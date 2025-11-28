El akarták adni a Mol vállalatot, de szerencsére nem kellett senkinek

Jól van a Mol és további gyarapodás várható a cég életében– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, miután ünnepélyes keretek között becsengetett péntek reggel a Budapesti Értéktőzsdén, ezzel megnyitva az aznapi kereskedést. A vállalat ugyanis épp 30 éve lépett a tőzsdére.

A Mol elmúlt éves árfolyama, nyár óta újra erősödőben a részvények értéke (Forrás: BÉT)

A Mol a gazdaság zászlóshajója

„Harminc év már közel van a krisztusi korhoz, nagyon sok minden történt ez idő alatt, felnőtt egy generáció, elterjedt az internet, elektromos autók járnak az utakon, a telefon érintőképernyős lett. Az étel fél órán belül motorral, biciklivel, vagy autóval odaér a házunkhoz. Rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amik stabilak, a kólának és a sörnek is ugyanaz az íze, a biciklit ugyanúgy kell hajtani, az AC/DC még mindig kiváló zenekar és a magyar válogatott sajnos még mindig nem jutott ki a vébére” – mondta Hernádi Zsolt.