Kemény szembesítés: Bódis Krisztát nem leköpték, hanem ő köpte arcon saját magát

Azonban a szembesítés itt még nem ért véget. A bejegyzésében arra is igyekezett felhívni Bódis figyelmét, hogy ő nem más Magyar Péter és köre szemében, mint „egy termék”.

Ő a »Bódiskriszta«, aki csak ahhoz kell, hogy a pasaréti, újlipótvárosi haladárok kevésbé émelyegjenek, amikor majd felsorakoznak ők is a Messiás mögé”.

Majd azzal folytatta, hogy Bódis nincs egyedül, „hiszen jön majd még Réka, Vera, Rita – az összes tudathasadásos társadalomkritikus, akik egymást nyugtatgatják, hogy ez most elfér. Ez most szükséges. Ennyi abuzivitást el kell viselni.

„Ők, akik mindig is azért küzdöttek, hogy a Magyar Péterek a társadalom és a közélet legtávolabbi sarkába kerüljenek. Esténként azért nem lehet könnyű a tükörbe nézni. Reméljük, azt még nem köpték össze” – zárta gondolatait a romaügyi szakértő.

