Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hernádi Zsolt árfolyam Budapesti Értéktőzsde Mol elnök

El akarták adni a Mol vállalatot, de szerencsére nem kellett senkinek

2025. november 28. 10:43

Három évtizede lépett tőzsdére a Mol, ennek apropóján péntek reggel Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató nyitotta meg a kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén. Felidézte, a tőzsdére lépés előtt a privatizációs boom idején el akarták adni a Molt, de nem kellett akkor senkinek, így döntöttek a részvénypiac mellett.

2025. november 28. 10:43
null
Ferentzi András

Jól van a Mol és további gyarapodás várható a cég életében– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, miután ünnepélyes keretek között becsengetett péntek reggel a Budapesti Értéktőzsdén, ezzel megnyitva az aznapi kereskedést. A vállalat ugyanis épp 30 éve lépett a tőzsdére. 

A Mol elmúlt éves árfolyama, nyár óta újra erősödőben a részvények értéke (Forrás: BÉT)
A Mol elmúlt éves árfolyama, nyár óta újra erősödőben a részvények értéke (Forrás: BÉT) 

A Mol a gazdaság zászlóshajója

„Harminc év már közel van a krisztusi korhoz, nagyon sok minden történt ez idő alatt, felnőtt egy generáció, elterjedt az internet, elektromos autók járnak az utakon, a telefon érintőképernyős lett. Az étel fél órán belül motorral, biciklivel, vagy autóval odaér a házunkhoz. Rengeteget változott a világ, de vannak dolgok, amik stabilak, a kólának és a sörnek is ugyanaz az íze, a biciklit ugyanúgy kell hajtani, az AC/DC még mindig kiváló zenekar és a magyar válogatott sajnos még mindig nem jutott ki a vébére” – mondta Hernádi Zsolt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Felidézte, akkoriban privatizációs boom volt, így felmerült, hogy eladják a Molt, ezt kívánta a költségvetés is. Ám szerencsére senki sem akarta megvenni, mert az volt a vélemény, hogy ez így nem érték. Ekkor döntöttek úgy, hogy akkor tőzsdére viszik a céget. Mint mondta: elég zűrös világ volt akkoriban, de a döntés sikernek bizonyult, a tőzsde és a Mol is fejlődött, gyarapodott ez alatt a harminc év alatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért sem tudnánk leválni egyik napról a másikra az orosz olajról

Videó

Rendhagyó kémia órát tartott a sajtó képviselőinek a Mol a százhalombattai finomítójában. Bemutatták, hogy milyen lépéseket tett azért, hogy az orosz mellett más kőolajfajtákból is képes legyen üzemanyagot gyártani. Elárulták, mi a különbség az egyes kőolajfajták között, és milyen kockázatokkal jár a különböző nyersanyagok felhasználása.

A Mol dolgozói nevében elmondhatom, jól vagyunk, köszönjük szépen, csináljuk a dolgunkat. És köszönjük a tőzsde dolgozóinak is, hogy ezt a sikert közösen tudtuk elérni. Ez a jó viszony a BÉT és a Mol között örökké fog tartani

– tette hozzá. 

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédében elmondta: a Mol a magyar gazdaság zászlóshajója, hasonlóan nem kell bizonygatni, milyen szerepe van a magyar gazdaságban, mint például Lionel Messiről sem, hogy milyen jó focista. 

Ma reggel egyikünk sem tudott volna eljutni ide, de még csak a kávénkat és a reggelinket sem elfogyasztani, ha nem lenne a Mol

 – húzta alá a jegybankelnök. 

Majka is bejött a képbe

Kiemelte: a Mol dinamikusan növekszik a tőzsdén, ezzel oroszlánrészt vállalva a BUX-index növekedéséből is. A Budapesti Értéktőzsdének így nagy szüksége van a Molnak. Varga Mihály gratulált a Mol-nak a terjeszkedésekért, illetve, hogy immár a hulladékgazdálkodásban is megállja a helyét a vállalat. A jegybankelnök jó döntésnek tartja, hogy a Mol 30 éve tőzsdére ment, mert ez egyben transzparenciát és bizalmat is jelent minden nagyvállalatnak. 

Lantos Csaba energiaügyi miniszter felidézte, hogy ő harminc éve annál a befektetési banknál dolgozott, amelyik bevezette a tőzsdére a Molt. Mint mondta, már akkor felmerült, hogy szükség van-e hasonló nagyvállalatokra, szerinte ez az elmúlt 30 év is bebizonyította, hogy igenis szükség van rájuk. A miniszter több eseményt is felidézett a nosztalgikus 90-es évekből, beszéde végén telefonról még Majka egyik dalából is lejátszott egy részletet, miszerint a „90-es években mindenki táncolt”. Mint fogalmazott, 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?

ezt a táncdalénekest ma kevésbé szeretjük. 

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója elmondta: a BUX-index 

  • induláskor ezer pont volt, 
  • idén már 100 ezer felett van, és év végéig 
  • meglehet a 110 ezer is. 

Ez ugyanakkor a tőzsdén szereplő cégek teljesítménye, így többek között a Mol-csoporté is. 

 

 

Nyitókép: Lakatos Péter MTI/MTVA

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2025. november 28. 11:30
Akkor most megvesszük a mindent is, nem?
Válasz erre
0
0
martens
2025. november 28. 11:13
Ha eladták volna, akkor az a pénz is nagyon rövid időn belül eltűnt volna. - Azután irány az IMF-hez hitelért.
Válasz erre
3
0
orokkuruc-2
2025. november 28. 11:05
FeriBandi, boom? Bumm a durva anyádba!
Válasz erre
0
0
belbuda
•••
2025. november 28. 10:57 Szerkesztve
Zsolti pedig a NER zászlóshajója... Még mindig él ellene az európai körözés?😉
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!