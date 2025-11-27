Ft
11. 27.
csütörtök
Bódis Kriszta nárcisztikus Tisza Párt aktivista Magyar Péter kapcsolat politika

Kemény szembesítés: Bódis Krisztát nem leköpték, hanem ő köpte arcon saját magát

2025. november 27. 17:57

Forgács István romaügyi szakértő a többi jogi aktivistát sem kímélte Facebook-bejegyzésében.

2025. november 27. 17:57
null

Bódis Kriszta, LMBTQ-aktivista, a Tisza Párt még versenyben lévő egyik jelölt-jelöltje csütörtökön arról írt közösségi oldalán, hogy kampányolás közben leköpték. Majd előkerült a beszámolóban a Magyar Péterék által oly sokat hangoztatott „szeretetország” toposz is.

Erre reagált Facebook-oldalán Forgács István romaügyi szakértő. Forgács azt a sommés megállapítást tette, hogy 

Bódis Krisztát nem egy ismeretlen nő köpte le az utcán, hanem ő köpte arcon saját magát”. 

A szakértő ezt a kijelentését azzal indokolta, hogy mindez akkor történt, mikor a Csipkejózsika LMBTQ-mesekönyv szerkesztője „összegyűrte és kidobta a kukába a benne élő progresszív, a nőkért, a nyitott emberi kapcsolatokért, a sérülékeny csoportokért bármikor kiálló alkotó embert, hogy egy nárcisztikus, toxikus, gyenge jellemű, a családját és a politikai közösségét eláruló ember mellé szegődjön”.

Azonban a szembesítés itt még nem ért véget. A bejegyzésében arra is igyekezett felhívni Bódis figyelmét, hogy ő nem más Magyar Péter és köre szemében, mint „egy termék”. 

Ő a »Bódiskriszta«, aki csak ahhoz kell, hogy a pasaréti, újlipótvárosi haladárok kevésbé émelyegjenek, amikor majd felsorakoznak ők is a Messiás mögé”. 

Majd azzal folytatta, hogy Bódis nincs egyedül, „hiszen jön majd még Réka, Vera, Rita – az összes tudathasadásos társadalomkritikus, akik egymást nyugtatgatják, hogy ez most elfér. Ez most szükséges. Ennyi abuzivitást el kell viselni.

„Ők, akik mindig is azért küzdöttek, hogy a Magyar Péterek a társadalom és a közélet legtávolabbi sarkába kerüljenek. Esténként azért nem lehet könnyű a tükörbe nézni. Reméljük, azt még nem köpték össze” – zárta gondolatait a romaügyi szakértő.

Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta public

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bájron
2025. november 27. 18:27
Helyes!!
Válasz erre
2
0
templar62
2025. november 27. 18:20
A Faszorrú Bába írója ?
Válasz erre
2
0
kukubenko
2025. november 27. 18:14
Utálom a mocskos, agresszív, büdös, bűnöző cigányokat, de Forgács István egy igazi tanult úriember, akit csak tisztelni lehet és ha minden cigány csak 10%- ban lenne ilyen művelt, mint Ő, akkor ripsz-ropsz megoldódna a cigánykérdés. Hajrá Forgács István.
Válasz erre
8
0
balbako_
2025. november 27. 18:08
Pedig megszolgált egy leköpést a gyerekeinkre törő gazember!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!