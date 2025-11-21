Ft
Tisza Párt Lovkó Csaba Lovkó Luca Magyar Péter Józsefváros jelölt Nagykanizsa szimpatizáns

Már a tiszások sem értik a jelöltek körüli kavarást

2025. november 21. 17:11

Sajtóértesülések szerint a pártvezetéshez közel álló Lovkó Luca édesapja lehet a befutó Nagykanizsán. A helyiek szerint jól látszik, hogy fentről dől el valójában a jelöltek sorsa.

2025. november 21. 17:11
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 

a  Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek bemutatkozó szövegeit egyik pillanatról a másikra átírták.

Lovkó Luca például eredetileg a budai Hegyvidék megőrzését nevezte legfontosabb céljának, és a posztban arról írt, hogy „a budai kerületek csillogása mögött is sokan küzdenek a mindennapok nehézségeivel”. Azonban három perccel később a szöveg teljesen megváltozott: a budai hegyek helyett már Józsefvárosról és Ferencvárosról szólt, a lokális célkitűzések pedig teljesen más irányt vettek – hívta fel a figyelmet a Zalakocka.hu.

A párt közleménye a fenti, illetve a többi esetre úgy reagált, hogy „technikai hiba” történt, és közölték, „kollégáik azóta korrigálták” a tévedéseket. Magyar Péter, a párt elnöke pedig az idézett módosításokra országjárása jánoshalmai állomásán azt felelte újságírói kérdésre, hogy

éjjel kettőkor töltöttük fel az utolsó neveket, történtek malőrök, de mindenki ott indul, ahol a neve most szerepel”.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a történet különösen érdekes nagykanizsai szemszögből, hiszen Lovkó Luca édesapja, Lovkó Csaba szintén a Tisza Párt színeiben indult jelölt-jelöltként Nagykanizsán, és a városban keringő pletykák szerint ő lehet a befutó.

A helyiek szerint ez nem meglepő, hiszen már most Lovkó nevével azonosítják a Tisza helyi szervezetét, és több jel utal arra, hogy 

a döntések fentről, nem pedig helyben születnek

– húzták alá.

„A rengeteg kamuprofil és trollaktivizmus mellett bármit, amit a központ és Magyar Péter akar, be lehet úgy állítani úgy, mintha az a népakarat lenne” – idézte egy helyi forrását a Zala Kocka.

Baljós kezdetek, értetlen szimpatizánsok

A portál arra is kitért összeállításában, hogy a Tisza Párt támogatói között is sokan értetlenül állnak az események előtt. Emlékezetes, hogy a jelöltbemutatás napján a Tisza Párt többórás csúszással kezdte feltölteni a neveket, a folyamat pedig hajnalig tartott.

A bejegyzéseket közben többször átírták, törölték vagy helyettesítették, és csak másnapra állt össze a véglegesnek mondott lista.

A változtatások sorában megesett, hogy egy jelölt szövegéből eltűnt, hogy háromgyermekes apa, máshol kivették, hogy „feleségével él”, vagy épp „dolgozó ember” – hoztak néhány példát.

„Legyen szó akár belső káoszról, akár tudatos manipulációról, vagy arról, hogy a Facebookon elindított szavazás valójában minden mindegy-alapon zajlik, ugyanis mindenhol megvan már a végső befutó: a Tisza Pártnak teljesen amatőr módon még a jelöltjeit sem sikerült normálisan, méltósággal kiállítania” – közölte a Zala Kocka.

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

