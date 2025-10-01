Megnevezték a bűnbakot a Liverpool BL-blamája után – Szoboszlai is megkapta a magáét a döntő hibája miatt

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, csapata kikapott a BL magyaros meccsén
Meglepő húzás Isztambulban.
Rúgott gól nélkül kapott ki az angol csapat Isztambulban. Három magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is pályára lépett a történelmi meccsen.
Mint arról beszámoltunk, visszatért a Liverpool labdarúgócsapata Isztambulba, ahol 2005-ben minden idők egyik legemlékezetesebb döntőjét követően ötödször is magasba emelhette a Bajnokok Ligája trófeáját. Az angolok ezúttal a sorozat alapszakaszában léptek pályára a Galatasaray otthonában, és meglepetésre Sallai Roland kimaradt a törökök kezdőjéből, csak az utolsó húsz percre állt be, míg a Vörösök magyarjai, Szoboszlai Dominik, illetve Kerkez Milos végigjátszották a találkozót.
Bár az első bő hatvan percben a nyáron érkező Jeremie Frimpong is a pályán volt, mégis Szoboszlai játszott jobbhátvédként – ám ezúttal nem nyújtotta a tőle korábban megszokott teljesítményt. Mindössze negyedóra játék után egy Yilmaz–Szoboszlai versenyfutás végén
a magyar válogatott csapatkapitánya kétszer is arcon ütötte ellenfelét a tizenhatoson belül, a török támadó erre azonnal elterült a gyepen, a játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott.
Ez a jelenet alapjaiban határozta meg a mérkőzést, a tizenegyest ugyanis Victor Osimhen magabiztosan értékesítette, és mint később kiderült, ezzel a góllal 1–0-ra nyerni tudott a török együttes. Arne Slot gárdája tehát a Crystal Palace-tól elszenvedett PL-vereség után három nappal, kedden a Galatasaray otthonában is pont nélkül maradt.
A közösségi oldalakon rögtön nekiestek Szoboszlainak a végzetes pillanat után: sajnos a felvételeken jól látszik, hogy kétszer is eltalálta ellenfelét. Az Egyesült Királyságban ugyanakkor mégsem feltétlenül járna büntető egy ilyen mozdulatért (vagy kettőért), ám a francia Clément Turpin nem habozott megítélni a tizenegyest. Az angol oldalakon a szurkolók egyetértenek abban, hogy a Premier League-ben valószínűleg néma maradt volna a síp, ám az újabb halovány teljesítmény mellett már ők sem tudtak szó nélkül elmenni.
„Milyen ironikus, hogy általában az ellenfelek szurkolói panaszkodnak a Liverpoolnak könnyen befújt büntetők miatt.”
„A Pool »szüzességét« már elvette hétvégén a Palace, a Galatának így már nem volt nehéz dolga.”
Nem kellett megjátszania a töröknek, mert Szoboszlai könyökkel arcon ütötte. A Liverpool szerencsés volt, hogy nem kapott érte rögtön piros lapot.”
„Ez olyan tizenegyes, amit soha nem fújtak volna be a Real Madrid ellen, de a PL-ben sem.”
„Szoboszlai nem lesz többet védő!”
A magyar drukkereket elsősorban az bosszantotta a hazai közösségi oldalakon, hogy válogatottunk csapatkapitánya ismét jobbhátvédként szerepelt, és nem az eredeti posztján kapott lehetőséget a holland vezetőedzőtől. Ki is fakadtak a kommentszekcióban.
„Ezt a félidőt nem teszi ki a vitrinbe. A leggyengébb láncszem sajnos.”
„Befújható volt a tizenegyes, de Slotnak inkább a Carabao Cupon kellene próbálgatnia az ilyen elcs*szett új felállásokat!”
Itt egyetlen egy ember a hibás: Slot. Miért játszatja Dominikot jobbhátvédként, amikor van két bevethető játékosa a keretben ezen a poszton?
Ahelyett, hogy a nagy nulla Wirtz helyett a normális helyén játszana, teljesen nonszensz!”
Fotó: Yasin Akgul/AFP
Hatalmas füttykoncert fogadta az angol csapatot: