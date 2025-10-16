A Tisza tanácsadója „értelmetlennek” nevezte a rezsicsökkentést (VIDEÓ)

Bod Péter Ákos KlikkTV-nek adott interjúban „értelmetlennek” nevezte a rezsicsökkentést. Az egykori jegybankelnök hozzátette: sajnálja, hogy akik erről döntöttek, azok még „a marxista-leninista szakosítóba” sem jártak, pedig ott szerinte nagyon „komoly” szaktehetségek tanítottak.

„Ha világpiaci áron árazzuk az energiát, akkor a magyar ipar egy nagy jelentős része versenyképtelen (lesz)”. A Tisza Párt tanácsadójaként is ténykedő Bod Péter Ákos elmagyarázta: meglátása szerint a rezsicsökkentés egyenértékű azzal, hogy az adófizetők pénzéből akarjuk fenntartani az energiaárakat.