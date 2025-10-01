Tovább gerjeszti a népharagot az RTL: újabb BL-szuperrangadóról maradnak le a magyar nézők

Az RTL ismét borzolja a magyar futballszurkolók kedélyeit: a Bajnokok Ligája alapszakaszának egyik legnagyobb rangadója, a szerda esti Paris Saint-Germain–Barcelona mérkőzés sem lesz látható a hagyományos tévécsatornákon. A meccset kizárólag az RTL+ streamingfelületen lehet majd követni, így csak az előfizetők láthatják.

Mint ismert, kedden a nézők már lemaradtak a honi szempontból történelmi Galatasaray–Liverpool összecsapásról, ahol Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is játszott, a találkozót pedig a törökök 1–0-ra nyerték.

Az RTL+ előfizetés havidíja 3490 forint, reklámokkal együtt pedig 2990 forint.

A PSG–Barcelona helyett ezeket a meccseken nézheti ma a televízióban:

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)

21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)