Így érinti az UEFA döntése az RTL-t: viszlát, Bajnokok Ligája?

Kitálalt a Bloomberg: újabb fordulat jöhet a Bajnokok Ligája-közvetítésekben – az RTL is érintett
Az UEFA szeretné kihasználni a lendületet.
Változás jöhet 2027-től. A Bajnokok Ligája a streamingóriások kezébe kerülhet.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, elképzelhető, hogy hamarosan újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnünk, hogy európai csúcsfutballt nézhessünk. Az UEFA forradalmi változásra készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében, amiről most új részletek derültek ki.
Az Európai Labdarúgó-szövetség forradalmasítani készül az európai kupasorozatok közvetítését 2027-től, aminek következtében a streamingóriások szerezhetik meg egy-egy mérkőzés globális exkluzív jogait minden fordulóban – írja a Sportal.
A Press Association értesülései szerint az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt”
– olvasható a cikkben, amely hozzátette: ez az újdonság lehetővé tenné, hogy ezen platformok egyike kizárólagosan és világszerte közvetítsen egy mérkőzést minden fordulóban az európai kupasorozatokból, megerősítve ezzel az európai labdarúgás digitalizációjába és a torna globális elérésébe vetett bizalmat.
A folyamathoz közel álló források szerint az UEFA és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból – ami jelentős növekedés a jelenlegi ciklus négymilliárd fontjához képest.
A pályázat hivatalos elindítását október 13-ra tűzték ki, az UEFA és az Európai Labdarúgóklubok (EFC) között létrehozott UC3-on keresztül.
„Ezen partnerség révén a játék növekedni fog. És a Relevent (marketingügynökség) mellettünk állva a legerősebb csapattal rendelkezünk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Együtt valami egyedit, ambiciózusat építünk annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljuk” – fogalmazott az EFC szerdai közgyűlésén Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. Hozzátette, hogy a cél nemcsak a „fő bevételi források bővítése”, hanem új szurkolók vonzása és különböző közönségek bevonása is.
„Új rajongókat szeretnénk inspirálni, hogy kövessék versenyeinket, és növelni szeretnénk az elkötelezettséget az új közönségekkel, különösen a folyamatosan változó média- és közvetítési jogok környezetében.
A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot”
– jelentette ki Ceferin.
