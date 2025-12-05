Ft
közvetítés stream média televízió

Az RTL kihúzta a gyufát – hatalmas átalakulás zajlik a médiapiacon

2025. december 05. 21:42

Továbbra is vitatéma, kivégzi-e a közösségi média a valós idejű sportközvetítéseket. A szakértők azzal biztatnak, a sportműsor élőben teljesen más élményt nyújt, így van esély a „formátum” túlélésére.

2025. december 05. 21:42
null
Szabó Péter

Gyökeres fordulat következett be az elmúlt időszakban a sportkedvelők médiafogyasztási szokásaiban, miután egyre markánsabban hódít teret a világban a TikTok, az Instagram Reels és a YouTube Shorts. Lassan eltűnnek azok az idők, amikor mindenki leült a televízió elé, hogy valós időben nézzen végig egy egész mérkőzést. Korunkban sokkal jellemzőbb, hogy a rövid klipek, a gyors összefoglalók és a vírusvideók alapján tájékozódnak a rajongók kedvenc sportjaikat illetően. Mindezek ismeretében, nagy kérdés, milyen lesz a jövőben egy sportműsor élőben?

sportműsor élőben
Egyes vélemények szerint sosem megy ki a divatból a meccsnézés – a sportműsor élőben nyújt közösségi élményt
Fotó: Justin Tallis/AFP

Fontos kérdést vet fel ez a változás: kivégzi a közösségi média az élő sportközvetítést, vagy csak továbbfejleszti, hogy a jelenlegi nézők a legkomfortosabban fogyaszthassák a tartalmakat?

Világosan látszik, hogy a legfontosabb jelenetek kiemelését, a legizgalmasabb részekből készült rövid tartalmakat részesítik előnyben a rajongók a teljes közvetítés megtekintésével szemben.

Sokak számára nem az a fontos, hogyan élik meg a sportélményt, hanem az, hogy mit élnek át. Az olyan virális pillanatok, mint egy zsákolás az NBA-ben, egy látványos gól a fociban, vagy egy hazafutás az MLB-ben, gyakran elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék az átlagos nézőt.

A változás mögött meghúzódó fő okok közé elsősorban a korlátok nélküliséget és a kényelmet sorolják a szakemberek. A személyre szabott tartalom sokak számára vonzó, a közösségi algoritmusok olyan kiemelt klipeket ajánlanak, amelyek megfelelnek a rajongók érdeklődésének. A klubok közösségi oldalain szünet nélkül ömlő tartalmak és az összefoglalók gyors és teljes elégedettséget okoznak.

A felgyorsult élet mozgalmasabb, mint valaha, bizonyos szurkolói rétegnek nincs három órája egy teljes meccsre, néhány jelenet megtekintése azonban hatékony lehetőség a naprakészség szinten tartásához. Ezen túlmenően az sem elhanyagolható, hogy a közösségi média lerövidítette a felhasználóknál a figyelem időtartamát. A legérdekesebb pillanatok könnyebben fogyaszthatók, mint egy teljes mérkőzés, ráadásul bármikor hozzáférhetőek.

Ezért változtak meg a médiafogyasztási szokások:

  • időhiány
  • kényelem
  • figyelemcsökkenés

Ezek a tényezők a sportmérkőzések nézettségére is hatást gyakoroltak, a teljes meccsek nézettsége csökkenésnek indult. A sportligák és a televíziós társaságok megérezték ennek a változásnak a hatását: a nagyszabású események, mint a Super Bowl, a Bajnokok Ligája vagy az NBA-döntő továbbra is hatalmas közönséget vonz, az alapszakasz mérkőzéseinek nézettsége azonban évek óta csökken.

Miközben a valós idejű nézettség világszerte csökken, a klubok igyekeznek kihasználni a közösségi médiát a rajongók kiszolgálására. A rövid klipek vonzzák a fiatalabb, digitálisan orientált közönséget, még az olyanokat is, akik egyébként nem foglalkoznának a sporttal.

Észak-Amerikában az NFL és az NBA például olyan platformokkal működik együtt, mint a TikTok és a YouTube, hogy rövid tartalmaikat ott is prezentálják, ahol a fiatalok a legtöbb időt töltik.

Kritikaként sokan megfogalmazzák, hogy ezekkel a rövid videókkal csökken a rajongók elköteleződése, a sporttal való mélyebb kapcsolata. Egy teljes mérkőzés megtekintése mindenki számára lehetővé teszi, hogy megértse a taktikát, a stratégiát az érzelmi csúcsokat és a mélypontokat, ez azonban elvész a néhány másodperces összeállítások által. Ezek csak a legizgalmasabb pillanatokra koncentrálnak, gyakran elveszítve azt a narratívát, ami lebilincselővé teszi a mérkőzéseket. Más vélemények szerint viszont a vírusvideók terjedésével új rajongókat is elcsábíthat, magába szippanthat a sport világa.

Éppen ezért a trend azt mutatja, hogy a ligák egyre inkább alkalmazkodnak az új médiakultúrához. Ahelyett, hogy ellenállnának a változásnak, olyan módszereket keresnek, amelyekkel a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Aktívan posztolnak a felületeiken, népszerű mémeket, interaktív bejegyzéseket és kulisszák mögötti tartalmakat is megosztanak követőikkel, hogy fenntartsák az érdeklődést.

Attól, hogy megújulnak a médiafogyasztási szokások, még nem szükséges elföldelni a korábban népszerű megoldásokat. Az újságot a rádió, a rádiót a televízió, a televíziót a streaming platformok megjelenésével kezdték el temetni, ám az elmúlt évtizedek bizonyították, némileg átalakult formában mindegyik elfér a piacon. A rövid klipek kultúrájának felemelkedése nem jelenti a valós idejű sportnézés halálát, inkább csak a médiafogyasztási szokások kiszélesedéséről szól. A sportágak elkötelezett rajongói mindig értékelni fogják a teljes meccsélményt, míg a játékot felületesebben követők támaszkodhatnak a kiemelt eseményekre.

A mérkőzéseket a helyszínen végigizgulók különleges atmoszférában, valódi, kézzel fogható közösségi élményt kapnak, míg az élő közvetítések izgalmát egyszerre több millióan élhetik át a kivetítők előtt – akár otthon, akár a szabadtéri szurkolói zónákban. Nem véletlen az sem, hogy a gyakran 40-50 kamerával felvonuló, a szuperlassítások, látványos infografikák és statisztikai érdekességek megjelenésével állandó fejlődésben lévő televíziós társaságok is folyamatosan finomhangolják a közvetítéseiket.

Ami az igazán nagy kihívást jelenti, megtalálni az egyensúlyt az „ingyenes” és a fizetős streaming tartalmak között.

Magyarországon az RTL azonnal kihúzta a gyufát a hazai sportrajongóknál, amikor a labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzések megtekintését előfizetéshez kötötte. Hatalmas felháborodást keltett, hogy a korábban minden háztartásban elérhető M4 Sporttól elszipkázta a jogot és a csúcsfutball kizárólag pénzért nézhető. Sokan lemaradnak emiatt a BL-ről, nem hajlandóak áldozni rá vagy elköteleződni a csatorna felé – miután az RTL nem kommunikálja, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően alakulnak-e az előfizetői számai, egyelőre nem derült ki, hogy megérte-e bevezetni a forradalmi újítást.

Fotó: Ben Stansall/AFP

 

