Orbán Viktor olyat mondott Szoboszlairól, amit senki se várt (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 21:43

Meglepő kijelentést tett a magyar válogatott csapatkapitányáról a miniszterelnök.

2025. szeptember 30. 21:43
null

Orbán Viktor is végigszurkolja a Galatasaray-Liverpool Bajnokok-Ligája mérkőzést kedd este – derül ki legújabb, közösségi-oldalán megosztott videójából.

A kormányfő azt is elmondta, hogy Sallai Rolandnak szurkol, mivel „ő a Puskás Akadémia növendéke, úgyhogy az saját játékosnak számít”. Orbán Viktor szerint Szoboszlaiék viszik el a három pontot.

Arra a kérdésre, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára melyik pozícióban számít, azt felelte:

Lehet, hogy kapust! Már csak az nem volt. Szerintem ott is jó lenne.”

A 21 órától kezdődő mérkőzést itt követheti élőben.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

