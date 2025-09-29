Ft
09. 29.
hétfő
Videón a legújabb lebukás: Magyar Péter tanácsadója szerint az új kormánynak muszáj lesz beengednie a migránsokat

2025. szeptember 29. 11:04

Bod Péter Ákos egyértelműen fogalmazott.

2025. szeptember 29. 11:04
null

Az Ellenpont által közzétett felvételen a Tisza Párt és Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos arról beszél, hogy szerinte a magyar kormány kizárólag a „presztízsveszteség" elkerülése miatt nem hajlandó módosítani a migrációs szabályokon, emiatt pedig az Európai Bíróság naponta egymillió eurós bírsággal sújtja Magyarországot.

A Tisza szakértője hangsúlyozza, hogy egy új kormánynak mindenképp változtatnia kell ezen a hozzáálláson. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy 

a Tiszának engednie kellene az uniós migrációs politikának, vagyis a migránsok befogadásának és elosztásának. 

A portál szerint nyilvánvaló, hogy itt nem pusztán presztízsről van szó, hanem arról, hogy a jelenlegi kormány a határon kívül akarja tartani a migráció negatív következményeit: a bűnözést, a terrorizmus veszélyét és a társadalmi feszültségeket. 

Az EU-s előírások szerint azonban Magyarországnak a határain belül kellene lebonyolítania a menekültügyi eljárásokat, 

a Migrációs paktum alapján pedig köteles lenne a befogadott migránsokat szétosztani.

A portálon felidézik: a migrációval kapcsolatos vitában a magyar miniszterelnök többször is világossá tette: „Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni."

Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner

 

csapláros
2025. szeptember 29. 12:59
vamonos-4 2025. szeptember 29. 12:20 ..."Orban 70ezer migranst mar beengedett, minden nagyobb ipari varos tele van veluk"... na és? Ezek SZABÁLYOSAN, ÚTLEVÉLLEL stb. jöttek és ezek MINDEGYIKE dolgozik, mert, ha nem képes a minimálbér 2-szeresét vagy hasonló összeget megkeresni, akkor kibasszák innen az országból, mint macskát szarni. Nyugatón milliónyi INGYEN ÉLŐ az ottani adófizetőket lehúzó migráns van, nálunk a gondos válogatással beengedett DOLGOZÓ MIGRÁNS adói is a költségvetést gyarapítják.
Dixtroy
2025. szeptember 29. 12:56 Szerkesztve
"Az EU-s előírások szerint azonban Magyarországnak a határain belül kellene lebonyolítania a menekültügyi eljárásokat, a Migrációs paktum alapján pedig köteles lenne a befogadott migránsokat szétosztani." Aha, Törökországot felbérelték, hogy tartsa vissza a területén a migránsokat, az tök eus, Magyarország meg még kurva tranzitzónát se alkalmazhat, mert büntetik érte, minden boldogtalan vagy boldog szabadon kószafaszáljon, míg kiderül, hogy köszi de nem kell, és addigra meg találd meg. Kurvára nem vagyunk kötelesek minden faszságot lenyelni, amit nekünk kitalálnak! És ez nem presztizs kérdés, te ökör, hanem a jövőnké!
csapláros
2025. szeptember 29. 12:54
Bod Péter ahhoz is segghülye, hogy egy kattintással megnézze a menekült státuszt kapottak, a bevándoroltak és a vendégmunkások adatait. Helyette jár a pofája, mint a fosos kacsa picsája. Semmi presztizsveszteség elkerülési törekvésről nincs szó akkor, ha a kormány nem engedi, hogy a Nyugat ide úgy DEPORTÁLJA az itteni GETTÓKBA (menekültszállásokra) a migránsokat a kvóta keretében, ahogyan anno a NÁCIK is KVÓTA KERETÉBEN deportálták a ZSIDÓKAT a munkatáborokba ! Még jó, hogy a portál beismeri, hogy a jelenlegi kormány a határon kívül akarja tartani a migráció negatív következményeit: a bűnözést, a terrorizmus veszélyét és a társadalmi feszültségeket, és főleg, hogy ezzel lehúzásra kerüljenek a magyar adófizetők. Mert egy ilyen megoldás NEM napi 1 M-ba, hanem TÖBBSZÖRÖSÉBE, az eddig bevezetett JÓLÉTI intézkedések megvonásába kerülne a költségvetésnek és az állampolgároknak egyaránt, akkor, amikor elég teher nekünk az ukrán menekültek FOGADÁSA és tovább utazásuk biztosítása is.
bispora
2025. szeptember 29. 12:41
Bod Péter Ákos állítólag közgazdász. Aki ért a pénzügyekhez. Akkor viszont azt kérdezném tőle, ha a recens, közgazdász kutatók és professzorok által összeállított elemzések azt mutatják, hogy egy Európába szambázó átlagos szomáliai migráns élete során 1 millió euróba kerül az adófizetőknek Hollandiában, Finnországban, Norvégiában, Dániában (meg ahol ezt mérni merik), akkor miért gazdasági felelőtlenség naponta egy ilyet be nem engedni? Ákos csípőből vágná rá- de majd az Európában született második nemzedék! De arra is van válasz: 900 ezer euró mínusz!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!