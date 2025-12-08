Ft
Arne Slot Liverpool Mohamed Szalah

„A reakcióm egyértelmű” – Slottól megkérdezték, pályára lép-e még valaha Szalah a Liverpoolban

2025. december 08. 21:14

Arne Slot beszélt újságíróknak a botrányról, amit Mohamed Szalah robbantott ki az elmúlt napokban. Nem éppen az Inter–Liverpool Bajnokok Ligája-rangadó volt a téma.

2025. december 08. 21:14
null

Inter–Liverpool rangadót rendeznek kedd este a Bajnokok Ligájában, a mérkőzés előtti napon pedig Arne Slot vezetőedző megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját már Milánóban. Hétvégi nyilatkozata után (mellyel sokak szerint Szoboszlai Dominikből csinált hülyét) a liverpooli legenda Mohamed Szalah nem került be az utazó keretbe. Természetesen az újságírókat az egyiptomi csatár helyzete sokkal jobban érdekelte magánál a mérkőzésnél is.

Inter–Liverpool
Inter–Liverpool: Arne Slot sajtótájékoztatót tartott. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Viszont a reakcióm a kijelentéseire egyértelmű, ezért nincs itt velünk ma este.”

Arról is faggatták, pontosan hogyan zajlott is le köztük a párbeszéd arról, hogy nem utazhat Milánóba.

„Szóltunk neki, hogy nem utazik velünk, ennyi volt köztünk a kommunikáció. Szombat előtt viszont sokat beszéltünk – néha hosszabban, máskor rövidebben. Amikor megtudta, hogy nem jön, csak röviden reagált.”

Slottól kerekperec azt is megkérdezték, hogy Szalah valaha pályára lép-e még a Liverpool színeiben.

Fogalmam sincs, ebben a pillanatban nem tudok válaszolni erre a kérdésre. De őszintén hiszek abban, hogy mindenki számára van visszaút.”

Az is szóba került, hogy vajon Szalah mire gondolhatott azzal a kifejezésével, hogy a klub a busz alá lökte őt.

Tudnom kellene, hogy mit értett ezalatt? Én általában egy nyugodt és udvarias ember vagyok, de nem gyenge. Amikor egy játékos ilyet mond, klubként kell reagálnunk. És láthatjuk, hogy nincs itt.”

A holland kijelentette: 

nem érzi úgy, hogy ez az eset aláásta volna a tekintélyét az öltözőben.

Alisson is megszólalt az Inter–Liverpool előtt

A Liverpool kapusa, Alisson Becker képviselte a játékosokat: a téma nagyrészt ismét az egyiptomi csapattárs volt.

„Nem könnyű helyzet. Azóta játszom együtt vele, amióta Európába jöttem, egy évet a Románál, hetet a Liverpoolnál. Nagyszerű srác, a Liverpool legendája. Sok mindent értünk el együtt, úgyhogy ez a helyzet nem tesz boldoggá. Az, hogy nincs itt, annak a következménye, amit tett. Elég okos ahhoz, hogy felfogja ezt. Nem beszélgettem vele erről részletesebben, de jó a kapcsolatunk, nemcsak csapattársak, barátok is vagyunk. Annyi közös boldog és szomorú pillanatot éltünk meg együtt, ami összeköti az embereket.”

A Liverpool kedd este 21 órától lép pályára a BL-ben az Inter vendégeként.

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

