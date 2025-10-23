Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FER Tűzoltóság olajfinomító Magyarország export mol Százhalombatta tűzeset Dunai Finomító

Feltették az égető kérdést: mi lesz most a magyar olajfinomítóval? (FOTÓK)

2025. október 23. 08:13

Szakértők dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni a Mol olajfinomítójában.

2025. október 23. 08:13
null

A MOL Nyrt. százhalombattai olajfinomítójában, a MOL Dunai Finomítónál tűzeset történt hétfő este, írta meg a Mandiner.

MOL: mi lesz a történtek után?
Mol: ők oltották el a tüzet a százhalombattai finomító területén
Fotó: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

MOL: mi lesz a történtek után?

A beavatkozó tűzoltóság („FER Tűzoltóság”) tájékoztatása szerint az oltás gyorsan és szakszerűen zajlott, a tüzet sikerült lokalizálni és eloltani, emberi sérülés nem történt. „Hétfő este tűzeset történt a Dunai Finomító területén, amelyhez egységeinket riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt – a tüzet lokalizáltuk, eloltottuk, és szerencsére személyi sérülés nem történt.” A történtek után egy tényfeltáró munkacsoport alakult, amely statikusokból, gépészekből, vegyész- és villamosmérnökökből áll, és felmérik,

hogy a berendezések közül melyek menthetők meg, illetve mit kell elbontani vagy újraépíteni.

A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

  • Az üzem- és termelési helyzet: az érintett „AV-3” üzemegység kivételével a finomító többi részében a termelés fokozatos visszaállítása megkezdődött. A MOL közlése szerint a hazai üzemanyag-ellátás rövid távon nincs veszélyben.
  • Ugyanakkor a Világgazdaság cikke felhívja a figyelmet arra, hogy a finomító kiesése régiós hatással is lehet, különösen a szerb piac üzemanyag-ellátására nézve, mert Magyarország a MOL-finomítón keresztül exportál jelentős mennyiséget.
  • A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte a szerb piacra irányuló exportját, hogy reagáljon az aggasztóvá váló helyzetre. A pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása szintén szóba került a szükségletek kielégítése érdekében.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. október 23. 08:27
Elküldték a lengyelek hozzánk a ÉÁramlat merénylőjét? Utána meg Pozsonyba?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 08:23
stormy 2025. október 23. 08:19 arrol lesz hir hogy a tótoknál levö mol finomitó is kigyulladt? Arról is ha a horvátoknál?
Válasz erre
0
0
stormy
2025. október 23. 08:19
arrol lesz hir hogy a tótoknál levö mol finomitó is kigyulladt?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 08:15
Ebből a balesetből is lejön hogy mekkora csapás Oroszországra nézve mikor az olajfinomítókat támadják az ukránok. Képzeljük el mi lenne ha tomahawkok csapódnának be sorba az orosz olajlétesítményekbe.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!