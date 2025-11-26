Ft
11. 26.
szerda
labdarúgás közvetítés tv Bajnokok Ligája

Bajnokok Ligája: ha Szoboszlaiék meccsére kíváncsi, be ne kapcsolja a tv-t!

2025. november 26. 12:11

Hogy Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lesz-e, az nem a televíziós közvetítésből fog kiderülni, ugyanis a 21 órakor kezdődő Liverpool–PSV BL-meccset nem adja egyik lineáris magyar csatorna sem. Ezeket a Bajnokok Ligája-mérkőzéseket közvetíti a Sport TV szerda este.

2025. november 26. 12:11
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a holland PSV Eindhoven elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján az angol Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elsősorban csapata borzalmas formájáról beszélt, valamint arról, hogy bár egy labdarúgója várhatóan visszatérhet a védelembe, Szoboszlai Dominik lehet, ismét jobbhátvédként kap majd szerepet. Hogy így lesz-e, az nem a televíziós közvetítésből fog kiderülni, ugyanis a 21 órakor kezdődő liverpooli meccset nem adja egyik lineáris magyar csatorna sem.

Bajnokok Ligája, Liverpool, PSV Eindhoven, Szoboszlai Dominik, közvetítés
Bajnokok Ligája: ezúttal se a televízióban keressük Szoboszlai Dominikék meccsét / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

  • 18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Sport2, RTL+)
  • 18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Sport1, RTL+)
  • 21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Sport1, RTL+)
  • 21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Sport2, RTL+)

A többi BL-összecsapás az RTL fizetős streamingfelületén, az RTL+-on lesz látható, így 

az egyaránt 21 órakor kezdődő

  • Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 
  • Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 

Liverpool (angol)–PSV (holland) 

  • Paris SG (francia)–Tottenham (angol) 
  • Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

csata.

Az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a Bajnokok Ligája közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Hármon nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Liverpoolja 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít BL-mérkőzéseket lineáris csatornáján, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.

A jövőben ugyanakkor újabb változás jöhet, miután az Európai Labdarúgó-szövetség forradalmasítani szeretné a kontinentális kupasorozatok sugárzását 2027-től, aminek következtében a streamingóriások szerezhetik meg egy-egy meccs globális exkluzív jogait minden fordulóban. 

Nyitókép: Paul Ellis / AFP

