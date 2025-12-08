„Válaszod előre is köszönöm!” – Szoboszlai azonnal reagált, miután a Nemzeti Sport újságírója kritizálta őt

Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
A portál videójához szólt hozzá a Liverpool középpályása.
Mint ismert, a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján. A Vörösök mérkőzés előtti utolsó edzését a Nemzeti Sport stábja is meglátogatta, a betekintésről pedig az Instagram-oldalukon osztottak meg egy rövid videót.
A portál újságírója szerint jelenleg Szoboszlai tűnik az angol csapat legmegbízhatóbb pontjának, annak ellenére, hogy a hétvégi, Leeds elleni mérkőzésen hibázott a hazaiak egyenlítő gólja előtt. A magyar középpályás látszólag nem ért egyet a kritikával, és kommentben kért indoklást.
Elmondanád, kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted? Válaszod előre is köszönöm”
– írta Szoboszlai Dominik.
A videót és Szoboszlai hozzászólását itt tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/AP/PA/Danny Lawson