„Válaszod előre is köszönöm!” – Szoboszlai azonnal reagált, miután a Nemzeti Sport újságírója kritizálta őt

Mint ismert, a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján. A Vörösök mérkőzés előtti utolsó edzését a Nemzeti Sport stábja is meglátogatta, a betekintésről pedig az Instagram-oldalukon osztottak meg egy rövid videót.

A portál újságírója szerint jelenleg Szoboszlai tűnik az angol csapat legmegbízhatóbb pontjának, annak ellenére, hogy a hétvégi, Leeds elleni mérkőzésen hibázott a hazaiak egyenlítő gólja előtt. A magyar középpályás látszólag nem ért egyet a kritikával, és kommentben kért indoklást.