Bajnokok Ligája: ha Szoboszlaiék meccsére kíváncsi, be ne kapcsolja a tv-t!

Szoboszlai Dominik: arrogancia, túlzott önbizalom? – a 215 milliós Lamborghini és a 60 millió forintos óra volt a téma
„Lehet, nem mindenkinek tetszenek ezek, nekem viszont igen.”
Hogy Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lesz-e, az nem a televíziós közvetítésből fog kiderülni, ugyanis a 21 órakor kezdődő Liverpool–PSV BL-meccset nem adja egyik lineáris magyar csatorna sem. Ezeket a Bajnokok Ligája-mérkőzéseket közvetíti a Sport TV szerda este.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, a holland PSV Eindhoven elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján az angol Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elsősorban csapata borzalmas formájáról beszélt, valamint arról, hogy bár egy labdarúgója várhatóan visszatérhet a védelembe, Szoboszlai Dominik lehet, ismét jobbhátvédként kap majd szerepet. Hogy így lesz-e, az nem a televíziós közvetítésből fog kiderülni, ugyanis a 21 órakor kezdődő liverpooli meccset nem adja egyik lineáris magyar csatorna sem.
Ezt is ajánljuk a témában
„Lehet, nem mindenkinek tetszenek ezek, nekem viszont igen.”
A Sport TV kínálatában négy találkozó lesz látható este, ezek a következők:
A többi BL-összecsapás az RTL fizetős streamingfelületén, az RTL+-on lesz látható, így
az egyaránt 21 órakor kezdődő
Liverpool (angol)–PSV (holland)
csata.
Az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a Bajnokok Ligája közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Hármon nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin Liverpoolja 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít BL-mérkőzéseket lineáris csatornáján, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.
A jövőben ugyanakkor újabb változás jöhet, miután az Európai Labdarúgó-szövetség forradalmasítani szeretné a kontinentális kupasorozatok sugárzását 2027-től, aminek következtében a streamingóriások szerezhetik meg egy-egy meccs globális exkluzív jogait minden fordulóban.
Nyitókép: Paul Ellis / AFP