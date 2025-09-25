Kitálalt a Bloomberg: újabb fordulat jöhet a Bajnokok Ligája-közvetítésekben – az RTL is érintett

A BL 2024–2025-ös formátumváltása (nagyobb ligaszakasz, több meccs) már 18 százalékkal növelte a bevételeket, és a hírek szerint az UEFA most szeretné kihasználni ezt a lendületet.

Ha most kellene választani, a szakértőknél az Amazon / Prime Video lenne a befutó, mert már jelen van a Bajnokok Ligája-közvetítéseknél, technológiailag készen áll egy nagy volumenű közvetítésre, és pénzügyi hátteréből adódóan is alkalmas arra, hogy globális jogokat megvásároljon.

A drukkereknek tehát ismét a zsebükbe kellene nyúlni, miközben ott van az exkluzivitás, a töredezettség (ha több platform szerez meg különböző csomagokat) veszélyének, az internetfüggőség és a geoblokk kockázatának kérdésköre is.

