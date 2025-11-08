Magyarország példáját követnék Romániában: ehhez Trumpnak is lesz egy-két szava

Románia és Bulgária sürgősen lépéseket tesz, hogy megakadályozza kritikus olajfinomítói leállását, mielőtt az Egyesült Államok november 21-én életbe lépteti a Lukoil és a Rosznyeft ellen hozott szankciókat – írta a Politico.

Bulgária pénteken elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy menedzsert nevezzen ki a burgaszi finomító élére, széles jogkörrel az üzem működtetésére, eladására és szükség esetén államosítására.

Eközben az ország mentességet is kérhet a szankciók alól.

Románia, ahol a Lukoil Petrotel finomító működik, még nem hozott hivatalos döntést, de szintén fontolgatja a szankciós haladék kérését. Az energiaminiszter szerint az ország operatívan felkészült bármilyen forgatókönyvre, és cél, hogy megőrizzék a gazdasági tevékenységet, miközben megállítják Oroszország finanszírozását.