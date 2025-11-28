El akarták adni a Mol vállalatot, de szerencsére nem kellett senkinek

Ennyi volt: Magyarország és Szlovákia közösen nyomja fel a horvátokat
Három évtizede lépett tőzsdére a Mol, ennek apropóján péntek reggel Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató nyitotta meg a kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén. Felidézte, a tőzsdére lépés előtt a privatizációs boom idején el akarták adni a Molt, de nem kellett akkor senkinek, így döntöttek a részvénypiac mellett.
Jól van a Mol és további gyarapodás várható a cég életében– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, miután ünnepélyes keretek között becsengetett péntek reggel a Budapesti Értéktőzsdén, ezzel megnyitva az aznapi kereskedést. A vállalat ugyanis épp 30 éve lépett a tőzsdére.
„Harminc év már közel van a krisztusi korhoz, nagyon sok minden történt ez idő alatt, felnőtt egy generáció, elterjedt az internet, elektromos autók járnak az utakon, a telefon érintőképernyős lett. Az étel fél órán belül motorral, biciklivel, vagy autóval odaér a házunkhoz. Rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amik stabilak, a kólának és a sörnek is ugyanaz az íze, a biciklit ugyanúgy kell hajtani, az AC/DC még mindig kiváló zenekar és a magyar válogatott sajnos még mindig nem jutott ki a vébére” – mondta Hernádi Zsolt.
Felidézte, akkoriban privatizációs boom volt, így felmerült, hogy eladják a Molt, ezt kívánta a költségvetés is. Ám szerencsére senki sem akarta megvenni, mert az volt a vélemény, hogy ez így nem érték. Ekkor döntöttek úgy, hogy akkor tőzsdére viszik a céget. Mint mondta: elég zűrös világ volt akkoriban, de a döntés sikernek bizonyult, a tőzsde és a Mol is fejlődött, gyarapodott ez alatt a harminc év alatt.
Rendhagyó kémia órát tartott a sajtó képviselőinek a Mol a százhalombattai finomítójában. Bemutatták, hogy milyen lépéseket tett azért, hogy az orosz mellett más kőolajfajtákból is képes legyen üzemanyagot gyártani. Elárulták, mi a különbség az egyes kőolajfajták között, és milyen kockázatokkal jár a különböző nyersanyagok felhasználása.
A Mol dolgozói nevében elmondhatom, jól vagyunk, köszönjük szépen, csináljuk a dolgunkat. És köszönjük a tőzsde dolgozóinak is, hogy ezt a sikert közösen tudtuk elérni. Ez a jó viszony a BÉT és a Mol között örökké fog tartani
– tette hozzá.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédében elmondta: a Mol a magyar gazdaság zászlóshajója, hasonlóan nem kell bizonygatni, milyen szerepe van a magyar gazdaságban, mint például Lionel Messiről sem, hogy milyen jó focista.
Ma reggel egyikünk sem tudott volna eljutni ide, de még csak a kávénkat és a reggelinket sem elfogyasztani, ha nem lenne a Mol
– húzta alá a jegybankelnök.
Kiemelte: a Mol dinamikusan növekszik a tőzsdén, ezzel oroszlánrészt vállalva a BUX-index növekedéséből is. A Budapesti Értéktőzsdének így nagy szüksége van a Molnak. Varga Mihály gratulált a Mol-nak a terjeszkedésekért, illetve, hogy immár a hulladékgazdálkodásban is megállja a helyét a vállalat. A jegybankelnök jó döntésnek tartja, hogy a Mol 30 éve tőzsdére ment, mert ez egyben transzparenciát és bizalmat is jelent minden nagyvállalatnak.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter felidézte, hogy ő harminc éve annál a befektetési banknál dolgozott, amelyik bevezette a tőzsdére a Molt. Mint mondta, már akkor felmerült, hogy szükség van-e hasonló nagyvállalatokra, szerinte ez az elmúlt 30 év is bebizonyította, hogy igenis szükség van rájuk. A miniszter több eseményt is felidézett a nosztalgikus 90-es évekből, beszéde végén telefonról még Majka egyik dalából is lejátszott egy részletet, miszerint a „90-es években mindenki táncolt”. Mint fogalmazott,
ezt a táncdalénekest ma kevésbé szeretjük.
Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója elmondta: a BUX-index
Ez ugyanakkor a tőzsdén szereplő cégek teljesítménye, így többek között a Mol-csoporté is.
