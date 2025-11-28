Ez már tényleg a vég: Facebook-csoportokban versenyeznek egymással az influenszerek

Van azonban a Facebooknak egy sötét bugyra, ahol influenszerek és különböző vállalatok egymással léphetnek kapcsolatban, hogy itt beszéljék meg: ki, mikor, hogy, mit és mennyiért reklámozna. Általában vállalatok dobják be magukat, hogy barter kérjenek reklámot social media celebektől, de már előfordul az is, hogy ezek az önjelölt hírességek jelentkeznek be egy kis #együttműködésre.

A leggyakoribb, mikor éttermek és szálláshelyek kérik a segítséget, egy kis hirdetésért, hiperfüggetlen kaja- vagy szálláshely-tesztért cserébe pedig pár reels-videót, Insta-posztot vagy Tiktok-videót kérnek.

Mikor vállalatok jelentkeznek be, mint a piacon, a „celebek” a hozzászólások közül próbálják elérni, hogy ők legyenek a befutók, ehhez pedig nem tesznek mást, mint hogy leírják, mennyire beleillik a portfóliójukba az adott termék, valamint mennyi követőjük is van az

Instagramon,

a Tiktokon és

a Facebookon.

Az influenszer marketing a szakemberek szerint azért is működik jobban, mint egy direkt reklám, mert ezek az emberek az adott terméket személyes tapasztalatként vagy ajánlásként mutatják be, ami a követők számára hitelesebbnek tűnik.