Kemény szembesítés: Bódis Krisztát nem leköpték, hanem ő köpte arcon saját magát

Bódis Kriszta, LMBTQ-aktivista, a Tisza Párt még versenyben lévő egyik jelölt-jelöltje csütörtökön arról írt közösségi oldalán, hogy kampányolás közben leköpték. Majd előkerült a beszámolóban a Magyar Péterék által oly sokat hangoztatott „szeretetország” toposz is.
Erre reagált Facebook-oldalán Forgács István romaügyi szakértő. Forgács azt a sommés megállapítást tette, hogy
Bódis Krisztát nem egy ismeretlen nő köpte le az utcán, hanem ő köpte arcon saját magát”.
A szakértő ezt a kijelentését azzal indokolta, hogy mindez akkor történt, mikor a Csipkejózsika LMBTQ-mesekönyv szerkesztője „összegyűrte és kidobta a kukába a benne élő progresszív, a nőkért, a nyitott emberi kapcsolatokért, a sérülékeny csoportokért bármikor kiálló alkotó embert, hogy egy nárcisztikus, toxikus, gyenge jellemű, a családját és a politikai közösségét eláruló ember mellé szegődjön”.
Azonban a szembesítés itt még nem ért véget. A bejegyzésében arra is igyekezett felhívni Bódis figyelmét, hogy ő nem más Magyar Péter és köre szemében, mint „egy termék”.
Ő a »Bódiskriszta«, aki csak ahhoz kell, hogy a pasaréti, újlipótvárosi haladárok kevésbé émelyegjenek, amikor majd felsorakoznak ők is a Messiás mögé”.
Majd azzal folytatta, hogy Bódis nincs egyedül, „hiszen jön majd még Réka, Vera, Rita – az összes tudathasadásos társadalomkritikus, akik egymást nyugtatgatják, hogy ez most elfér. Ez most szükséges. Ennyi abuzivitást el kell viselni.
„Ők, akik mindig is azért küzdöttek, hogy a Magyar Péterek a társadalom és a közélet legtávolabbi sarkába kerüljenek. Esténként azért nem lehet könnyű a tükörbe nézni. Reméljük, azt még nem köpték össze” – zárta gondolatait a romaügyi szakértő.
