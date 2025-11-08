Ft
Lukoil Petrotel olajfinomító szankciók Bulgária Románia

Magyarország példáját követnék Romániában: ehhez Trumpnak is lesz egy-két szava

2025. november 08. 09:43

Bulgária is ragaszkodik az olajfinomítóihoz...

2025. november 08. 09:43
Románia és Bulgária sürgősen lépéseket tesz, hogy megakadályozza kritikus olajfinomítói leállását, mielőtt az Egyesült Államok november 21-én életbe lépteti a Lukoil és a Rosznyeft ellen hozott szankciókat – írta a Politico.

Bulgária pénteken elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy menedzsert nevezzen ki a burgaszi finomító élére, széles jogkörrel az üzem működtetésére, eladására és szükség esetén államosítására.

Eközben az ország mentességet is kérhet a szankciók alól.

Románia, ahol a Lukoil Petrotel finomító működik, még nem hozott hivatalos döntést, de szintén fontolgatja a szankciós haladék kérését. Az energiaminiszter szerint az ország operatívan felkészült bármilyen forgatókönyvre, és cél, hogy megőrizzék a gazdasági tevékenységet, miközben megállítják Oroszország finanszírozását.

A legrosszabb forgatókönyv, a finomítók leállása, Bulgáriában súlyos üzemanyaghiányt okozna, mivel az ország szükségleteinek akár 80 százalékát a burgaszi létesítmény biztosítja. Románia esetében a hatás mérsékeltebb, a Petrotel az ország igényeinek mintegy 20 százalékát fedezi, de a szomszédos Moldova ellátása veszélybe kerülhet.

A legnagyobb kihívás a finomítók új tulajdonosának megtalálása, hiszen a vállalatok jól működnek, de a szankciós kockázatok, a magas költségek és a folyamatos beruházási igények miatt kevés vevő vállalná a feladatot. Az EU szintű koordináció elengedhetetlen a jogi és gazdasági kockázatok minimalizálása érdekében.

Az európai és amerikai hatóságok figyelik az eseményeket, miközben a két ország igyekszik biztosítani, hogy az olajfinomítók működése fennmaradjon, és a szankciók ne okozzanak súlyos energiaválságot a térségben.

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Interista
2025. november 08. 10:33
Van még sok jó dolog amiben követhetik Magyarországot. Amiben példát vehetnek. Jó dolog ez a barátság a világ vezető hatalmaival. USA, Oroszország, Kína Az EU vezetői meg eszik a kefét.
ördöngös pepecselés
2025. november 08. 10:21
elkezdtek szép sorjában kidőlni a csontvázak a képmutatás szerényéből. Szerintem Trump tudatosan rázta rájuk a pofonfát ami el fogja hozni a békét. Ukrajna cserbenhagyása lesz a csattanó amit az EU nagypofájú vezetői lesznek kénytelenek bejelenteni mert Trump nem akarja magára vállalni az ódiumát annak amit egy egyszeri starlink lekapcsolással bármikor megtehetne hanem inkább úgy manőverezik, hogy éket verjen internáci-demokraták gépezetébe
auditorium
2025. november 08. 10:18
Csak mondom: Szerintem ezt bizzuk Tr-ra, ne konferáljuk be előre a magy. álláspontot. "A rossz szomszédság török átok. "
jetilovag
2025. november 08. 09:59
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...........🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.......szopik a libcsi nyugat!
