Zoltánnak

2025. november 27. 19:49

A valós demokrácia nem attól működik, ha csak egy szempont kap hangot, hanem attól, hogy több nézőpont találkozik, és a végén mindenki többet ért a világból.

2025. november 27. 19:49
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„Válasz Tarr Zoltánnak! 

Az MCC-ben naponta – nemzetközi szinten is – különböző nézeteket hallgatunk meg. Ez a munkánk egyik alapja. Az elmúlt években nálunk járt többek között Anthony Dworkin, Douglas Murray, Niall Ferguson, Peter Thiel, Radoslav Sikorski, Boris Palmer, Ernst Hillebrand, Steven Balogh, Jeremy Shapiro, Monica Serrano és még sokan mások – emberek különböző országokból, különböző politikai és intellektuális háttérrel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Ez nem az »autoriter politikusok klubja«, hanem egy nyilvános vitafórum, ahol a diákok a világ legkülönbözőbb szereplőinek nézőpontját ismerhetik meg. Pont az lenne a valódi bezárkózás, ha csak azok jöhetnének, akikkel az egyik politikai oldal ért egyet. Az MCC nem »dörgölőzik« senkihez.

Az, hogy valakinek vitatott nézetei vannak, nem ok arra, hogy meg se hallgassuk. A diákjaink éppen abból tanulnak, ha megértik a különböző felek logikáját, erejét és gyenge pontjait. Ez is arról szól, hogy értsük a nagyvilágot vagy akár a régiónkat, ami ebben az esetben éppen négyórányi autóútra van Budapesttől.

A valós demokrácia nem attól működik, ha csak egy szempont kap hangot, hanem attól, hogy több nézőpont találkozik, és a végén mindenki többet ért a világból. Az MCC továbbra is így fog működni: kíváncsian, szabadon és izgalmasan – a diákok érdekében. Önnek van kedve eljönni az MCC-be egy vitára? Szeretettel látjuk!”

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. november 27. 20:39
És Szarr Zoltán bármit is ért a világból?
Válasz erre
0
0
Jose
2025. november 27. 20:26
A "szertettel" talán kicsit túlzás.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. november 27. 20:25
Az igazi válasz: ..............................Tarr , itt te vagy igazán szar!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!