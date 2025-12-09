Ft
Úgy tűnik, magyar ember soha többé nem kritizálhatja Szoboszlai Dominikot – és ezzel ártunk a legtöbbet

2025. december 09. 12:25

Szoboszlai Dominik reakciója után népharag zúdult a Nemzeti Sport liverpooli tudósítójának nyakába, mert a magyar válogatott csapatkapitányának hibájáról beszélt. Kérdés, ezután lesz-e olyan bátor sportújságíró, aki ki meri mondani, amit gondol.

2025. december 09. 12:25
null
Klein Ron

Az alapsztori röviden: a Nemzeti Sport liverpooli tudósítója azt merte mondani, hogy Szoboszlai Dominik a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, a Leeds második gólja előtt hibázott, amire a magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon reagált, és udvariasan rákérdezett, hogy Gyenge Balázs vajon melyik szituációra gondolt.

 

Szerintem az egy valid vita tárgya, hogy a Liverpool klasszisa hibázott-e, mint ahogyan az is, nem lett volna-e elegánsabb, ha Szoboszlai komment helyett inkább egy kávéra hívta volna meg – momentán ugyanabban a városban élnek –, és előbb személyesen átbeszélik a témát.

Az elsőre nem tudok mit mondani, nem láttam a meccset, az utóbbiról viszont azt gondolom, hogy de, elegánsabb lett volna.

Mert Szoboszlainak nem csak a pályán, hanem azon kívül is van felelőssége – ezzel az egyetlen hozzászólással pedig több száz másikat zúdított a sportújságíró nyakába, amelyek egy része messze nem volt ugyanolyan udvarias.

A gyalázkodást, a vezetéknevével való „szójátékokat” és minden más sértegetést pedig nem érdemli meg Gyenge Balázs, még akkor sem, ha esetleg valóban tévedett. Mert nyilvánvalóan nem rossz szándékból áldozta fel magyarországi (magán)életét, hogy minél többet foglalkozhasson a liverpooli magyarok mindennapjaival – mint ahogyan Szoboszlairól sem feltételezi senki, hogy nem akart jól passzolni Kerkez Milosnak a portugálok elleni hazai mérkőzés 86. percében.

Az ügy ráadásul messze túlmutat ezen az egyetlen Premier League-jeleneten: fel kell tennünk a kérdést, hogy Gyenge Balázs közösségi szidalmazását követően lesz-e olyan sportújságíró Magyarországon, aki a jövőben kritikát mer megfogalmazni Szoboszlai teljesítményével kapcsolatban? Hiszen a válogatott csapatkapitánya nemzeti hős, és most már tapasztalatból tudjuk, hogy egyetlen, amúgy visszafogott reakció is elég arra, hogy népharagot váltson ki.

A nem rosszindulatú kritikára viszont igenis szükség van – nem véletlenül mondta azt legutóbb Orbán Viktor az M4 Sport műsorában, hogy

„van egy olyan gondolat, hogy mégis csak egy család vagyunk, azért nagyon ne piszkáljuk egymást. Ez nem tesz jót.

Szerintem bátrabban kellene kimondani, ha hibázott valaki… A szakmai kérdéseket muszáj megbeszélni és őszintén kimondani. Ha mindig lekerekíted, ha mindig udvarias vagy, az nem tesz jót.”

A Liverpool Echo szakírója, a sztárcsapat mérkőzéseiről 25 éve tudósító Ian Doyle egyébként a Leeds elleni párharc után azt írta, a második kapott gól előtt Szoboszlai adta el a labdát – a cikkhez 144 hozzászólás érkezett.

Szoboszlai Dominikét nem találtuk közöttük.

Nyitókép: AFP/Oli Scarff

