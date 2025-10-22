„Kicsinálják Szoboszlait” – meglepő kijelentést tettek a Liverpool magyar középpályásáról

Szoboszlai Dominik: „Ilyen még soha nem fordult elő velem”
A Liverpool magyar válogatott csapatkapitányával készített interjút a klub.
A Manchester United elleni rangadón ismét megtörtént az, ami ebben az idényben már többször is. Szoboszlai Dominik a cserék után jobbhátvéd lett, és emiatt Chris Sutton élesen kritizálta Arne Slotot.
A Liverpoolhoz közeli portál, az empireofthekop.com külön cikkben foglalkozott Chris Sutton kritikájával, amit a BBC Sport Monday Night Club podcastjében fogalmazott meg. A Blackburn Rovers és a Chelsea egykori 52 éves angol futballistája szerint Arne Slot vezetőedző kicsinálja Szoboszlai Dominikot.
A cikk az elején emlékeztetett arra, hogy Trent Alexander-Arnold távozása után Jeremie Frimpong érkezett a jobbhátvéd posztra, ahol papíron Conor Bradley-vel versenyez. Arne Slot az idény elején egy rövidebb periódusban sérülés miatt egyikükre sem számíthatott, és ezért Szoboszlait húzta oda vissza. Amikor a két játékos visszatért, mindenki azt gondolta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya visszakerül az eredeti posztjára, de a holland tréner továbbra is szívesen játszatja őt bekként.
Chris Sutton a podcastben elemezte a múlt hétvégi Manchester United elleni szuperrangadót, és ebben Slotot kritizálta, amiért a cserék után a 62. percben ismét visszahúzta a jobbszélre Szoboszlait, amivel egy kicsit kivette a meccsből.
A jobbhátvéd-helyzet katasztrofális… Szoboszlai játszik itt, noha ő az egyik legjobb középpályásuk. Ezzel kicsinálják őt”
– jelentette ki.
A cikk szerint a Liverpool eddigi 12 tétmérkőzéséből Szoboszlai négyszer kezdett jobbhátvédként, legutóbb a Galatasaray ellen, amikor Frimpongot egy sorral feljebb használták. Az írás megjegyzi: a magyar játékos jó benyomást keltett bekként, de mostanában már egy kicsit tompábbnak tűnik itt.
„Szoboszlai akkor a leghasznosabb, amikor energiát és fizikalitást hoz a Liverpool középpályájára, Frimpongra pedig nem vet jó fényt, hogy a Premier League-ben a Bournemouth elleni nyitómeccs óta nem kapott helyet a kezdőben” – olvasható.
„A jelenlegi helyzet – ahogyan Sutton is mondta – eléggé káoszos, és ezen változtatni kell, Slotnak Frimpong vagy Bradley mellett le kell tennie a voksát, mint az első számú játékos a poszton. A Vörösök ezzel némi stabilitásra tehetnének szert a védelmük ezen oldalán.”
