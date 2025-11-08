Brüsszel lesz a rezsiharc következő állomása, de Amerika Magyarország mellé állt

A magyar családok szempontjából sorsdöntő megállapodást kötött pénteken Washingtonban Orbán Viktor és Donald Trump. Ennek értelmében Magyarország mentesül az orosz energiaszektort érintő, októberben bejelentett amerikai szankciók alól. Ez azt jelenti, hogy hazánk továbbra is vásárolhat orosz kőolajat a Barátság kőolajvezetéken és földgázt a Török Áramlat gázvezetéken keresztül a szankciók által érintett két legnagyobb orosz vállalattól, a Rosneft és a Lukoil olaj- és gázipari vállalatoktól. A döntés nem érinti Brüsszel orosz energiahordozók beszerzésére bevezetendő tilalmát.

A lakossági villamosenergia ára az európai fővárosokban. Brüsszel mindent megtesz a hazai tarifák emelkedése érdekében Forrás: MEKH

Orbán Viktor miniszterelnök a Fehér Házban magyar idő szerint péntek este jelentette be, hogy

sikerült megvédenünk a rezsicsökkentést, a megállapodásnak köszönhetően nem emelkedik két-háromszorosára a magyar háztartások és vállalkozások energiaszámlája.

Ez pedig azt jelenti a miniszterelnök szavai szerint, hogy továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb Európában a lakossági földgáz és a villamosenergia.