A Liverpool-szurkolók szerint a törökök túllőttek a célon a Kerkezről készült fotóval

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, csapata kikapott a BL magyaros meccsén
Meglepő húzás Isztambulban.
A Liverpool legyőzése után odaszúrt a Galatasaray. A török klub egyik adminja a Kerkezről kitett képen a Vörösök klubhimnuszával viccelődött.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost soraiban tudó Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés után a török klub a közösségi oldalán viccelődött a legyőzött angol csapaton.
A Vörösökhöz közeli portál, az empireofthekop.com hívta fel arra a figyelmet, hogy a Galatasaray angol nyelvű X-oldala a Liverpool klubhimnuszával szúrt oda a legyőzött ellenfélnek.
„You'll never walk alone, de néha pont nélkül”
– írták a képhez, amelyen a csalódott Kerkez Milos guggol, míg a török csapat játékosai a háttérben ünnepelnek.
A portál szerint a Galatasaray adminjának gúnyolódása a legyőzött riválison szükségtelen és nem profihoz méltó volt.
„Természetesen örülj a saját csapatod győzelmének, de egy hivatalos csatornán nem kellene trollkodni az ellenfelen” – olvasható a cikkben.
A Liverpool-szurkolókat érthető módon felháborította a poszt, az egyikük például azt írta: vicces az, hogy miután az ilyen kis klubok legyőzik őket, arrogánssá válnak. Más pedig azt írta, hogy egy tizenegyesgóllal aratott győzelem után nem kellene ekkora arcnak lennie.
Fotó: Yasin Akgul/AFP