Ezen a héten sem láthatjuk Szoboszlaiékat a Bajnokok Ligájában

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool mostani Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzése sem lesz látható a hagyományos televíziós csatornákon. Az elmúlt négy tétmeccsét elvesztő Vörösök szerda este a német Eintracht Frankfurt otthonában próbálnak meg javítani.

Négy vereséggel a hátuk mögött játszanak ismét a BL-ben Szoboszlaiék (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

Nem láthatjuk Szoboszlaiékat

A mai (szerdai) napon kilenc találkozót rendeznek a BL-ben: kettőt 18.45-kor, a többit 21 órakor. Összesen három mérkőzést ad a tv, a kora estiek közül a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray norvég Bodö/Glimt elleni hazai összecsapását, aztán a német Bayern München belga FC Bruges elleni meccsét, valamint a Real Madrid–Juventus rangadót. A többit – köztük a Liverpool és a klubvilágbajnok Chelsea mérkőzését – az RTL fizetős streamingfelületén lehet majd figyelemmel kísérni.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, alapszakasz

3. forduló, szerdai játéknap

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)