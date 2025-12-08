Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Szoboszlai Dominik Nemzeti Sport

„Válaszod előre is köszönöm!" – Szoboszlai azonnal reagált, miután a Nemzeti Sport újságírója kritizálta őt

2025. december 08. 19:27

A portál videójához szólt hozzá a Liverpool középpályása.

2025. december 08. 19:27
null

Mint ismert, a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján. A Vörösök mérkőzés előtti utolsó edzését a Nemzeti Sport stábja is meglátogatta, a betekintésről pedig az Instagram-oldalukon osztottak meg egy rövid videót. 

A portál újságírója szerint jelenleg Szoboszlai tűnik az angol csapat legmegbízhatóbb pontjának, annak ellenére, hogy a hétvégi, Leeds elleni mérkőzésen hibázott a hazaiak egyenlítő gólja előtt. A magyar középpályás látszólag nem ért egyet a kritikával, és kommentben kért indoklást.

Elmondanád, kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted? Válaszod előre is köszönöm”

– írta Szoboszlai Dominik. 

A videót és Szoboszlai hozzászólását itt tekintheti meg: 

Nyitókép: MTI/AP/PA/Danny Lawson

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zsugabubus-2
2025. december 08. 21:35
Szegény Domi... Aki Domit bánccsa, az a magyarokat báncsa!
Squalline
2025. december 08. 21:17
Ezt aljasság volt. A kontextusból az jön le, hogy a 2. gólra gondol. Valóban volt egy labdavesztése előtte, de mögötte volt az egész védelem. Semmilyen formában sem írható Szobi számlájára ez a gól. Remélem ezeknek innentől soha nem ad interjút, vagy ha befizetik a rahedli pénzt a klubnak, hogy kötelező legyen, akkor a képükbe röhög csak, sablon válaszokkal. Teljesen rendben van ha valós, gólra vezető hibát felvetnek, de az nincs rendben ha ez egyszerűen nem igaz. Magyar sportújságtól pedig ez rohadékság. Lehet szándékos is, ferdítéssel figyelmet ugye. Éjjeli féreg szintje. Ezzel leírták magukat nálam, direkt nem fogom nézni őket, ha pedig beléjük akadok, komolytalannak tekintem. Rendes jobboldali embernek nem szintje ez. Ha pedig valamivel foglalkoznék a helyükben, hogy minek vannak ott drága pénzen, amin sok barom bolsi tiszás az nso fórumokat megszállva élcelődik is sokat. Eddig se láttam tőlük semmi értelmes anyagot, de tiszásoknak jó céltàblák. Csak gratulálni tudok...
Takagi
2025. december 08. 20:20
Én is nagyon várom a mindenhez is értő, semmire nem alkalmas újságíró válaszát. Dominkik te kiváló sportoló vagy, sajnos ez sok esetben céltáblává tesz, de jól kezeled.
billysparks
2025. december 08. 20:14
Domi! Ne süllyedj le ide.
