09. 25.
csütörtök
RTL+ labdarúgás bloomberg Bajnokok Ligája Netflix RTL

Kitálalt a Bloomberg: újabb fordulat jöhet a Bajnokok Ligája-közvetítésekben – az RTL is érintett

2025. szeptember 25. 15:23

Elképzelhető, hogy hamarosan újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnünk, hogy európai csúcsfutballt nézhessünk. Az UEFA forradalmi változásra készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében.

null

Az Európai Labdarúgó-szövetség módosítani készül a Bajnokok Ligája média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerén, hogy az vonzóbbá váljon a streaming szolgáltatók számára. A Bloomberg arról ír, hogy az UEFA több lényegi, mondhatni forradalmi változást tervez. 

Bajnokok Ligája, közvetítés, RTL, streaming
Bajnokok Ligája: hamarosan végleg búcsút inthetünk a meccsnézésnek a televízióban 

Ilyenek 

  • a több piacra egyszerre történő ajánlattétel, 
  • a hosszú távú szerződések, illetve
  • a globális csomagok lehetősége, továbbá
  • az elérés növelése.

A portál szerint a kontinentális szervezet számára különösen vonzó az Egyesült Államokban elért siker. Emlékeztetőül: 2022-ben a Paramount egy többéves, 1,5 milliárd dolláros megállapodás keretében szerezte meg 2030-ig a BL közvetítési jogait Amerikában. 

A szövetség megoldását szakmai berkekben úttörőként jellemzik, amely egyben azt is jelentheti, hogy a futball európai elitsorozata lehet az első igazán globálisan értékesített sportesemény. Vagyis: ha a jogokat egy nagy streaming platform megszerzi, teljesen átformálhatja, ahogy a szurkolók jelenleg a Bajnokok Ligáját követik világszerte. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy akár az is megtörténhet, hogy egy szolgáltató közvetíti a mérkőzéseket az egész világon.

A fentebb említett hibrid pályázati modellnek 

a legnagyobb vesztesei a lineáris televíziót nézők lehetnek, mert az előjelzések alapján olyan techóriások szállnak harcba a jogokért, mint az Amazon és az Apple vagy a Netflix, de a DAZN, az ESPN, valamint a Disney is feni rá a fogait.

Velük pedig nehéz lesz versenyre kelni...

Nagyon bejön az UEFA-nak az új formátum

A BL 2024–2025-ös formátumváltása (nagyobb ligaszakasz, több meccs) már 18 százalékkal növelte a bevételeket, és a hírek szerint az UEFA most szeretné kihasználni ezt a lendületet.

Ha most kellene választani, a szakértőknél az Amazon / Prime Video lenne a befutó, mert már jelen van a Bajnokok Ligája-közvetítéseknél, technológiailag készen áll egy nagy volumenű közvetítésre, és pénzügyi hátteréből adódóan is alkalmas arra, hogy globális jogokat megvásároljon.

A drukkereknek tehát ismét a zsebükbe kellene nyúlni, miközben ott van az exkluzivitás, a töredezettség (ha több platform szerez meg különböző csomagokat) veszélyének, az internetfüggőség és a geoblokk kockázatának kérdésköre is. 

Az előnyök között 

  • az egységes hozzáférést, 
  • a rugalmasságot, 
  • a nemzetközi elérhetőséget, 
  • a potenciális extra funkciókat és 
  • a könnyű előfizetési modellt említik.

 

A magyarok már megszokhatták, hogy hoppon maradnak

A magyarok számára ez ugyanakkor annyiban nem jelent újdonságot, hogy az RTL az előző idénytől kezdve három éven át, tehát 2027 nyaráig birtokolja a BL közvetítései jogait. Bár tavaly még az RTL Három csatornán nézhettük a televízióban, ahogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin angol csapata, a Liverpool 3–1-re legyőzi az olasz AC Milant idegenben az első fordulóban, a német társaság ezután váratlanul bejelentette: a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít Bajnokok Ligája-mérkőzéseket a televízióban, csak online, az RTL+-on, kivéve a döntőt.

Vagyis 2027 őszétől az is elképzelhető, hogy újabb streaming szolgáltatásra kell előfizetnünk, hogy BL-t nézhessünk. 

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

 

