Feltették az égető kérdést: mi lesz most a magyar olajfinomítóval? (FOTÓK)

Hátborzongató felvétel örökítette meg, ahogy a százhalombattai olajfinomítót ellepik a lángok (VIDEÓ)
A tűz rövid idő alatt terjedni kezdett, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
Szakértők dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni a Mol olajfinomítójában.
A MOL Nyrt. százhalombattai olajfinomítójában, a MOL Dunai Finomítónál tűzeset történt hétfő este, írta meg a Mandiner.
Ezt is ajánljuk a témában
A tűz rövid idő alatt terjedni kezdett, majd több kisebb-nagyobb robbanás is bekövetkezett.
Ezt is ajánljuk a témában
Mélyen elgondolkodtató mondatok, és egy valódi jóslat is elhangzott az Elszabadult Hajóágyú szeptemberi adásában.
A beavatkozó tűzoltóság („FER Tűzoltóság”) tájékoztatása szerint az oltás gyorsan és szakszerűen zajlott, a tüzet sikerült lokalizálni és eloltani, emberi sérülés nem történt. „Hétfő este tűzeset történt a Dunai Finomító területén, amelyhez egységeinket riasztották. A beavatkozás gyors és szakszerű volt – a tüzet lokalizáltuk, eloltottuk, és szerencsére személyi sérülés nem történt.” A történtek után egy tényfeltáró munkacsoport alakult, amely statikusokból, gépészekből, vegyész- és villamosmérnökökből áll, és felmérik,
hogy a berendezések közül melyek menthetők meg, illetve mit kell elbontani vagy újraépíteni.
A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.
Képek forrása: Facebook