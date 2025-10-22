Szoboszlai Dominik: „Ilyen még soha nem fordult elő velem”

– jelentette ki, és hozzátette: sok beszélgetésen vannak túl és az ilyen nehéz időkben kulcsfontosságú, hogy mennyire tart össze a csapat.

„Azt hiszem, készen állunk arra, hogy szerdán a megfelelő reakciót adjuk, és ez így is lesz.”

Arról is beszélt, hogy ha keményen dolgoznak, akkor a szerencse melléjük fog állni. Szerinte nagyon fontos, hogy ismét megmutassák a karakterüket, hogy mire képes a Liverpool és ők maguk.

„Őszintén szólva, ezt az előző idényben megmutattuk, sok ponttal nyertük meg a bajnokságot. Most már mindenki alaposan felkészül belőlünk, ami jó dolog, pozitívumként kell felfogni és fel kell erre készülni” – jelentette ki a 25. születésnapját ezen a szombaton betöltő Szoboszlai.

Újabb nehéz meccs vár Szoboszlaiékra