Orbán Viktor olyat mondott Szoboszlairól, amit senki se várt (VIDEÓ)

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, hátrányba kerültek az angolok Isztambulban – 1–0
Meglepő húzás Isztambulban.
Meglepő kijelentést tett a magyar válogatott csapatkapitányáról a miniszterelnök.
Orbán Viktor is végigszurkolja a Galatasaray-Liverpool Bajnokok-Ligája mérkőzést kedd este – derül ki legújabb, közösségi-oldalán megosztott videójából.
A kormányfő azt is elmondta, hogy Sallai Rolandnak szurkol, mivel „ő a Puskás Akadémia növendéke, úgyhogy az saját játékosnak számít”. Orbán Viktor szerint Szoboszlaiék viszik el a három pontot.
Arra a kérdésre, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára melyik pozícióban számít, azt felelte:
Lehet, hogy kapust! Már csak az nem volt. Szerintem ott is jó lenne.”
A 21 órától kezdődő mérkőzést itt követheti élőben.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala