10. 09.
csütörtök
Így érinti az UEFA döntése az RTL-t: viszlát, Bajnokok Ligája?

2025. október 09. 10:13

Változás jöhet 2027-től. A Bajnokok Ligája a streamingóriások kezébe kerülhet.

2025. október 09. 10:13
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, elképzelhető, hogy hamarosan újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnünk, hogy európai csúcsfutballt nézhessünk. Az UEFA forradalmi változásra készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében, amiről most új részletek derültek ki.

Hamarosan eljöhet az idő, amikor Bajnokok Ligája-meccset már nem láthatunk tévében
Hamarosan eljöhet az idő, amikor Bajnokok Ligája-meccset már nem láthatunk tévében (Fotó: Frederic Dides/AFP)

Az Európai Labdarúgó-szövetség forradalmasítani készül az európai kupasorozatok közvetítését 2027-től, aminek következtében a streamingóriások szerezhetik meg egy-egy mérkőzés globális exkluzív jogait minden fordulóban – írja a Sportal.

Hol lesz látható a Bajnokok Ligája?

A Press Association értesülései szerint az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt”

– olvasható a cikkben, amely hozzátette: ez az újdonság lehetővé tenné, hogy ezen platformok egyike kizárólagosan és világszerte közvetítsen egy mérkőzést minden fordulóban az európai kupasorozatokból, megerősítve ezzel az európai labdarúgás digitalizációjába és a torna globális elérésébe vetett bizalmat.

A folyamathoz közel álló források szerint az UEFA és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból – ami jelentős növekedés a jelenlegi ciklus négymilliárd fontjához képest.

A pályázat hivatalos elindítását október 13-ra tűzték ki, az UEFA és az Európai Labdarúgóklubok (EFC) között létrehozott UC3-on keresztül.

„Ezen partnerség révén a játék növekedni fog. És a Relevent (marketingügynökség) mellettünk állva a legerősebb csapattal rendelkezünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Együtt valami egyedit, ambiciózusat építünk annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljuk” – fogalmazott az EFC szerdai közgyűlésén Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. Hozzátette, hogy a cél nemcsak a „fő bevételi források bővítése”, hanem új szurkolók vonzása és különböző közönségek bevonása is.

„Új rajongókat szeretnénk inspirálni, hogy kövessék versenyeinket, és növelni szeretnénk az elkötelezettséget az új közönségekkel, különösen a folyamatosan változó média- és közvetítési jogok környezetében. 

A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot”

– jelentette ki Ceferin.

Fotó: Yasin Akgul/AFP

 

