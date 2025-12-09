Miközben a világ Milánóra figyel, nekünk, magyaroknak valami egészen más jut

Tulajdonképpen nincs új a nap alatt: ez itt csak egy újabb Bajnokok Ligája-hét, amikor a magyar tévénézők nem láthatják a Liverpool aktuális európai rangadóját. Kedden ugyanis a főtábla negyedik helyén álló Internazionale otthonában vendégszerepel a bukdácsoló Premier League-címvédő, ám az összecsapást szokás szerint csak az internetes streamingfelületén közvetíti az RTL 21 órától, a Sport 1-en és a Sport 2-n a Barcelona–Eintracht Frankfurt, valamint egy másik olasz-angol párharc, az Atalanta–Chelsea összecsapás lesz látható ugyanebben az idősávban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nemcsak Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost, hanem a Sallai Rolandot sem láthatjuk egyik lineáris tévécsatornán sem, hiszen a Galatasaray csapatával Monacóban fellépő válogatott klasszis szintén csak az RTL+-on követhetjük figyelemmel élőben, szintén 21 órától.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik edzéshangulatát az sem tudja elrontani, hogy a Liverpoolnál éppen áll a bál (Fotó: MTI/AP/PA/Tim Markland)