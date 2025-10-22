Ft
Hugo Ekitiké Liverpool Eintracht Frankfurt Frankfurt Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik: „Ilyen még soha nem fordult elő velem”

2025. október 22. 08:04

A Manchester United ellen is kikapott a Liverpool, így sorozatban négy tétmérkőzésen szenvedett vereséget. Szoboszlai Dominik a BL-forduló előtt nyilatkozott a klubnak.

2025. október 22. 08:04
null

Négy vereséggel a háta mögött szerdán ismét nehéz mérkőzés vár a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolra, hiszen a labdarúgó Bajnokok Ligájában a német Eintracht Frankfurt vendége lesz. A magyar válogatott csapatkapitánya szerint olyan minőséget és mentális erőt kell mutatniuk, amely az előző idényben bajnokká tette őket.

Szoboszlaiék borzalmas formában vannak
Szoboszlaiék borzalmas formában vannak (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Szoboszlaival a Liverpool edzőközpontjában készített interjút az angol klub. Először a Manchester United ellen elveszített hazai rangadóról kérdezték.



Azt hiszem, a karrieremben még sosem fordult velem elő ilyen, de szerintem a keretből sok más játékossal sem, hogy egymás után négy meccset is elveszítsen. Szóval most össze kell tartanunk”

– jelentette ki, és hozzátette: sok beszélgetésen vannak túl és az ilyen nehéz időkben kulcsfontosságú, hogy mennyire tart össze a csapat.

„Azt hiszem, készen állunk arra, hogy szerdán a megfelelő reakciót adjuk, és ez így is lesz.”

Arról is beszélt, hogy ha keményen dolgoznak, akkor a szerencse melléjük fog állni. Szerinte nagyon fontos, hogy ismét megmutassák a karakterüket, hogy mire képes a Liverpool és ők maguk.

„Őszintén szólva, ezt az előző idényben megmutattuk, sok ponttal nyertük meg a bajnokságot. Most már mindenki alaposan felkészül belőlünk, ami jó dolog, pozitívumként kell felfogni és fel kell erre készülni” – jelentette ki a 25. születésnapját ezen a szombaton betöltő Szoboszlai.

Újabb nehéz meccs vár Szoboszlaiékra

A Bajnokok Ligája kapcsán elmondta, hogy különösen fontos számára a mostani kiírás, hiszen a döntőt Budapesten rendezik. „Hosszú az út odáig, sok a teendő addig, sok mindent kell tanulnunk, sok mindenen kell változtatnunk és csak magunkra szabad fókuszálnunk.”

A folytatásban Szoboszlai dicsérte a Frankfurtot, magát a várost, a szurkolóit és az edzőjét, Dino Toppmöllert is, akit még a lipcsei korszakából ismer. Arról is kérdezték őt, hogy Hugo Ekitiké számára milyen érzés lehet visszatérni Frankfurtba, hiszen Szoboszlainak ilyesmiről az előző idényből már van tapasztalata. Szerinte ez mindig különlegese érzés, a csapattársát pedig nagyon szerették Frankfurtban, ahonnan szinte legendaként távozott. De persze reméli, hogy a meccsen a Liverpoolnak fog segíteni, és nem a volt csapatának.

A mérkőzést – amelyet az RTL streamingfelületén lehet majd követni – 21 órakor rendezik szerdán.

Fotó: Peter Powell/AFP

zakar zoltán béla
2025. október 22. 08:46
De fókuszálni nem érdemes, az összpontosítás szebb!
kiazazsoltibacsi
2025. október 22. 08:17
Dehogynem fordult elő. Mikor a válogatottal szoptál.
