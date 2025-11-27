Ez nem az »autoriter politikusok klubja«, hanem egy nyilvános vitafórum, ahol a diákok a világ legkülönbözőbb szereplőinek nézőpontját ismerhetik meg. Pont az lenne a valódi bezárkózás, ha csak azok jöhetnének, akikkel az egyik politikai oldal ért egyet. Az MCC nem »dörgölőzik« senkihez.

Az, hogy valakinek vitatott nézetei vannak, nem ok arra, hogy meg se hallgassuk. A diákjaink éppen abból tanulnak, ha megértik a különböző felek logikáját, erejét és gyenge pontjait. Ez is arról szól, hogy értsük a nagyvilágot vagy akár a régiónkat, ami ebben az esetben éppen négyórányi autóútra van Budapesttől.

A valós demokrácia nem attól működik, ha csak egy szempont kap hangot, hanem attól, hogy több nézőpont találkozik, és a végén mindenki többet ért a világból. Az MCC továbbra is így fog működni: kíváncsian, szabadon és izgalmasan – a diákok érdekében. Önnek van kedve eljönni az MCC-be egy vitára? Szeretettel látjuk!”