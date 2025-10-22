„Kicsinálják Szoboszlait” – meglepő kijelentést tettek a Liverpool magyar középpályásáról

A cikk az elején emlékeztetett arra, hogy Trent Alexander-Arnold távozása után Jeremie Frimpong érkezett a jobbhátvéd posztra, ahol papíron Conor Bradley-vel versenyez. Arne Slot az idény elején egy rövidebb periódusban sérülés miatt egyikükre sem számíthatott, és ezért Szoboszlait húzta oda vissza. Amikor a két játékos visszatért, mindenki azt gondolta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya visszakerül az eredeti posztjára, de a holland tréner továbbra is szívesen játszatja őt bekként.

Chris Sutton a podcastben elemezte a múlt hétvégi Manchester United elleni szuperrangadót, és ebben Slotot kritizálta, amiért a cserék után a 62. percben ismét visszahúzta a jobbszélre Szoboszlait, amivel egy kicsit kivette a meccsből.