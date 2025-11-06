A horvátok kihúzták a dugót: Magyarország kulcsszerepbe került, mellénk sorakoznak a többiek

A Slovnaft szerint az eset rávilágít a Janaf-vezeték állapotával és kapacitásával kapcsolatos bizonytalanságokra és aggályokra:

már a legelső technikai akadály is több hetes csúszást okozott, miközben továbbra sem ismert, milyen műszaki állapotban van a vezeték, és milyen terhelést képes biztosan kezelni.

Bár a Janaf vizsgálja a horvát szakaszt,

egyelőre nem hajlandó eredményeket közölni, és

részletes karbantartási tervet sem készített.

Holott az utóbbi feltétele lenne az újabb kapacitástesztek indításának.