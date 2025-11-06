A horvátok kihúzták a dugót: Magyarország kulcsszerepbe került, mellénk sorakoznak a többiek
2025. november 06. 17:24
Az eset remekül szemlélteti, miért nem lehet kizárólag egyetlen kőolajvezetékre alapozni Közép-Európa energiaellátását és energiabiztonságát.
Nem teljesítette november 6-ra vállalt szállítási kötelezettségét a horvát állami vezetéküzemeltető és nyersolajszállító cég, a Janaf, így nem érkezett meg az az 58 ezer tonna Arab Light típusú kőolaj, amelyet a Mol-csoport szerződés keretében rendelt – áll a Slovnaft pozsonyi székhelyű szlovákiai olajfinomító és petrolkémiai vállalat sajtóközleményében.
A pozsonyi finomító működéséhez és különösen az üzemanyag-export fenntartásához elengedhetetlen a nem orosz eredetű nyersolaj, így a késedelem ellátásbiztonsági kockázatot jelent
Holott az utóbbi feltétele lenne az újabb kapacitástesztek indításának.
A Slovnaft különösen aggasztónak tartja, hogy a késés éppen akkor történt, amikor a régió üzemanyag-ellátása a szerbiai piaci zavarok és a százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset miatt már eleve sérülékennyé vált.
A horvát üzemeltető műszaki okokra hivatkozva 90 ezer tonna Arab Light kőolajat tart vissza a pozsonyi finomító elől.
A vállalat szerint ilyen helyzetben kiemelten fontos a megbízható logisztika és a szállítási ütemezés, a horvát cég pedig
az egész közép-európai ellátásbiztonságot kockáztatja azzal, hogy nem tudta időben leszállítani a Slovnaftnak a megrendelt kőolajat”.
A Slovnaft felszólította a Janafot, hogy azonnali teljesítse a vállalt kötelezettségeit, és jogi lépéseket helyezett kilátásba a szerződésszegés miatt. A cég hangsúlyozza: minden regionális szereplőnek felelősséget kell vállalnia a közép-európai ellátási stabilitásért.
Rendhagyó kémia órát tartott a sajtó képviselőinek a Mol a százhalombattai finomítójában. Bemutatták, hogy milyen lépéseket tett azért, hogy az orosz mellett más kőolajfajtákból is képes legyen üzemanyagot gyártani. Elárulták, mi a különbség az egyes kőolajfajták között, és milyen kockázatokkal jár a különböző nyersanyagok felhasználása.
Fotó: A Slovnaft pozsonyi olajfinomítója / VLADIMIR SIMICEK / AFP