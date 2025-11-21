Ft
11. 22.
szombat
Tisza Párt Magyar Péter zászló jelölt riporter influenszer Patrióta Bohár Dániel

Zajlik a tiszás „kiszavazó show” – elképesztő arcok akadnak a jelöltek között (VIDEÓ)

2025. november 21. 18:42

„A magyar zászlóba bújtatatott jobboldalisá hétfőtől kezdve teljesen megbukott” – hívta fel a figyelmet a Patrióta videójában Bohár Dániel riporter.

2025. november 21. 18:42
null

Bohár Dániel, a Megafon riportere felkereste a Tisza új nagyágyúit telefonon. Mint fogalmazott, van itt minden: 

– sorolta.

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Bohár a Patrióta Youtube-csatronára feltöltött videó felütésében elmondta, hogy Magyar Péter „idegben van”. „Azért hisztériázik, mert mertem kérdezni a jelöltjeitől. Tudjátok, azoktól, akikkel kormányzásra készül a Tisza Párt” – fogalmazott a riporter, aki a jelölt-jelöltek közül többet is felkeresett, hogy megpróbálja kideríteni, hogy kik is ők, és miért szeretnének a választók bizalmába férkőzni. 

A véleményvezér emlékeztetett, hogy november 17-én hétfőn, több hónapnyi késés után kiderült, kik mérettetik meg magukat a tiszás előválasztáson. Bohár Dániel felhívta a figyelmet:

a bohózat azzal kezdődött, hogy volt, akit az utolsó pillanatban pakoltak át egyik választókerületből a másikba, hogy meglegyen a kellő mennyiségű ember”.

Ennek a kapkodásnak lett az egyik áldozata Bulyovszki Róz, aki a bemutatkozásának első verziója alapján „Józsefváros és Ferencváros sorsát viseli a szívén. Ezért mi is lenne logikusabb, minthogy a Duna másik oldalán, a II. kerületben indul.”.

De ugyanez a helyzet Rekettye-Trifán Zoltánnal is, aki eredeti bemutatkozó szövege szerint egy tősgyökeres óbudai, majd néhány óra múlva a szöveg megváltozott, és kiderült, hogy Rekettye-Trifán a III. kerület helyett a XVI.-ban indul majd.

Vagy ott van még Boda Tímea, aki a kezdetek óta feltűnik Magyar Péter mellett. Boda eredetileg Abony és térségében indult volna, ahol él és felnőtt, de nála is változott a szöveg, végül Monor és környékének jelölt-jelöltje lett – hozta a példákat a jobboldali influenszer, aki arra is rámutatott, hogy a Tiszánál nem foglalkoztak tehát azzal, hogy egy jelölt ott induljon el, ahol él. 

Ott van például Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője esete is, aki Kiskunhalason mérettetti meg magát. 

Rost Andrea Szolnokon esélyes befutó indulóként, miközben köztudott, hogy Budakeszin él. Nagy Ervin színész pedig több évtizednyi fővárosi élet után Dunaújvárosban lehet a legerősebb tiszás jelölt– tette hozzá Bohár.

Folyamatosan a sajtóosztályra mutogattak a jelölt-jelöltek

Azonban a riporter szerint nem is ez a legfőbb probléma a hirtelen közéleti szereplőkké lett személyekkel. Bohár Dániel úgy véli, azért is jó, hogy kijöttek a nevek, mert így könnyebben tudunk tájékozódni arról, mit is képvisel tulajdonképpen a Tisza Párt. „Egy pártot ugyanis az határoz meg, hogy milyenek a képviselői. Magyar Péter eddig magyar zászlók lobogtatásával szerette volna megvezetni a jobboldali emberek, azt üzenve, hogy nekik is jó választás lehet” – hangzott el. 

A magyar zászlóba bújtatott jobboldaliság hétfőtől kezdve teljesen megbukott”

– emelte ki, majd rámutatott, hogy nagy esélyes a II. kerületben az LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, a nagy botrányt kavart Csipkejózsika című mesekönyv szerzője.  Vagy ott van Nagy Ervin, a belpesti liberális közeg kedvelt embere, akinek többek között jó barátja a nyíltan homoszexuális Lakatos Márk vagy David Pressman volt amerikai nagykövet – jegyezte meg.

Bohár Dániel a telefonbeszélgetései során sorra azt a választ kapta, a sokszor megosztó vagy baloldali hátterű képviselő jelölt-jelöltektől, hogy kérdéseivel forduljon a Tisza Párt sajtóosztályához. De a Fejér 5. számú választókerületben induló Fent Győző elkotyogta azt is, hogy Magyar Péter tulajdonképpen „bekötötte a szájukat”, nem nyilatkozhatnak a sajtómegkeresésekre.

A teljes összeállítást alább tekintheti meg:

Nyitókép: 

zsanett-kúnrum
2025. november 22. 13:08
Ezek azok az zemberek, akik nemcsak okosabbak, rátermetebbek,és szebbek is az országos átlagnál?
csulak
2025. november 22. 12:08
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Élő Éva
2025. november 22. 08:52
A három majom párt, HMP. kormányzásra készül. Nem lát, nem hall, nem beszél. De a vezérük Magyar Incitatus Péter sem jobb, ő a Brüsszeli Caligula, alias Weber kedvenc vesszőparipája,
irizar
2025. november 22. 03:34
Tudom, hogy sok hülye él közöttünk, de ha ezek az idióták nem hoznak újabb FIDESZ 2/3-os győzelmet, akkor nagyobb a baj, mint gondpltam🤔
