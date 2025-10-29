Botrány: a Mol szerint a horvát szállító 90 ezer tonna kőolajat tart vissza a pozsonyi finomítótól

Visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól a Janaf horvát szállító vállalat, arra hivatkozva, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki – közölte az MTI-vel a Mol szlovákiai leányvállalatának szóvivője kedden.

A Slovnaft levélben tájékoztatta a horvát szállítót, a Janafot a vonatkozó szerződés súlyos megsértéséről, a Szlovákiába irányuló szállítás visszatartására hivatkozva. Megítélésünk szerint ezzel a társaság nem tartotta be szállítási kötelezettségeit

– nyilatkozta Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője.

A Slovnaft közlése szerint a visszatartott mennyiség úgynevezett Arab Light kőolaj, amelyet a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, annak következményeként, hogy az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.

A pozsonyi finomító szerint a visszatartott kőolajmennyiség értéke mintegy 50 millió amerikai dollár, amelynek visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió – nem orosz eredetű – üzemanyaggal történő ellátását.