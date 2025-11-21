Zajlik a tiszás „kiszavazó show” – elképesztő arcok akadnak a jelöltek között (VIDEÓ)

A véleményvezér emlékeztetett, hogy november 17-én hétfőn, több hónapnyi késés után kiderült, kik mérettetik meg magukat a tiszás előválasztáson. Bohár Dániel felhívta a figyelmet:

a bohózat azzal kezdődött, hogy volt, akit az utolsó pillanatban pakoltak át egyik választókerületből a másikba, hogy meglegyen a kellő mennyiségű ember”.

Ennek a kapkodásnak lett az egyik áldozata Bulyovszki Róz, aki a bemutatkozásának első verziója alapján „Józsefváros és Ferencváros sorsát viseli a szívén. Ezért mi is lenne logikusabb, minthogy a Duna másik oldalán, a II. kerületben indul.”.

De ugyanez a helyzet Rekettye-Trifán Zoltánnal is, aki eredeti bemutatkozó szövege szerint egy tősgyökeres óbudai, majd néhány óra múlva a szöveg megváltozott, és kiderült, hogy Rekettye-Trifán a III. kerület helyett a XVI.-ban indul majd.

Vagy ott van még Boda Tímea, aki a kezdetek óta feltűnik Magyar Péter mellett. Boda eredetileg Abony és térségében indult volna, ahol él és felnőtt, de nála is változott a szöveg, végül Monor és környékének jelölt-jelöltje lett – hozta a példákat a jobboldali influenszer, aki arra is rámutatott, hogy a Tiszánál nem foglalkoztak tehát azzal, hogy egy jelölt ott induljon el, ahol él.