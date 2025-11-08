Brüsszel lesz a rezsiharc következő állomása, de Amerika Magyarország mellé állt

Bejelentették Washingtonban: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia az Európai Unióban (VIDEÓ)
Hazánk mentesül az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
A szakértő szerint Magyarország erős ütőkártyát kapott Donald Trumptól. Legközelebb Brüsszel terveivel szemben kell érvényesítenie az érdekeit hazánknak.
A magyar családok szempontjából sorsdöntő megállapodást kötött pénteken Washingtonban Orbán Viktor és Donald Trump. Ennek értelmében Magyarország mentesül az orosz energiaszektort érintő, októberben bejelentett amerikai szankciók alól. Ez azt jelenti, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz kőolajat a Barátság kőolajvezetéken és földgázt a Török Áramlat gázvezetéken keresztül a szankciók által érintett két legnagyobb orosz vállalattól, a Rosneft és a Lukoil olaj- és gázipari vállalatoktól. A döntés nem érinti Brüsszel orosz energiahordozók beszerzésére bevezetendő tilalmát.
Orbán Viktor miniszterelnök a Fehér Házban magyar idő szerint péntek este jelentette be, hogy
sikerült megvédenünk a rezsicsökkentést, a megállapodásnak köszönhetően nem emelkedik két-háromszorosára a magyar háztartások és vállalkozások energiaszámlája.
Ez pedig azt jelenti a miniszterelnök szavai szerint, hogy továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb Európában a lakossági földgáz és a villamosenergia.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazánk mentesül az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
Az amerikai szankciók alóli mentesség ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Magyarország mentesül az Európai Unió tervezett korlátozása alól. A tervek szerint Brüsszel legkésőbb 2028-tól teljes tilalmat vezetne be az orosz energiahordozók megvásárlására, ráadásul úgy, hogy az uniós hatáskörbe tartozó kereskedelempolitikai szabályokat változtatná meg, vagyis a tagállamok többségi szavazata is elegendő a tilalom elfogadásához. Az Európai Bizottság nem véletlenül választotta ezt a jogi megoldást: Brüsszel mindent megtesz, hogy elkerülje Magyarország vétóját, amely borítékolható lenne, ha egy újabb szankciós csomag keretében próbálnák meg betiltani az orosz kőolaj- és földgázvásárlást.
Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának vezetője a Mandiner kérdésére megerősítette, az amerikai szankciók alóli mentesség közvetlenül nem érinti a tervezett brüsszeli tilalmat. Kiemelte: „az amerikai és a brüsszeli szankciók két különböző mérkőzés, amelyből Magyarországnak egyelőre csak az elsőt sikerült megnyernie”. A szakértő ugyanakkor bizakodó, szerinte ugyanis
Közvetetten az amerikai mentesség, valamint Donald Trump elnök kijelentései erős ütőkártyát adnak a magyar miniszterelnök kezébe Brüsszellel szemben is. Az ugyanis, hogy Trump nyilvánosan rámutatott, hogy közvetítőkön és kerülőutakon keresztül a nyugat európai országok jelentős része továbbra is vásárol orosz energiát, lerántotta a leplet ezeknek az országoknak ,valamint az Európai Bizottságnak a képmutatásáról.
Ezzel pedig valamit kezdeniük kell, különben az EU szankciós politikája még a maradék hitelét is elveszíti – tette hozzá Hortay Olivér.
