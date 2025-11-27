Eldőlt: a Momentum a parlamenti frakciójából is kizárja a felettébb kínos Cseh Katalint

A politikus hozzátette, hogy a döntés jelentős pénzügyi kárral jár a Momentum számára, mivel olyan forrásoktól esnek el, amelyeket a következő öt hónapban a kormányváltást célzó kampányukra fordítottak volna.

„Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást” – tette hozzá.