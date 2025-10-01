Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
RTL + PSG RTL Barcelona

Tovább gerjeszti a népharagot az RTL: újabb BL-szuperrangadóról maradnak le a magyar nézők

2025. október 01. 10:44

A Paris Saint-Germain–Barcelona mérkőzést csak az RTL+ streamingfelületen lehet majd követni, melynek havidíja 3490 forint.

2025. október 01. 10:44
null

Az RTL ismét borzolja a magyar futballszurkolók kedélyeit: a Bajnokok Ligája alapszakaszának egyik legnagyobb rangadója, a szerda esti Paris Saint-Germain–Barcelona mérkőzés sem lesz látható a hagyományos tévécsatornákon. A meccset kizárólag az RTL+ streamingfelületen lehet majd követni, így csak az előfizetők láthatják. 

Mint ismert, kedden a nézők már lemaradtak a honi szempontból történelmi Galatasaray–Liverpool összecsapásról, ahol Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is játszott, a találkozót pedig a törökök 1–0-ra nyerték

Az RTL+ előfizetés havidíja 3490 forint, reklámokkal együtt pedig 2990 forint.

A PSG–Barcelona helyett ezeket a meccseken nézheti ma a televízióban:

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
postasbeci
2025. október 01. 12:12
Hola Footbal app a megoldás, androidon és iOS-en is ingyenes.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 01. 11:36
Retkes szennycsatorna.
Válasz erre
1
0
Cogito ergo sum
2025. október 01. 11:18
Retekklubb annyira europer! Nem adnak mást, mint a lényegük. :(
Válasz erre
2
0
kbexxx
•••
2025. október 01. 11:14 Szerkesztve
Az Rtl nezőszám ,nem elegendő ,még fő müsoridöben sem .., Az ellenzéki néző szám ,nem elegendőek ,,a média eltartására ,mindent megtesznek, hogy ha más nem ,kényszerítve a másik táborból, is növelést érjen el... Nem.lesz elég a nyugati pénzforrás, eddigi Összege ,egy választási évben , ha nincs elég média fogyasztó. A reklám nélküli ,RTL+ ár arányban , alapcsomag előfizetést, kapok ,a szolgáltatótól ,úgyhogy drága ha. Ennek megtekintése ,egyedül ami érdekelne..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!