Orbán Viktor amerikai kollégájának is világossá tette,
A kőolaj beszerzése okozná a nagyobb kihívást, mivel az Ukrajna felől érkező Barátság kőolajvezeték kiesése esetén csak a Horvátország felől érkező Adria vezetéken keresztül lenne képes hazánk kőolajat vásárolni. A csőrendszert üzemeltető horvát állami vállalat a Janaf piaci magatartása ugyanakkor az Adria vezetéken is nagyrészt ellehetetlenítené a versenyképes kőolaj-beszerzést, ráadásul az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. A horvát vállalat a napokban is komoly problémát okozott azzal, hogy
nem teljesítette a november 6-ra vállalt szállítási kötelezettségét, így nem érkezett meg az az 58 ezer tonna Arab Light típusú kőolaj, amelyet a Mol-csoport szerződés keretében rendelt
– jelentette be a Slovnaft pozsonyi székhelyű szlovákiai olajfinomító és petrolkémiai vállalat sajtóközleményében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az eset remekül szemlélteti, miért nem lehet kizárólag egyetlen kőolajvezetékre alapozni Közép-Európa energiaellátását és energiabiztonságát.
A helyzetet tovább rontja, hogy egymást érik a Janaf botrányai: a cég novemberi incidenst megelőzően, október végén tanúsított szerződésszegő magatartást, amikor arra hivatkozva tartotta vissza 90 ezer tonna olajat, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Tóth Máté elmagyarázta: a horvát olajszállító minapi szerződésszegése is azt bizonyítja, hogy a nyugatiak akarata szerint valójában csak kiszolgáltatottabbá válna Magyarország.
Mindez tehát azt mutatja, Magyarország az orosz kőolaj nélkül kiszolgáltatottá válna a horvát állami vállalat kiszámíthatatlanságának, miközben Brüsszel is nagyobb nyomást tudna gyakorolni hazánkra.
A horvát Janaf-botrányok tehát világosan rámutatnak, hogy a most megkötött magyar-amerikai megállapodás Magyarország energiaellátása, de összességében az ország szuverenitása szempontjából kulcsfontosságú.
A Tisza Párt régóta a külföldi befektetők és Brüsszel elvárásai szerint alakítja gazdaságpolitikáját, ráadásul ennek részletei noha kiszivárogtak az elmúlt hetekben, alapvetően nem tartoznak a választókra, legalábbis Tarr Zoltán, a párt alelnöke szerint, aki mint ismert többször kijelentette, hogy bizonyos tervekről csak a választások után beszélhetnek nyíltan Magyar Péterék, másképp biztosan nem nyernének.
A rezsicsökkentés megszüntetése ugyanakkor azon kevés, az emberek számára kedvezőtlen intézkedés közé tartozik, amelynek eltörlését nyíltan felvállalja a Tisza Párt.
Magyar Péter a sokszorosára emelkedő energiaárak ellensúlyozását is Brüsszel jóindulatára bízná: a Tisza épületszigetelési programokkal mérsékelné a villany- és gázszámlák havi szinten több tízezer forintos emelkedését. Ezeket a beruházásokat uniós forrásokból finanszírozná, vagyis a rezsiköltségek a Tisza kormányra kerülése esetén egyből az egekbe szöknének, a számlák kifizetése pedig – hasonlóan a 2012-es rezsicsökkentés előtti időszakhoz – újra össztársadalmi problémává válna Magyarországon. A Magyar Péterék által bejelentett költséges épületszigetelési programok megtérülése ráadásul jó esetben is években mérhető.
Ezt is ajánljuk a témában
A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején a külföldi befektetők diktálták a feltételeket, miközben a megszorítások tönkretették a magyar családokat. Most a Tisza Párt ígér újabb „piacbarát” fordulatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Bod Péter Ákos ezután marxista tanárokat dicsért.
Magyar Péter meglehetősen rosszul jött ki az amerikai-magyar csúcstalálkozóból, mivel amellett, hogy nem kapott elég figyelmet a Tisza Párt adatszivárgási botrányának újabb kellemetlen következményein kívül
Donald Trump is világossá tette, nem ismeri Orbán Viktor kihívóját, de teljes mértékben támogatja a miniszterelnök választási győzelmét 2026-ban.
A magyar-amerikai csúcsot a Mandiner élőben közvetítette, a találkozó legfontosabb eredményeiről szóló összefoglalón ITT olvasható.
Ezt is ajánljuk a témában
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
***