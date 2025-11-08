Magyarország példáját követnék Romániában: ehhez Trumpnak is lesz egy-két szava

Brüsszel lesz a rezsiharc következő állomása, de Amerika Magyarország mellé állt
A szakértő szerint Magyarország erős ütőkártyát kapott Donald Trumptól.
Bulgária is ragaszkodik az olajfinomítóihoz...
Románia és Bulgária sürgősen lépéseket tesz, hogy megakadályozza kritikus olajfinomítói leállását, mielőtt az Egyesült Államok november 21-én életbe lépteti a Lukoil és a Rosznyeft ellen hozott szankciókat – írta a Politico.
Bulgária pénteken elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy menedzsert nevezzen ki a burgaszi finomító élére, széles jogkörrel az üzem működtetésére, eladására és szükség esetén államosítására.
Eközben az ország mentességet is kérhet a szankciók alól.
Románia, ahol a Lukoil Petrotel finomító működik, még nem hozott hivatalos döntést, de szintén fontolgatja a szankciós haladék kérését. Az energiaminiszter szerint az ország operatívan felkészült bármilyen forgatókönyvre, és cél, hogy megőrizzék a gazdasági tevékenységet, miközben megállítják Oroszország finanszírozását.
A legrosszabb forgatókönyv, a finomítók leállása, Bulgáriában súlyos üzemanyaghiányt okozna, mivel az ország szükségleteinek akár 80 százalékát a burgaszi létesítmény biztosítja. Románia esetében a hatás mérsékeltebb, a Petrotel az ország igényeinek mintegy 20 százalékát fedezi, de a szomszédos Moldova ellátása veszélybe kerülhet.
A legnagyobb kihívás a finomítók új tulajdonosának megtalálása, hiszen a vállalatok jól működnek, de a szankciós kockázatok, a magas költségek és a folyamatos beruházási igények miatt kevés vevő vállalná a feladatot. Az EU szintű koordináció elengedhetetlen a jogi és gazdasági kockázatok minimalizálása érdekében.
Az európai és amerikai hatóságok figyelik az eseményeket, miközben a két ország igyekszik biztosítani, hogy az olajfinomítók működése fennmaradjon, és a szankciók ne okozzanak súlyos energiaválságot a térségben.
Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP
