Már a tiszások sem értik a jelöltek körüli kavarást

Teljes a káosz – a Tisza Párt jelöltjei maguk sem tudják, hol és miért indulnak
Hont András és Ceglédi Zoltán szerint gyanús mozgások történtek a Nemzet Hangja oldalán, amíg a legtöbben aludtak.
Sajtóértesülések szerint a pártvezetéshez közel álló Lovkó Luca édesapja lehet a befutó Nagykanizsán. A helyiek szerint jól látszik, hogy fentről dől el valójában a jelöltek sorsa.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt,
a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek bemutatkozó szövegeit egyik pillanatról a másikra átírták.
Lovkó Luca például eredetileg a budai Hegyvidék megőrzését nevezte legfontosabb céljának, és a posztban arról írt, hogy „a budai kerületek csillogása mögött is sokan küzdenek a mindennapok nehézségeivel”. Azonban három perccel később a szöveg teljesen megváltozott: a budai hegyek helyett már Józsefvárosról és Ferencvárosról szólt, a lokális célkitűzések pedig teljesen más irányt vettek – hívta fel a figyelmet a Zalakocka.hu.
A párt közleménye a fenti, illetve a többi esetre úgy reagált, hogy „technikai hiba” történt, és közölték, „kollégáik azóta korrigálták” a tévedéseket. Magyar Péter, a párt elnöke pedig az idézett módosításokra országjárása jánoshalmai állomásán azt felelte újságírói kérdésre, hogy
éjjel kettőkor töltöttük fel az utolsó neveket, történtek malőrök, de mindenki ott indul, ahol a neve most szerepel”.
Ezt is ajánljuk a témában
Hont András és Ceglédi Zoltán szerint gyanús mozgások történtek a Nemzet Hangja oldalán, amíg a legtöbben aludtak.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a történet különösen érdekes nagykanizsai szemszögből, hiszen Lovkó Luca édesapja, Lovkó Csaba szintén a Tisza Párt színeiben indult jelölt-jelöltként Nagykanizsán, és a városban keringő pletykák szerint ő lehet a befutó.
A helyiek szerint ez nem meglepő, hiszen már most Lovkó nevével azonosítják a Tisza helyi szervezetét, és több jel utal arra, hogy
a döntések fentről, nem pedig helyben születnek
– húzták alá.
„A rengeteg kamuprofil és trollaktivizmus mellett bármit, amit a központ és Magyar Péter akar, be lehet úgy állítani úgy, mintha az a népakarat lenne” – idézte egy helyi forrását a Zala Kocka.
A portál arra is kitért összeállításában, hogy a Tisza Párt támogatói között is sokan értetlenül állnak az események előtt. Emlékezetes, hogy a jelöltbemutatás napján a Tisza Párt többórás csúszással kezdte feltölteni a neveket, a folyamat pedig hajnalig tartott.
A bejegyzéseket közben többször átírták, törölték vagy helyettesítették, és csak másnapra állt össze a véglegesnek mondott lista.
A változtatások sorában megesett, hogy egy jelölt szövegéből eltűnt, hogy háromgyermekes apa, máshol kivették, hogy „feleségével él”, vagy épp „dolgozó ember” – hoztak néhány példát.
„Legyen szó akár belső káoszról, akár tudatos manipulációról, vagy arról, hogy a Facebookon elindított szavazás valójában minden mindegy-alapon zajlik, ugyanis mindenhol megvan már a végső befutó: a Tisza Pártnak teljesen amatőr módon még a jelöltjeit sem sikerült normálisan, méltósággal kiállítania” – közölte a Zala Kocka.
Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A nevekre továbbra is várni kell.