Már Angliában sem értik, ami Szoboszlaival történik

Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott csapatkapitányát már megint a jobbhátvédként játszatta, noha most már két egészséges futballistája is volt azon a poszton.

Szoboszlai miatt kritizálják Slotot (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A holland tréner a sűrű menetrendre hivatkozva úgy döntött, a csapat legnagyobb sztárját, Mohamed Szalahot ezúttal pihenteti, és a csak a kispadra nevezi. Ebből következett a kérdés, hogy vajon ki fog játszani helyette a jobb szélen, a szakember pedig meglepetésre Jeremie Frimpongra tette le a voksát. Slotnak így két opciója maradt a jobbhátvéd poszton, és végül az utóbbi időben többször is ott játszó Szoboszlait tette oda.

A Liverpool jobb oldala tehát úgy nézett ki, hogy a középpályás Szoboszlai volt a védelemben, míg az alapvetően szélsőhátvéd Frimpong a középpályán. A Givemesport a cikkében azt írta, a magyar játékos az idény elején csapata egyik legjobbja volt, jobbhátvédként is helytállt, és a teljesítménye miatt Isztambulban is kezdett, viszont Slotot most sokan támadják a döntése miatt.

Szoboszlai játéka a téma