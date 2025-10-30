Ezért sem tudnánk leválni egyik napról a másikra az orosz olajról

Folyamatosan dolgozik a Mol azon, hogy rugalmassá tegye finomítói technológiáját és az orosz mellett többféle kőolajat tudjon behozni a régióba. A vállalat 2022-ben elindított egy 500 millió dolláros beruházási programot is, de az átalakítás nem csak pénzkérdés. Rengeteg idő kell hozzá, hiszen – miután a finomítónak folyamatosan termelnie kell - a fejlesztéseket csak karbantartási időszakban lehet elvégezni. A MOL százhalombattai finomítójában rendhagyó kémia órát tartottak a sajtó képviselőinek, ahol bemutatták a különböző olajtípusokat is. Az eseményt még a múlt heti tűzeset előtt rendezték.

Nem mindegy, melyik olajnak milyen a sűrűsége (Fotó: Mandiner)

Rengeteg olaj létezik, de nem mindegy, miből állnak össze

A Mol kémia óráján elhangzott, hogy több száz féle kőolaj létezik, de egy fontos tényezőre mindig figyelni kell: mennyire nehéz, azaz sűrű a kőolaj, illetve mennyire könnyű. Van annyira nehéz kőolaj, amely nem is úszik a víz felszínén, hanem lemerül. A magyar kőolaj például igencsak nehéz, az orosz kőolaj pedig valahol középen áll, de épp emiatt remekül lehet belőle például dízelolajat előállítani. Minél könnyebb a kőolaj, annál könnyebb feldolgozni, de mivel a kőolajból kinyert termékek aránya változó, ez nem feltétlenül előny. A nehézség mellett a kéntartalom is fontos tényező, mivel a finomító kéntelenítő kapacitása véges, az EU pedig előírja, hogy az üzemanyagoknak kénmentesnek kell lenniük. Emellett más szennyeződésektől, például a nehézfémektől is meg kell szabadulni.