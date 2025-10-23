Feltették az égető kérdést: mi lesz most a magyar olajfinomítóval? (FOTÓK)

A beavatkozó tűzoltóság („FER Tűzoltóság”) tájékoztatása szerint az oltás gyorsan és szakszerűen zajlott, a tüzet sikerült lokalizálni és eloltani, emberi sérülés nem történt. „Hétfő este tűzeset történt a Dunai Finomító területén, amelyhez egységeinket riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt – a tüzet lokalizáltuk, eloltottuk, és szerencsére személyi sérülés nem történt.” A történtek után egy tényfeltáró munkacsoport alakult, amely statikusokból, gépészekből, vegyész- és villamosmérnökökből áll, és felmérik,

hogy a berendezések közül melyek menthetők meg, illetve mit kell elbontani vagy újraépíteni.

A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.