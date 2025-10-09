Így érinti az UEFA döntése az RTL-t: viszlát, Bajnokok Ligája?

A Press Association értesülései szerint az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt”

– olvasható a cikkben, amely hozzátette: ez az újdonság lehetővé tenné, hogy ezen platformok egyike kizárólagosan és világszerte közvetítsen egy mérkőzést minden fordulóban az európai kupasorozatokból, megerősítve ezzel az európai labdarúgás digitalizációjába és a torna globális elérésébe vetett bizalmat.

A folyamathoz közel álló források szerint az UEFA és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból – ami jelentős növekedés a jelenlegi ciklus négymilliárd fontjához képest.

A pályázat hivatalos elindítását október 13-ra tűzték ki, az UEFA és az Európai Labdarúgóklubok (EFC) között létrehozott UC3-on keresztül.

„Ezen partnerség révén a játék növekedni fog. És a Relevent (marketingügynökség) mellettünk állva a legerősebb csapattal rendelkezünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Együtt valami egyedit, ambiciózusat építünk annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljuk” – fogalmazott az EFC szerdai közgyűlésén Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. Hozzátette, hogy a cél nemcsak a „fő bevételi források bővítése”, hanem új szurkolók vonzása és különböző közönségek bevonása is.