Ez már tényleg a vég: Facebook-csoportokban versenyeznek egymással az influenszerek

A Gazdasági Versenyhivatal elárulta, milyen büntetés várhat az influenszerekre
Mint ismert: a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított hat hazai influenszerrel, számos hirdető céggel, illetve közreműködő reklámügynökséggel szemben.
Kicsit nem figyel az ember és arcon csapja a valóság, hogy megváltozott a reklámpiac. Az influenszer marketing elképesztő méreteket öltött az elmúlt években, sokszor el kell gondolkodni az egyszeri felhasználónak, igaz-e egyáltalán, amit lát vagy csak egy bujtatott reklámmal van-e dolga?
A koronavírus-járvány érkezésével elképesztő mértékben megugrott a közösségi médiára gyártott reklámok mennyisége: gombamódra nőttek ki az önjelölt influenszerek, akik (most mindegy is, hogy a gyors meggazdagodás vagy a hírnév érdekében) mindent félretéve dobják be magukat a piacra. Vannak mostanra hivatásos terméktesztelők, akik egy kis #együttműködés érdekében gyakorlatilag bármiről elmondják, hogy „EZ A VÁROS LEGJOBB ... étterme”.
Vannak lifestyle influenszerek, akik a teljesen érdektelen mindennapjaikat mutatják be a követőknek, majd ezen kontentekben rejtenek el különböző reklámokat. Több olyan influenszer is van, akik komplett lakásokat vásároltak meg és újítottak fel a különböző támogatások révén.
A recept pedig – bármennyire elítélendő morálisan, hogy nem a valóságot mutatják be, hanem megvásárolható a véleményük – bevált, hiszen a népszerűségükkel egyenes arányosan jöttek létre az influenszer marketing ügynökségek, akik menedzselik a social media celebeket.
Van azonban a Facebooknak egy sötét bugyra, ahol influenszerek és különböző vállalatok egymással léphetnek kapcsolatban, hogy itt beszéljék meg: ki, mikor, hogy, mit és mennyiért reklámozna. Általában vállalatok dobják be magukat, hogy barter kérjenek reklámot social media celebektől, de már előfordul az is, hogy ezek az önjelölt hírességek jelentkeznek be egy kis #együttműködésre.
A leggyakoribb, mikor éttermek és szálláshelyek kérik a segítséget, egy kis hirdetésért, hiperfüggetlen kaja- vagy szálláshely-tesztért cserébe pedig pár reels-videót, Insta-posztot vagy Tiktok-videót kérnek.
Mikor vállalatok jelentkeznek be, mint a piacon, a „celebek” a hozzászólások közül próbálják elérni, hogy ők legyenek a befutók, ehhez pedig nem tesznek mást, mint hogy leírják, mennyire beleillik a portfóliójukba az adott termék, valamint mennyi követőjük is van az
Az influenszer marketing a szakemberek szerint azért is működik jobban, mint egy direkt reklám, mert ezek az emberek az adott terméket személyes tapasztalatként vagy ajánlásként mutatják be, ami a követők számára hitelesebbnek tűnik.
Még akkor is, ha az adott influenszernek hetente változik, melyik a kedvenc hamburgerezője vagy a kedvenc wellness szállodája. A közösségi médiában ráadásul nagyon pontosan lehet targetálni a hirdetéseket, míg a televíziós hirdetések egy széles piacot céloznak meg, addig a social oldalakon keresztül pontosan be lehet lőni, kinek lehet eladni a terméket.
Magával az influenszer marketinggel már évekkel ezelőtt a Gazdasági Versenyhivatal is foglalkozott, mint írták: a véleményvezérek az általuk készített tartalmakért jellemzően ellenszolgáltatásban részesülnek. Ajánlásaik éppen ezért nem tekinthetők teljesen objektívnek és függetlennek, azok mögött az esetek túlnyomó részében üzleti megfontolás áll.
Elvárt, hogy a véleményvezér a népszerűsített terméket, szolgáltatást ténylegesen ismerje és kipróbálja, a megnyilvánulásai a termékkel kapcsolatos egyéni tapasztalatait tükrözzék és ezzel egy valós képet tárjon a követői elé”
– emelték ki.
A szervezet szerint a népszerű hazai influenszereket követő fogyasztók alapvető érdeke, hogy egyértelműen értesülhessenek az egyes tartalmak reklámjellegéről. Kiemelték, hogy a hazai véleményvezérek többnyire hiányosan, vagy egyáltalán nem tüntetik fel a tartalmaik reklámjellegét.
A GVH tavaly hat eljárást indított hat hazai influenszerrel, számos hirdető céggel, illetve közreműködő reklámügynökséggel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt, több bírságot is kiosztottak, volt olyan, hogy egy celeb a saját cégét reklámozta jelölés nélkül.
Napokkal ezelőtt a GVH jogsértőnek minősítette a saját cégek reklámmegjelölés nélküli népszerűsítését is. Ez egy újszerű megközelítés a hazai gyakorlatban, amivel nagy valószínűséggel az influenszerek vagy az őket megbízó vállalkozások többsége még nem találkozott – ismerteti a Jogi Fórum.
A Magyar Reklámszövetség adatai szerint 2023-ban a digitális médiatorta, azaz a digitális reklámokra költött összeg, mintegy 190 milliárd forint volt, abból az influenszer-marketingre elköltött pénz 6,2 milliárdra tehető. Ez csak a legális költés, csak a fehér zóna van benne,
a szürke zóna nincs, ami elég nagynak tűnik az elemzéseink szerint”
– magyarázta a GVH szóvivője.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Jade GAO / AFP