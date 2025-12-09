Miközben a világ Milánóra figyel, nekünk, magyaroknak valami egészen más jut

Bajnokok Ligája: ha Szoboszlaiék meccsére kíváncsi, be ne kapcsolja a tv-t!
A londoni rangadót viszont láthatjuk.
Az aktuális Bajnokok Ligája-csúcsrangadó kedd este sem lesz látható a magyar tévécsatornákon. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett ráaádásul Sallai Rolandot is csak az interneten figyelhetjük.
Tulajdonképpen nincs új a nap alatt: ez itt csak egy újabb Bajnokok Ligája-hét, amikor a magyar tévénézők nem láthatják a Liverpool aktuális európai rangadóját. Kedden ugyanis a főtábla negyedik helyén álló Internazionale otthonában vendégszerepel a bukdácsoló Premier League-címvédő, ám az összecsapást szokás szerint csak az internetes streamingfelületén közvetíti az RTL 21 órától, a Sport 1-en és a Sport 2-n a Barcelona–Eintracht Frankfurt, valamint egy másik olasz-angol párharc, az Atalanta–Chelsea összecsapás lesz látható ugyanebben az idősávban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nemcsak Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost, hanem a Sallai Rolandot sem láthatjuk egyik lineáris tévécsatornán sem, hiszen a Galatasaray csapatával Monacóban fellépő válogatott klasszis szintén csak az RTL+-on követhetjük figyelemmel élőben, szintén 21 órától.
A Liverpool csapatánál az elmúlt napokban tovább fokozódott a káosz: a BL-ben legutóbb hazai pályán a PSV-től kieséses vereséget elszenvedő Vörösök a bajnokságban a két újonc, a Sunderland és a Leeds ellen is csak ikszelni tudtak, utóbbit követően Mohamed Szalah borította a bilit (ő ezek után nem is utazott el Milánóba), míg Szoboszlai a Nemzeti Sport újságírójával bonyolódott bizarr kommentcsatába.
Közben az Index hívja fel rá a figyelmet, hogy egy másik magyarnak is fontos szerep juthat kedd este Milánóban: a Liverpool fiatal magyar tehetsége, Farkas Erik nagy lehetőség kapujában áll, a korosztályánál három évvel előrébb járó középpályás az Inter elleni ifjúsági BL-mérkőzésen debütálhat a Vörösök korosztályos csapatában.
Nyitókép: MTI/EPA/Daniel dal Zennaro