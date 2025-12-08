„A reakcióm egyértelmű” – Slottól megkérdezték, pályára lép-e még valaha Szalah a Liverpoolban

Arról is faggatták, pontosan hogyan zajlott is le köztük a párbeszéd arról, hogy nem utazhat Milánóba.

„Szóltunk neki, hogy nem utazik velünk, ennyi volt köztünk a kommunikáció. Szombat előtt viszont sokat beszéltünk – néha hosszabban, máskor rövidebben. Amikor megtudta, hogy nem jön, csak röviden reagált.”

Slottól kerekperec azt is megkérdezték, hogy Szalah valaha pályára lép-e még a Liverpool színeiben.

Fogalmam sincs, ebben a pillanatban nem tudok válaszolni erre a kérdésre. De őszintén hiszek abban, hogy mindenki számára van visszaút.”

Az is szóba került, hogy vajon Szalah mire gondolhatott azzal a kifejezésével, hogy a klub a busz alá lökte őt.