Ezen a héten sem láthatjuk Szoboszlaiékat a Bajnokok Ligájában

Így érinti az UEFA döntése az RTL-t: viszlát, Bajnokok Ligája?
Nem adja a Liverpool aktuális BL-meccsét a televízió. Szoboszlaiék frankfurti vendégszereplését az RTL streamingfelületén lehet este követni.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool mostani Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzése sem lesz látható a hagyományos televíziós csatornákon. Az elmúlt négy tétmeccsét elvesztő Vörösök szerda este a német Eintracht Frankfurt otthonában próbálnak meg javítani.
A mai (szerdai) napon kilenc találkozót rendeznek a BL-ben: kettőt 18.45-kor, a többit 21 órakor. Összesen három mérkőzést ad a tv, a kora estiek közül a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray norvég Bodö/Glimt elleni hazai összecsapását, aztán a német Bayern München belga FC Bruges elleni meccsét, valamint a Real Madrid–Juventus rangadót. A többit – köztük a Liverpool és a klubvilágbajnok Chelsea mérkőzését – az RTL fizetős streamingfelületén lehet majd figyelemmel kísérni.
Labdarúgó Bajnokok Ligája, alapszakasz
3. forduló, szerdai játéknap
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)
21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
Ahogyan egy korábbi cikkünkben írtuk: az Európai Labdarúgó-szövetség forradalmasítani készül az európai kupasorozatok közvetítését 2027-től, aminek következtében a streamingóriások szerezhetik meg egy-egy mérkőzés globális exkluzív jogait minden fordulóban. A Press Association értesülései szerint az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt. Ez az újdonság lehetővé tenné, hogy ezen platformok egyike kizárólagosan és világszerte közvetítsen egy találkozót minden fordulóban az európai kupasorozatokból, megerősítve ezzel az európai labdarúgás digitalizációjába és a torna globális elérésébe vetett bizalmat.
A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot”
– jelentette ki Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.
Az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Három csatornán nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin jelenlegi angol csapata, a Liverpool 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.
A mostani kiírásban a lineáris csatornák közül csak a Sport Tv közvetít BL-mérkőzést a televízióban, amely egy vagy két kora esti meccset, valamint két esti találkozót szokott adni.
Fotó: Yasin Akgul/AFP