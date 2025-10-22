Ft
Conor Bradley Arne Slot Jeremie Frimpong jobbhátvéd Chris Sutton Liverpool Szoboszlai Dominik

„Kicsinálják Szoboszlait” – meglepő kijelentést tettek a Liverpool magyar középpályásáról

2025. október 22. 09:48

A Manchester United elleni rangadón ismét megtörtént az, ami ebben az idényben már többször is. Szoboszlai Dominik a cserék után jobbhátvéd lett, és emiatt Chris Sutton élesen kritizálta Arne Slotot.

2025. október 22. 09:48
null

A Liverpoolhoz közeli portál, az empireofthekop.com külön cikkben foglalkozott Chris Sutton kritikájával, amit a BBC Sport Monday Night Club podcastjében fogalmazott meg. A Blackburn Rovers és a Chelsea egykori 52 éves angol futballistája szerint Arne Slot vezetőedző kicsinálja Szoboszlai Dominikot.

Nagy kérdés, hogy a Frankfurt elleni szerdai BL-meccsen Szoboszlai hol kap szerepet
Nagy kérdés, hogy a Frankfurt elleni szerdai BL-meccsen Szoboszlai hol kap szerepet (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A cikk az elején emlékeztetett arra, hogy Trent Alexander-Arnold távozása után Jeremie Frimpong érkezett a jobbhátvéd posztra, ahol papíron Conor Bradley-vel versenyez. Arne Slot az idény elején egy rövidebb periódusban sérülés miatt egyikükre sem számíthatott, és ezért Szoboszlait húzta oda vissza. Amikor a két játékos visszatért, mindenki azt gondolta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya visszakerül az eredeti posztjára, de a holland tréner továbbra is szívesen játszatja őt bekként.

Chris Sutton a podcastben elemezte a múlt hétvégi Manchester United elleni szuperrangadót, és ebben Slotot kritizálta, amiért a cserék után a 62. percben ismét visszahúzta a jobbszélre Szoboszlait, amivel egy kicsit kivette a meccsből.

A jobbhátvéd-helyzet katasztrofális… Szoboszlai játszik itt, noha ő az egyik legjobb középpályásuk. Ezzel kicsinálják őt”

– jelentette ki.

Szoboszlai jobbhátvédként

A cikk szerint a Liverpool eddigi 12 tétmérkőzéséből Szoboszlai négyszer kezdett jobbhátvédként, legutóbb a Galatasaray ellen, amikor Frimpongot egy sorral feljebb használták. Az írás megjegyzi: a magyar játékos jó benyomást keltett bekként, de mostanában már egy kicsit tompábbnak tűnik itt.

„Szoboszlai akkor a leghasznosabb, amikor energiát és fizikalitást hoz a Liverpool középpályájára, Frimpongra pedig nem vet jó fényt, hogy a Premier League-ben a Bournemouth elleni nyitómeccs óta nem kapott helyet a kezdőben” – olvasható.

„A jelenlegi helyzet – ahogyan Sutton is mondta – eléggé káoszos, és ezen változtatni kell, Slotnak Frimpong vagy Bradley mellett le kell tennie a voksát, mint az első számú játékos a poszton. A Vörösök ezzel némi stabilitásra tehetnének szert a védelmük ezen oldalán.”

Fotó: Peter Powell/AFP

Összesen 4 komment

grenki-2
2025. október 22. 11:10
Mért akarja "kicsinálni" magyar gyűlölő ő is?! Vagy mi a fene van?!
0
2
madre79
2025. október 22. 10:20
Slottot ki fogják rúgni hamarosan és nem csak a játékosok, hanem a felelőtlen pénzköltése és a csapat szétzilálása miatt.
1
0
ujujuj
2025. október 22. 10:17
"A Blackburn Rovers és a Chelsea egykori 52 éves angol futballistája" Ez a mondat mit jelent? hogy egykor 52 éves volt a futballista? Tényleg nem dolgoznak olyanok a mandinernél, akik a magyar nyelvet legalább középfokon művelik?
1
0
gullwing
2025. október 22. 10:12
Szoboszlai univerzális játékos, de legjobb helye a középpályán van. Aki ezt nem látja ....
6
0
