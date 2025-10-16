Ft
10. 16.
csütörtök
A Tisza tanácsadója „értelmetlennek” nevezte a rezsicsökkentést (VIDEÓ)

2025. október 16. 10:31

Bod Péter Ákos ezután marxista tanárokat dicsért.

2025. október 16. 10:31
null

Bod Péter Ákos KlikkTV-nek adott interjúban „értelmetlennek” nevezte a rezsicsökkentést. Az egykori jegybankelnök hozzátette: sajnálja, hogy akik erről döntöttek, azok még „a marxista-leninista szakosítóba” sem jártak, pedig ott szerinte nagyon „komoly” szaktehetségek tanítottak.

„Ha világpiaci áron árazzuk az energiát, akkor a magyar ipar egy nagy jelentős része versenyképtelen (lesz)”. A Tisza Párt tanácsadójaként is ténykedő Bod Péter Ákos elmagyarázta: meglátása szerint a rezsicsökkentés egyenértékű azzal, hogy az adófizetők pénzéből akarjuk fenntartani az energiaárakat.

Az említett rész 07:50-től nézhető vissza a KlikkTV videójában.

Nyitókép: Képernyőfotó

pugacsov-0
2025. október 16. 12:56
Annyira unalmasak ezek a vén hülyék, mint Pöcs Zita Kery Lacika Bod Pityer Ákos,Ágh Attila stb. Miközben a koporsóra vagy az urnára kéne gyűjteniük...
csendbiztos-2
2025. október 16. 12:49
Hogy ezekből a volt MDF-sekből mi lett?SZÉGYEN!!!!!!🤮🤮
nuevoreynuevaley
2025. október 16. 12:40
Egyetlen joleti allamban sincs rezsicsokkentes, csak a segglyukakban
gullwing
2025. október 16. 12:34
Vén hülye...
