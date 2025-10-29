Ft
10. 29.
szerda
vezeték NIS kőolajmennyiség tulajdonos mol

Botrány: a Mol szerint a horvát szállító 90 ezer tonna kőolajat tart vissza a pozsonyi finomítótól

2025. október 29. 06:58

A horvát üzemeltető műszaki okokra hivatkozva 90 ezer tonna Arab Light kőolajat tart vissza a pozsonyi finomító elől.

2025. október 29. 06:58
null

Visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól a Janaf horvát szállító vállalat, arra hivatkozva, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki – közölte az MTI-vel a Mol szlovákiai leányvállalatának szóvivője kedden. 

A Slovnaft levélben tájékoztatta a horvát szállítót, a Janafot a vonatkozó szerződés súlyos megsértéséről, a Szlovákiába irányuló szállítás visszatartására hivatkozva. Megítélésünk szerint ezzel a társaság nem tartotta be szállítási kötelezettségeit

– nyilatkozta Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője.

A Slovnaft közlése szerint a visszatartott mennyiség úgynevezett Arab Light kőolaj, amelyet a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, annak következményeként, hogy az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.  

A pozsonyi finomító szerint a visszatartott kőolajmennyiség értéke mintegy 50 millió amerikai dollár, amelynek visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió – nem orosz eredetű – üzemanyaggal történő ellátását. 

Hozzátették: tekintettel a – cseh, osztrák és lengyel piacot is ellátó – finomító exportőr jellegére, éppen az októberi és novemberi hónapokra tervezték, hogy feldolgozásukban a nem orosz, hanem alternatív eredetű kőolaj aránya elérheti az ötven százalékot. Rámutattak: 

 a kőolajmennyiséget a Janaf előzetes figyelmeztetés nélkül és az érvényes szerződés ellenére tartotta vissza.

(MTI)

Nyitókép: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

***

stormy
2025. október 29. 07:54
vissza kell foglalni... ja nincs mivel...
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. október 29. 07:52
Erre ment ki a játék, nem a tranzitdíj ötszörösére emelésére, hanem a zsarolhatóságra, megfojthatóságra. A horvát politikusok "ukranizálódtak": ugyanúgy a londoni City parancsait követik, mint a Zelenszkij-kormány. Kedves horvát barátaink akkor két néppel, a szlovák és magyar néppel szembeni ellenséges létkérdésben az ellenség pozícióját stoppolták maguknak? Vagyis nem barátok, hanem ellenségekké váltak a genetikailag is testvér horvátok?
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2025. október 29. 07:51
A horvát Janaf úgy él vissza a helyzetével, ahogyan tud, egekbe emelt transzfer ár, szolgáltatás nehezítés - de ettől még nem adjuk el az INA többségi részesedést....
Válasz erre
1
0
gullwing
•••
2025. október 29. 07:47 Szerkesztve
belbudatiszazszarnak: Ha nem lennél ostoba könnyeb lenne az életed.... A horvátok ez ügyben PERT vesztettek a MOL-al szemben... "Az ENSZ nemzetközi kereskedelmi bírósága (UNCITRAL) a horvát korrupciós vádakkal szemben minden pontban a magyar félnek adott igazat." De ostoba vagy.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!