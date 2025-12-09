Ft
internazionale Liverpool Bajnokok Ligája RTL Szoboszlai Dominik

Miközben a világ Milánóra figyel, nekünk, magyaroknak valami egészen más jut

2025. december 09. 16:34

Az aktuális Bajnokok Ligája-csúcsrangadó kedd este sem lesz látható a magyar tévécsatornákon. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett ráaádásul Sallai Rolandot is csak az interneten figyelhetjük.

2025. december 09. 16:34
null

Tulajdonképpen nincs új a nap alatt: ez itt csak egy újabb Bajnokok Ligája-hét, amikor a magyar tévénézők nem láthatják a Liverpool aktuális európai rangadóját. Kedden ugyanis a főtábla negyedik helyén álló Internazionale otthonában vendégszerepel a bukdácsoló Premier League-címvédő, ám az összecsapást szokás szerint csak az internetes streamingfelületén közvetíti az RTL 21 órától, a Sport 1-en és a Sport 2-n a Barcelona–Eintracht Frankfurt, valamint egy másik olasz-angol párharc, az Atalanta–Chelsea összecsapás lesz látható ugyanebben az idősávban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nemcsak Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost, hanem a Sallai Rolandot sem láthatjuk egyik lineáris tévécsatornán sem, hiszen a Galatasaray csapatával Monacóban fellépő válogatott klasszis szintén csak az RTL+-on követhetjük figyelemmel élőben, szintén 21 órától.

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik edzéshangulatát az sem tudja elrontani, hogy a Liverpoolnál éppen áll a bál (Fotó: MTI/AP/PA/Tim Markland)

Szalah és Szoboszlai balhéja

A Liverpool csapatánál az elmúlt napokban tovább fokozódott a káosz: a BL-ben legutóbb hazai pályán a PSV-től kieséses vereséget elszenvedő Vörösök a bajnokságban a két újonc, a Sunderland és a Leeds ellen is csak ikszelni tudtak, utóbbit követően Mohamed Szalah borította a bilit (ő ezek után nem is utazott el Milánóba), míg Szoboszlai a Nemzeti Sport újságírójával bonyolódott bizarr kommentcsatába. 

Közben az Index hívja fel rá a figyelmet, hogy egy másik magyarnak is fontos szerep juthat kedd este Milánóban: a Liverpool fiatal magyar tehetsége, Farkas Erik nagy lehetőség kapujában áll, a korosztályánál három évvel előrébb járó középpályás az Inter elleni ifjúsági BL-mérkőzésen debütálhat a Vörösök korosztályos csapatában.

Nyitókép: MTI/EPA/Daniel dal Zennaro

