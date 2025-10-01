Ft
10. 01.
szerda
Alan Shearer Mark Clattenburg Liverpool videó Galatasaray büntető Szoboszlai Dominik

Szoboszlai ütését elemezték Angliában – megszólalt a korábbi sztárbíró

2025. október 01. 09:07

A Galatasaray egy értékesített büntetővel győzte le a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában. A szabálytalanságot Szoboszlai Dominik követte el.

2025. október 01. 09:07
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. Az angolok korábbi sztárbírója, az 50 éves Mark Clattenburg elemezte Szoboszlai szabálytalanságát, amelyért a hazaiak tizenegyest kaptak.

Clattenburg Szoboszlai eseténél megdicsérte a játékvezetőt
Clattenburg Szoboszlai eseténél megdicsérte a játékvezetőt (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Szoboszlai keze

A mérkőzés egyetlen gólja a 16. percben született, Victor Osimhen büntetőből volt eredményes. A francia játékvezető, Clément Turpin azért ítélt tizenegyest, mert a magyar válogatott – jobbhátvédként játszó – csapatkapitányát szabálytalannak látta.

A korábbi bíró, Mark Clattenburg szerint jó ítélet született.

„Miközben belement a párharcba, a kezével eltalálta a fejét. Úgy gondolom, ez egy jó döntés volt az esetre jól rálátó játékvezetőtől”

– idézte a szavait a Givemesport.

Az angolok futball-legendája, Alan Shearer szerint is helyes döntés született, a portál pedig megjegyzi, Szoboszlai sem nagyon reklamált.

Fotó: Ozan Kose/AFP

