A Liverpool-szurkolók szerint a törökök túllőttek a célon a Kerkezről készült fotóval

You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025

„You'll never walk alone, de néha pont nélkül”

– írták a képhez, amelyen a csalódott Kerkez Milos guggol, míg a török csapat játékosai a háttérben ünnepelnek.

A portál szerint a Galatasaray adminjának gúnyolódása a legyőzött riválison szükségtelen és nem profihoz méltó volt.

„Természetesen örülj a saját csapatod győzelmének, de egy hivatalos csatornán nem kellene trollkodni az ellenfelen” – olvasható a cikkben.