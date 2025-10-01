Ft
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Kerkez Milos

A Liverpool-szurkolók szerint a törökök túllőttek a célon a Kerkezről készült fotóval

2025. október 01. 08:05

A Liverpool legyőzése után odaszúrt a Galatasaray. A török klub egyik adminja a Kerkezről kitett képen a Vörösök klubhimnuszával viccelődött.

2025. október 01. 08:05
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés után a török klub a közösségi oldalán viccelődött a legyőzött angol csapaton.

Kerkez sem tudott betalálni, lövését blokkolták
Kerkez sem tudott betalálni, lövését blokkolták (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A képen Kerkez

A Vörösökhöz közeli portál, az empireofthekop.com hívta fel arra a figyelmet, hogy a Galatasaray angol nyelvű X-oldala a Liverpool klubhimnuszával szúrt oda a legyőzött ellenfélnek.

„You'll never walk alone, de néha pont nélkül”

– írták a képhez, amelyen a csalódott Kerkez Milos guggol, míg a török csapat játékosai a háttérben ünnepelnek.

A portál szerint a Galatasaray adminjának gúnyolódása a legyőzött riválison szükségtelen és nem profihoz méltó volt.

„Természetesen örülj a saját csapatod győzelmének, de egy hivatalos csatornán nem kellene trollkodni az ellenfelen” – olvasható a cikkben.

A Liverpool-szurkolókat érthető módon felháborította a poszt, az egyikük például azt írta: vicces az, hogy miután az ilyen kis klubok legyőzik őket, arrogánssá válnak. Más pedig azt írta, hogy egy tizenegyesgóllal aratott győzelem után nem kellene ekkora arcnak lennie.

Fotó: Yasin Akgul/AFP

