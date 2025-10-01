Megnevezték a bűnbakot a Liverpool BL-blamája után – Szoboszlai is megkapta a magáét a döntő hibája miatt

Ez a jelenet alapjaiban határozta meg a mérkőzést, a tizenegyest ugyanis Victor Osimhen magabiztosan értékesítette, és mint később kiderült, ezzel a góllal 1–0-ra nyerni tudott a török együttes. Arne Slot gárdája tehát a Crystal Palace-tól elszenvedett PL-vereség után három nappal, kedden a Galatasaray otthonában is pont nélkül maradt.

Replay of the Galatasary penalty given after Szoboszlai is penalised.



Pretty soft challenge if you ask me.pic.twitter.com/vZdFt9kWQQ — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) September 30, 2025

Szoboszlai céltáblává vált

A közösségi oldalakon rögtön nekiestek Szoboszlainak a végzetes pillanat után: sajnos a felvételeken jól látszik, hogy kétszer is eltalálta ellenfelét. Az Egyesült Királyságban ugyanakkor mégsem feltétlenül járna büntető egy ilyen mozdulatért (vagy kettőért), ám a francia Clément Turpin nem habozott megítélni a tizenegyest. Az angol oldalakon a szurkolók egyetértenek abban, hogy a Premier League-ben valószínűleg néma maradt volna a síp, ám az újabb halovány teljesítmény mellett már ők sem tudtak szó nélkül elmenni.

„Milyen ironikus, hogy általában az ellenfelek szurkolói panaszkodnak a Liverpoolnak könnyen befújt büntetők miatt.”