Szoboszlai ütését elemezték Angliában – megszólalt a korábbi sztárbíró

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, csapata kikapott a BL magyaros meccsén
Meglepő húzás Isztambulban.
A Galatasaray egy értékesített büntetővel győzte le a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában. A szabálytalanságot Szoboszlai Dominik követte el.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. Az angolok korábbi sztárbírója, az 50 éves Mark Clattenburg elemezte Szoboszlai szabálytalanságát, amelyért a hazaiak tizenegyest kaptak.
Ezt is ajánljuk a témában
Meglepő húzás Isztambulban.
A mérkőzés egyetlen gólja a 16. percben született, Victor Osimhen büntetőből volt eredményes. A francia játékvezető, Clément Turpin azért ítélt tizenegyest, mert a magyar válogatott – jobbhátvédként játszó – csapatkapitányát szabálytalannak látta.
A korábbi bíró, Mark Clattenburg szerint jó ítélet született.
„Miközben belement a párharcba, a kezével eltalálta a fejét. Úgy gondolom, ez egy jó döntés volt az esetre jól rálátó játékvezetőtől”
– idézte a szavait a Givemesport.
Az angolok futball-legendája, Alan Shearer szerint is helyes döntés született, a portál pedig megjegyzi, Szoboszlai sem nagyon reklamált.
Ezt is ajánljuk a témában
Átléptek egy határt.
Fotó: Ozan Kose/AFP