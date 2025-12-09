Úgy tűnik, magyar ember soha többé nem kritizálhatja Szoboszlai Dominikot – és ezzel ártunk a legtöbbet

A gyalázkodást, a vezetéknevével való „szójátékokat” és minden más sértegetést pedig nem érdemli meg Gyenge Balázs, még akkor sem, ha esetleg valóban tévedett. Mert nyilvánvalóan nem rossz szándékból áldozta fel magyarországi (magán)életét, hogy minél többet foglalkozhasson a liverpooli magyarok mindennapjaival – mint ahogyan Szoboszlairól sem feltételezi senki, hogy nem akart jól passzolni Kerkez Milosnak a portugálok elleni hazai mérkőzés 86. percében.

Az ügy ráadásul messze túlmutat ezen az egyetlen Premier League-jeleneten: fel kell tennünk a kérdést, hogy Gyenge Balázs közösségi szidalmazását követően lesz-e olyan sportújságíró Magyarországon, aki a jövőben kritikát mer megfogalmazni Szoboszlai teljesítményével kapcsolatban? Hiszen a válogatott csapatkapitánya nemzeti hős, és most már tapasztalatból tudjuk, hogy egyetlen, amúgy visszafogott reakció is elég arra, hogy népharagot váltson ki.

A nem rosszindulatú kritikára viszont igenis szükség van – nem véletlenül mondta azt legutóbb Orbán Viktor az M4 Sport műsorában, hogy

„van egy olyan gondolat, hogy mégis csak egy család vagyunk, azért nagyon ne piszkáljuk egymást. Ez nem tesz jót.