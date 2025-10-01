Ft
Arne Slot Alan Shearer Jeremie Frimpong Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Már Angliában sem értik, ami Szoboszlaival történik

2025. október 01. 10:23

Szalah pihentetése nem sült el jól a Liverpoolnál. Slot döntése értelmében Frimpong a középpályán, míg Szoboszlai jobbhátvédet játszott.

2025. október 01. 10:23
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. Arne Slot vezetőedző a magyar válogatott csapatkapitányát már megint a jobbhátvédként játszatta, noha most már két egészséges futballistája is volt azon a poszton.

Szoboszlai miatt kritizálják Slotot
Szoboszlai miatt kritizálják Slotot (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A holland tréner a sűrű menetrendre hivatkozva úgy döntött, a csapat legnagyobb sztárját, Mohamed Szalahot ezúttal pihenteti, és a csak a kispadra nevezi. Ebből következett a kérdés, hogy vajon ki fog játszani helyette a jobb szélen, a szakember pedig meglepetésre Jeremie Frimpongra tette le a voksát. Slotnak így két opciója maradt a jobbhátvéd poszton, és végül az utóbbi időben többször is ott játszó Szoboszlait tette oda.

A Liverpool jobb oldala tehát úgy nézett ki, hogy a középpályás Szoboszlai volt a védelemben, míg az alapvetően szélsőhátvéd Frimpong a középpályán. A Givemesport a cikkében azt írta, a magyar játékos az idény elején csapata egyik legjobbja volt, jobbhátvédként is helytállt, és a teljesítménye miatt Isztambulban is kezdett, viszont Slotot most sokan támadják a döntése miatt.

Szoboszlai játéka a téma

Pat Nevin, a Chelsea és az Everton egykori játékosa a BBC Radio 5 Live-nak Szoboszlai védekező munkáját kritizálta.

Nem volt jó húzás, hogy Szoboszlai kezdett jobbhátvédként, és nem Frimpong. Kétszer is sikerrel támadták le, a sebességben is alulmaradt, és egy büntetőt is kiharcoltak rajta.”

Slot bő egy óra után a cserékkel változtatott, Szoboszlai feljebb léphetett, a helyét Conor Bradley foglalta el. Az eredmény viszont már nem változott.

A szakértőként dolgozó angol futball-legenda, Alan Shearer szavait a Magyar Nemzet idézte:

„Rengeteg pénzt fizettek ki Frimpongért mint jobbhátvédért, noha Bradley személyében egy tehetséges játékos is van a posztra. Mégis egy középpályás játszik jobb oldali védőt. Szoboszlai valószínűleg a legjobb helyettes jobbhátvéd pozícióban, de kétségtelen, hogy aggodalomra ad okot, hogy Slot nem az eredeti helyén számít a hollandra. Ez azt mutatja, hogy Slot nem érzi magát kényelemben. Még mindig próbálja megtalálni az egyensúlyt és visszatérni a tavalyi idény szintjére.”

A magyar futballrajongók is kritizálták az edzőt a kezdő felrakása miatt.


„Itt egyetlen egy ember a hibás: Slot. Miért játszatja Dominikot jobbhátvédként, amikor van két bevethető játékosa a keretben ezen a poszton?”

„Befújható volt a tizenegyes, de Slotnak inkább az Angol Ligakupában kellene próbálgatnia az ilyen elcs*szett új felállásokat!”

„Ahelyett, hogy a nagy nulla Wirtz helyett a normális helyén játszana, teljesen nonszensz!”

„Slot hibázott. Ez nem a hatoslottó (11-es) sorsolás, hogy minden posztra húz egy random embert!”

„Talán rájön ez a dilettáns végre, hogy SZOBOSZLAI NEM JOBBHÁTVÉD!”

„Slot hibái sora! Wirtz, Jones mit kerestek kezdőben? Szoboszlai nem jobbhátvéd!”

Fotó: Yasin Akgul/AFP

Reszelő Aladár
2025. október 01. 10:36
A helyzet az, hogy az ősz szolgál az új játékosok beépítésére. Itt most jött egy csomó új ember, akiknek helyet kell találni és bőség zavarával megküzdeni sem egyszer, miközben az eredmények is kellenek. Dominik tegnap az első félidőben valóban nem nézett ki túl jól, a büntető meg talán kicsit túlzás volt, lehet hogy ha a pályán nem fújja ba, akkor a VAR sem adta volna meg. Szóval Dominikot sikerült annyiszor jobbbekknek rakni, amíg egyszer végre hibázott... Amúgy a meccs során elhangzott, hogy milyen sok gólt szerzett a Liverpool a 75. perc után. Igen, ez volt az az időszak, amikor már be tudott állni egy jobbhátvét és Dominik feljebb léphetett. Ezen túl meg Wirtznek a pályán kell lennie a befektetett lóvé miatt, de messze nem tesz annyit a csapatjátékhoz, mint várják és az árcédula indokolná. A tavalyi PSG mutatta meg ismét, hogy igazából tavasszal kell jól játszani. Összel csak a továbbjutást kell biztosítani.
Válasz erre
3
0
