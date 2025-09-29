Videón a legújabb lebukás: Magyar Péter tanácsadója szerint az új kormánynak muszáj lesz beengednie a migránsokat

Lebukott Bod Péter Ákos, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
Bod Péter Ákos egyértelműen fogalmazott.
Az Ellenpont által közzétett felvételen a Tisza Párt és Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos arról beszél, hogy szerinte a magyar kormány kizárólag a „presztízsveszteség” elkerülése miatt nem hajlandó módosítani a migrációs szabályokon, emiatt pedig az Európai Bíróság naponta egymillió eurós bírsággal sújtja Magyarországot.
A Tisza szakértője hangsúlyozza, hogy egy új kormánynak mindenképp változtatnia kell ezen a hozzáálláson. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy
a Tiszának engednie kellene az uniós migrációs politikának, vagyis a migránsok befogadásának és elosztásának.
A portál szerint nyilvánvaló, hogy itt nem pusztán presztízsről van szó, hanem arról, hogy a jelenlegi kormány a határon kívül akarja tartani a migráció negatív következményeit: a bűnözést, a terrorizmus veszélyét és a társadalmi feszültségeket.
Ezt is ajánljuk a témában
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
Az EU-s előírások szerint azonban Magyarországnak a határain belül kellene lebonyolítania a menekültügyi eljárásokat,
a Migrációs paktum alapján pedig köteles lenne a befogadott migránsokat szétosztani.
A portálon felidézik: a migrációval kapcsolatos vitában a magyar miniszterelnök többször is világossá tette: „Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni.”
Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner